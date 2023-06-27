Лёгкий испуг вместо семи лет тюрьмы. Скандального бойца отпустили из зала суда под овации

26 июня решалась судьба Асхаба Магомедова. Скандально известный российский боец в последнее время часто попадал в неприятные истории. Началось всё с избиения сослуживца и стрельбы за рулём. Казалось, инциденты должны были заставить Магомедова остепениться. Но он не перестал буквально притягивать к себе неприятности. Асхаб стал участником ДТП с летальным исходом, но вновь вышел сухим из воды. И всё-таки казалось, что боец заигрался.

Весной 2022 года Магомедова задержали по обвинению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Согласно сведениям СМИ, Асхаб требовал деньги за молчание, а на руках имел серьёзнейший компромат, который мог опозорить школьника и всю его семью. Боец шантажировал 17-летнего подростка, чтобы помочь сыну влиятельного бизнесмена. Тот купил поддельные часы за 600 тысяч рублей при рыночной стоимости настоящих часов в 1,2 млн рублей. Магомедов рассчитывал припугнуть парня и забрать деньги, а в итоге оказался на скамье подсудимых.

Учитывая скандальное прошлое Асхаба, ему могли ждать серьёзнейшие проблемы. Максимальный возможный срок за совершённое деяние составлял семь лет. Поэтому окружение очень сильно тревожилось за будущее бойца. Но Магомедов вновь отделался лёгким испугом. Суд приговорил Асхаба к четырём годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Говоря откровенно, такое наказание выглядит настоящим подарком.

Магомедов был отпущен из зала суда, а возле него бойца уже поджидала толпа друзей и фанатов. Асхаба встретили настоящими овациями, а сам он с удовольствием бросился в объятия собравшихся. Хочется надеяться, что этот инцидент поставит точку в череде скандальных событий в жизни российского бойца. Магомедов получил условный срок. И если он совершит какое-либо правонарушение, то отправится в тюрьму. Возможно, это заставит Асхаба всё переосмыслить и вернуться в смешанные единоборства.