Был нож или нет? Чемпион мира по боксу избил мужчину, отдыхавшего с ребёнком

Какой любитель бокса не знает Бейбута Шуменова? Знаменитый боксёр из Казахстана в своё время носил звание чемпиона мира в полутяжёлом весе, а в числе его соперников были такие легенды, как Бернард Хопкинс и Габриэль Кампильо. Уже несколько лет Бейбут находится на заслуженном отдыхе, официально завершив карьеру. Сейчас Шуменов проживает в США, но недавно решил слетать на родину. И угодил в крупный скандал.

Боксёр пришёл с семьёй в один из торговых центров Астаны и отдыхал на фудкорте. Сын Шуменова пошёл на детскую площадку, где подрался с ребёнком другого мужчины. После этого между собой конфликтовали уже отцы: в ходе потасовки Шуменов избил местного жителя Азизбека Кадирова. Того отправили в больницу с телесными повреждениями, но полиция, как сообщают СМИ Казахстана, почему-то не заинтересовалась ситуацией. Однако после того, как была опубликована запись с камер наблюдения, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

С первого взгляда ситуация кажется абсолютно ясной. Экс-чемпион мира по боксу применил свою громадную силу во время конфликта с обычным мужчиной, избил того и постарался замять дело благодаря связям. Вот только у Шуменова совсем другое мнение. Он утверждает, что ему грозила серьёзная опасность.

«Я привёз своего сына и супругу в Казахстан, они граждане США. Я хотел, чтобы он увидел родину и сам тут погулял. Мы пошли в Mega Silkway, ведь он любит играть в Happylon. Затем мы решили зайти в ресторан на втором этаже, чтобы перекусить, а в каждом ресторане есть своя игровая площадка. Мы с супругой заказали еду, а сын пошёл играть на площадку. Через некоторое время мой сын пришёл ко мне с жалобой, что его побили. Какой-то мальчик начал бить его по спине и тащить за ноги.

Сын позже рассказал, что того мальчика забрал мужчина, и показал на какого-то человека. Рядом с ним сидел другой мальчик, меньшего возраста. Я подошёл к нему, чтобы спросить, его ли сын побил моего, на что он ответил: «Да, и что? Что ты сделаешь?» Я немного не ожидал такого и опешил.

Я подошёл поближе со словами: «Что ты вообще говоришь?» После чего он взял в руки прибор, чтобы ударить меня. Потом он понял, что в его руках не нож, отпустил ребёнка и взял во вторую руку нож, попытался ударить меня и после атаки выбросил его. Будь на моём месте простой человек, он бы нанёс ему серьёзный вред здоровью», — приводит слова Шуменова Tengrinews.kz.

Получается, здесь не стоит делать поспешных выводов, как и в любом другом деле. Пусть полиция разбирается, кто именно виноват и кому грозила настоящая опасность. Ну а мы в очередной раз призовём к миру и дружелюбию. Мериться силой стоит только в ринге или в клетке, иначе в любом случае окажешься пострадавшим — либо избитым, либо осуждённым.