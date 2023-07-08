Возвращение Десантника. Стареющий Харитонов подерётся с невнятным бразильцем

Сергей не выступал полтора года, но вряд ли у него будут проблемы.

Поклонники смешанных единоборств начали потихоньку забывать Сергея Харитонова. 42-летний Десантник не дрался почти полтора года: его последний поединок прошёл по правилам бокса, где Харитонов легко избил Малика Скотта, тренера Деонтея Уайлдера. В октагон Сергей и вовсе не выходил с января 2022 года, когда он в жёстком стиле нокаутировал опытного каратиста Тайрона Спронга. И вот теперь, после такого длительного простоя, появилась афиша нового поединка Харитонова.

23 сентября российский боец проведёт бой на турнире промоушена ММА Серия. Соперником Сергея станет бразилец Тьяго Кардоса, который, мягко говоря, очень часто дерётся. Кардоса невероятно понравился российским промоутерам: за последние полгода Тьяго провёл у нас семь поединков! Кстати, с результатами у Кардосы полный порядок, спортсмен выиграл пять из шести последних поединков, ещё один раз судьи насчитали ничью. Но не всё так просто.

Оппозиция бразильца, к сожалению, не поражает воображение. В основном Тьяго дерётся с откровенными середняками, топовых бойцов в его резюме попросту нет. Да, Кардоса в каждом поединке рубится до последнего, может что-то показать в стойке, но по уровню мастерства он отстаёт от Харитонова буквально на световые годы. Даже с учётом длительного простоя Десантник должен легко и просто разбирать своего оппонента.

По всей видимости, история Харитонова в Bellator закончена. Мы вряд ли ещё когда-нибудь увидим бой Десантника с топовым бойцом в расцвете лет. С другой стороны, Сергей уже в значительном спортивном возрасте, зачем ему рисковать? Он заслужил право закончить карьеру, зарабатывая деньги на поединках с мешковатыми или совсем пожилыми парнями. Ведь скоро и сам Харитонов повесит перчатки на гвоздь.