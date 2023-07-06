Дрикус уверен, что в UFC ещё не было настоящих чемпионов из Африки.

«В этом наше различие». Дю Плесси и Адесанья спорят, кто из них больший африканец

Уже в ближайшие выходные в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 290, который должен подарить нового претендента в среднем весе, где правит Исраэль Адесанья. Там настолько плохо с оппозицией, что, вероятно, новозеландцу в третий раз придётся бить Роберта Уиттакера.

Помешать этому может Дрикус дю Плесси, который достаточно быстро забрался в топ-5 (возможно, из-за того, что срочно требовалось новое имя). В представителя ЮАР не особо верят перед боем, особенно букмекеры и эксперты. Причина проста – проблемы африканца с выносливостью и уровень оппозиции в лице разностороннего Уиттакера.

29-летний дю Плесси сделал себе имя сначала в родной Африке, став чемпионом Extreme Fighting Championship в двух весовых категориях. Затем забрался в неслабый польский KSW, где взял титул в полусреднем весе. И наконец добрался до UFC, где идёт на серии из пяти побед.

В главном промоушене мира Дрикус успел победить Брэда Тавареса, Даррена Тила, Дерека Брансона. Да, у него четыре финиша в пяти боях, но достаточно увидеть его последний поединок. Во втором раунде с Брансоном дю Плесси еле стоял на ногах, однако кикбоксёрская база всё же сказалась.

«Этот ублюдок — худший из лучших бойцов во всём UFC. Первый раз я его увидел в 2020 году против Маркуса Переса. Я вам скажу, что дю Плесси крепкий парень, он высокий, сильный. Но его техника — одна из худших. Ужасное кардио. Однако он продолжает побеждать!» — сказал о дю Плесси бразилец Ренато Мойкано.

Можно смело предположить, что победа африканца более выгодна UFC. Потому что у него есть некий бэкграунд с Адесаньей. Не такой, как у Алекса Перейры, но всё же. Дело в том, что в 2014 году они провели спарринг. Исраэль сказал, что был лучше на ногах и уступил в грэпплинге.

«Я помню это. Спарринг есть спарринг. А ещё знаете что? Я только приехал из Китая. Там занимался кикбоксингом. У меня не было ни ММА, ничего. Просто занимался кикбоксингом. Моё джиу-джитсу было тупым, очень тупым», — заявил Исраэль.

А вот дю Плесси не помнит никаких спаррингов в стойке.

«Мы вместе тренировались в Таиланде. Думаю, что в то время мне было 19 лет. Уже тогда у него был неплохой послужной список в ММА. Я вёл со счётом 3:0, когда мы тренировались. Он сказал, что я победил его на земле. В этом он прав на 100%. Я действительно избивал его во время борьбы.

Это был его способ спастись, сказав: «Да, но я победил его в ударке», — парировал Дрикус.

Но не это задело Адесанью, а факт того, что Дрикус поставил под сомнение его принадлежность к Африке. Исраэль, между прочим, выходил на бои под флагами Китая и Новой Зеландии. Тогда как у дю Плесси в этом плане всё чисто. Косвенно он также задел Камару Усмана и Фрэнсиса Нганну. Обошёлся без имён, но все всё поняли.

«Эти пояса когда-нибудь отправлялись в Африку? Насколько я знаю, они бывали в Америке и Новой Зеландии. Я собираюсь отвезти пояс в Африку. Я африканец, который дерётся в UFC. Я и Кэмерон Саайман, мы дышим африканским воздухом. Мы просыпаемся в Африке каждый день, тренируемся в Африке, родились в Африке, выросли в Африке, всё ещё живем в Африке», — сказал Дрикус.

Дрикус дю Плесси Фото: Chris Unger/Getty Images

И вот тогда у Иззи кончилось терпение.

«Я никогда не ставил под сомнение его этническую принадлежность, никогда не говорил, что он не африканец, несмотря на колонизацию. Он жил в Африке, родился в ЮАР, я в этом не сомневался. Но мы знаем, кто настоящий африканец. «Кто, чёрт возьми, ты такой, чтобы говорить мне, кто я, кто Камару, кто Нганну. Ты что тупица?» — ответил Адесанья.

«Я никогда не говорил, что я больше африканец, чем Адесанья. Просто констатировал факт: я единственный претендент на титул чемпиона UFC, который родился в Африке, который живет в Африке и который тренируется в Африке каждый божий день.

Никогда не говорил, что он фальшивый африканец и так далее. Но, кажется, Исраэля это задело за живое. Он постоянно называет себя то киви, то китайцем, то нигерийцем. Он родился в Африке, и он африканец, но он тут не живет. Именно в этом наше различие», — ответил дю Плесси.

Позиция дю Плесси здесь кажется более убедительной. Как боец он является продуктом Африки, даже был чемпионом в местном промоушене. В отличие от того же Адесаньи.

Впрочем, на этом факте можно построить раскрутку боя. Дело за малым – пройти Уиттакера, что с выносливостью Дрикуса будет не так легко сделать. Роберта высоким темпом на пару минут не напугать.

«Если бы бои выигрывались на бумаге, спорт был бы совсем другим. Я понимаю угрозу, которую Дрикус для меня представляет. Одна из главных причин успеха Дрикуса — это то, что соперники его недооценивают», — сказал Роберт.