Александр прервал чёрную полосу, но никак не может победить в MMA.

Ковбой из UFC проверит Шлеменко на прочность. В 39 лет Шторм не ищет лёгких соперников

21 июля в Омске состоится турнир Shlemenko Fighting Championship 8. В главном бою вечера примет участие Александр Шлеменко. Его соперником станет бразилец Алекс Оливейра. Поединок пройдёт по правилам MMA. Последний поединок Шлеменко завершился победой. Александр одолел Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга. Прозвище Оливейры – Ковбой. Бразильцу 35 лет, за его плечами опыт выступлений в UFC и профессиональный рекорд 11-10-1 в лучшем промоушене на планете.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.