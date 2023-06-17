Самбо оказалось сильнее джиу-джитсу. Мохнаткина заборола непобеждённую бразильянку

Минувшей ночью в Атланте (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 5 сезона-2023. В предварительном карде турнира семикратная чемпионка мира по самбо, россиянка Марина Мохнаткина (9-3) одержала победу над молодой и ранее небитой бразильянкой Эвелин Мартинс (5-0). Этот успех позволил Марине выйти в плей-офф PFL в полулёгком весе у женщин.

Традиционно сезон в PFL состоит из регулярного чемпионата и плей-офф. Сначала бойцы проводят по два поединка в регулярном сезоне и набирают очки: три за победу, одно за ничью и ноль за поражение. Плюс дополнительные баллы присуждаются за досрочную победу: три в первом раунде, два во втором и один в третьем.

Обе спортсменки одержали победы в первых поединках нынешнего сезона. Марина техническим нокаутом победила японку Йоко Хигаши во втором раунде и заработала пять очков, а Мартинс решением судей забрала победу в поединке с полькой Каролиной Собек, заработав три очка. На официальном взвешивании Мохнаткина показала 65,7 кг и уложилась в лимит весовой категории, а вот бразильянка взвешивание провалила. Весы показали 66,8 кг – Эвелин отдаст 20% гонорара россиянке и лишится одного очка в зачёте.

Уже на первых секундах поединка Марина совершила проход в ноги и успешно закрепилась в партере в позиции сверху. Постепенно россиянка улучшала позицию и наносила удары, бразильянка же старалась угрожать удушающими и болевыми, но со всеми попытками Мохнаткина справлялась. Эвелин сумела подняться в стойку и старалась работать первым номером, но Марина отвечала на каждую атаку соперницы.

Второй раунд начался с размена в стойке, после чего Мартинс неожиданно для всех попыталась провести тейкдаун. Марина с этой попыткой справилась. Бразильянка выбрасывала огромное количество лоу-киков и значительно разбила россиянке ближнюю ногу. Тяжело приходилось Мохнаткиной, но на помощь вновь пришла борьба: на исходе третьей минуты Марина провела тейкдаун и закрепилась в гарде. Россиянка полторы минуты контролировала соперницу в партере, периодически наносила удары, но в концовке раунда Эвелин всё же поднялась в стойку.

В начале третьего раунда Мохнаткина потрясла соперницу правым прямым, и Марина бросилась добивать соперницу. Эвелин пришлось спасаться в борьбе, где активную позицию всё равно заняла россиянка. Обоюдные попытки выйти на болевой ничем не увенчались, и спортсменки поднялись в стойку. Правда, ненадолго: вскоре Марина вновь перевела соперницу в партер, где пыталась поймать ногу бразильянки. Мартинс демонстрировала неплохие навыки джиу-джитсу и сама проводила попытки сабмишена, но Мохнаткина была уверена в себе. Концовка поединка прошла в стойке, где девушки жёстко разменивались ударами.

Трансляции PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. Все судьи отдали предпочтение российской спортсменке: 30-27, 29-28, 29-28.

«Была готова как никогда. Очень рада, что попала в плей-офф, где буду готова ещё лучше. Не всё сегодня получилось», — сказала после боя Марина Мохнаткина.

Таким образом, у Марины Мохнаткиной в активе стало восемь очков после двух поединков. Она впервые в своей карьере вышла в плей-офф PFL.