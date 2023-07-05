Трагедия в Казахстане. Чемпионка по рукопашному бою погибла при странных обстоятельствах

Трагические новости пришли из Казахстана. 21-летняя Валерия Шальнова, известная благодаря множеству побед на соревнованиях по рукопашному бою, погибла при невыясненных обстоятельствах. Тело юной спортсменки обнаружили в водозаборном канале. Прибывшие сотрудники полиции не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительной версии следствия, Шальнова ушла из жизни добровольно.

«На вызов выехала следственно-оперативная группа. Тело 21-летней девушки было найдено без признаков насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Иная информация не разглашается в интересах следствия», — сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции.

Вот только родные и близкие чемпионки не верят, что она могла решиться на самоубийство. Каролина, сестра погибшей, уверяет, что Валерию убили и больше того — подозреваемый даёт показания в полиции.

«Мы считаем, что Леру убил её парень, с которым она состояла в отношениях больше двух лет. Ранее были случаи рукоприкладства. Во время следствия он признался в содеянном, а затем отказался от своих слов. Ни на месте происшествия, ни рядом с ней её телефона не было, мобильный был обнаружен у него. Он и написал нам липовое предсмертное сообщение. Вскрытие показало, что смерть Леры наступила в пять утра, тогда как сообщение с её номера нам отправили в шесть утра», — приводит слова Каролины Lada.kz.

Будем надеяться, полиция проведёт тщательную проверку и найдёт виновного, если таковой действительно имеется. Жаль только, что никакие следственные действия не смогут вернуть к жизни молодую и талантливую спортсменку. Очень печальная история.