Величайшему бою года — быть! Усик подписал контракт на поединок с Фьюри

Многие поклонники бокса уже потеряли надежду увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе. Ранее Тайсон Фьюри и Александр Усик, владеющие всеми поясами дивизиона, не сумели прийти к соглашению, хотя потратили на переговоры долгие месяцы. Всё закончилось шумной ссорой и взаимными обвинениями в жадности и нежелании драться. Бóльшая часть боксёрской общественности встала на сторону Усика: ведь украинец согласился серьёзно урезать свой гонорар, но Цыгану всё равно было мало.

Сторона Усика серьёзно обиделась на команду Фьюри, который, казалось, не оценил широту души Александра. Сложилось впечатление, что парни уже никогда не встретятся в ринге, но тут громыхнула неожиданная новость — Александр подписал контракт на бой с Цыганским королём! Да, это ещё нельзя назвать железной гарантией поединка, поскольку Фьюри пока отмалчивается, нагнетая интригу. Но похоже, что теперь парни всё-таки договорятся. Будем надеяться, что Тайсон не сбежит.

«Да, мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Skill Challenge Promotions за усилия в организации этого поединка. Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика всё подписано и заверено», — написал промоутер украинца Эгис Климас в социальных сетях.

Таким образом, в декабре нас практически наверняка ждёт супертурнир в Саудовской Аравии с участием четырёх лучших супертяжеловесов современности. Ведь именно компания Skill Challenge Promotions, с которой и подписал контракт Усик, стремится организовать декабрьский супертурнир. По информации инсайдеров, контракт с саудовцами уже подписал Деонтей Уайлдер, с которым должен подраться Энтони Джошуа. Зима точно получится горячей для поклонников бокса.