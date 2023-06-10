Ноги пошли в пляс. Россиянина жёстко нокаутировали в титульном бою ONE

В ночь c 9 на 10 июня состоялся огненный турнир ONE Fight Night 11, который вызывал особенный интерес фанатов единоборств из России. А всё потому, что в титульном поединке Дмитрий Меньшиков встречался с чемпионом организации Реджианом Эрселем. Бой проходил по правилам муай-тай. Оба бойца были настроены решительно, поэтому закатили огненное противостояние.
Меньшикову 25 лет, причём он является дебютантом ONE. Россиянин в первом же бою в новой организации получил титульник. А всё потому, что в Glory Дмитрий одержал три победы и шикарно зарекомендовал себя. А в соперники ему достался могучий Реджиан Эрсель, который остаётся непобеждённым в ONE с рекордом 9-0. Звезда организации намеревался спокойно защитить пояс в битве с дерзким дебютантом.
С самого старта поединка соперники начали обмениваться мощнейшими ударами. Правда, именно эта смелость Меньшикова и сыграла с ним злую шутку. Россиянин раскрылся, чего просто нельзя было делать против опытного и мастеровитого соперника. Эрсель выкинул целую серию ударов, а последний пришёлся в лоб Дмитрию. Тот попятился и просто рухнул на канвас. Меньшиков попытался подняться, но его вело настолько сильно, что судья был вынужден остановить поединок.
Меньшиков продержался меньше минуты в стартовом дебютном поединке в новом промоушене. Видимо, он перегорел, с ходу получив титульник и такого опасного соперника. Но есть уверенность, что у Дмитрия всё ещё впереди. А Эрсель остаётся непобеждённым двойным чемпионом организации.
- 10 июня 2023
-
07:44
-
07:28
-
07:12
-
06:43
-
05:22
-
00:55
-
00:20
- 9 июня 2023
-
23:28
-
22:50
-
22:25
-
21:52
-
21:07
-
20:30
-
19:56
-
19:31
-
18:55
-
18:44
-
18:20
-
17:32
-
17:20
-
17:18
-
16:50
-
16:26
-
15:40
-
14:54
-
14:33
-
13:56
-
13:28
-
12:57
-
12:16
-
11:56
-
10:48
-
10:43
-
10:37
-
10:33