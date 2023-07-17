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SFC-8: Александр Шлеменко — Алекс Оливейра, когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

Ковбой из UFC проверит Шлеменко на прочность. В 39 лет Шторм не ищет лёгких соперников
Сергей Сорокин
Александр Шлеменко — Алекс Оливейра
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Александр прервал чёрную полосу, но никак не может победить в MMA.

21 июля в Омске состоится турнир Shlemenko Fighting Championship 8. В главном бою вечера примет участие Александр Шлеменко. Его соперником станет бразилец Алекс Оливейра. Поединок пройдёт по правилам MMA. Последний поединок Шлеменко завершился победой. Александр одолел Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга. Прозвище Оливейры – Ковбой. Бразильцу 35 лет, за его плечами опыт выступлений в UFC и профессиональный рекорд 11-10-1 в лучшем промоушене на планете.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем подробности последнего боя Александра:
«Так в России меня ещё не засуживали!» Судьи «нарисовали» Шлеменко победу?
«Так в России меня ещё не засуживали!» Судьи «нарисовали» Шлеменко победу?
Где смотреть SFC-8 SFC-8 когда начало Полный кард SFC-8
Live Сергей Сорокин

Александр — настоящий джентльмен! Шторм красиво вступился за Янькову

Анонс возвращения Яньковой после пятилетнего простоя многие восприняли с воодушевлением. Но довольны оказались далеко не все. Неожиданно с критикой на Анастасию накинулся чиновник из Союза ММА России Олег Бессуднов. И Шлеменко ответил ему красиво.

Подробности конфликта Шлеменко и Бессуднова:
«Гусь важный. Босс всего на свете». Шлеменко вступился за Янькову перед чиновником
«Гусь важный. Босс всего на свете». Шлеменко вступился за Янькову перед чиновником
12:05 Сергей Сорокин

Где смотреть SFC-8

Турнир SFC-8 с главным боем Александр Шлеменко – Алекс Оливейра можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Поединки предварительного карда покажет «Матч! Боец». А в 19:30 по московскому времени на телеканале «Матч!» стартует трансляция главного карда.

12:04 Сергей Сорокин

Шторм — нарасхват. Он рассчитывает отомстить Иличу

Пресс-служба RCC сообщила, что в лиге готовы организовать бой-реванш между российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

Напомним, бойцы встречались в рамках турнира RCC 12 в августе прошлого года. Илич одержал победу техническим нокаутом за 21 секунду.

12:04 Сергей Сорокин

SFC-8 когда начало

Турнир SFC-8 состоится 21 июля в Омске. Предварительный кард начнётся в 15:00 мск. Поединок Александра Шлеменко и Алекса Оливейры ориентировочно стартует не раньше 20:30 по московскому времени.

12:03 Сергей Сорокин

В UFС думают над боем Шлеменко и Ермекова?

Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин высказался о потенциальном поединке между Александром Шлеменко и Дауреном Ермековым.

«С Александром мы общались на эту тему, готов обсуждать. У него в июле состоится поединок в Омске. До того как пройдёт этот бой, мы не можем обсуждать детали и рассматривать стратегию раскрутки. Лично я за то, чтобы бой состоялся. А в ходе переговоров мы уже выясним, реально ли его сделать в рамках нашей лиги», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:02 Сергей Сорокин

Полный кард SFC-8

Главный кард

  • Александр Шлеменко – Алекс Оливейра;
  • Александр Осетров – Джексон Лоурейро;
  • Александр Подмарёв – Тьяго Фрассон;
  • Абдулмуталип Гайирбегов – Юссеф Граири;
  • Евгений Морозов – Саид Агаев.

Прелимы

  • Александр Зырянов – Сергей Пеньевской;
  • Агасиф Алекберов – Сергей Толмачев;
  • Дмитрий Веженко – Юрий Филинских;
  • Анна Ермакова – Владлена Петрова;
  • Ахмед Мусаев – Максим Кирзо;
  • Роман Аракелян – Алишер Асамов;
  • Никита Балтабев – Шахбоз Южаков;
  • Андрей Пуляев – Хусейн Мерзоев.
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