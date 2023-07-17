Ковбой из UFC проверит Шлеменко на прочность. В 39 лет Шторм не ищет лёгких соперников

21 июля в Омске состоится турнир Shlemenko Fighting Championship 8. В главном бою вечера примет участие Александр Шлеменко. Его соперником станет бразилец Алекс Оливейра. Поединок пройдёт по правилам MMA. Последний поединок Шлеменко завершился победой. Александр одолел Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга. Прозвище Оливейры – Ковбой. Бразильцу 35 лет, за его плечами опыт выступлений в UFC и профессиональный рекорд 11-10-1 в лучшем промоушене на планете.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Александр — настоящий джентльмен! Шторм красиво вступился за Янькову
Анонс возвращения Яньковой после пятилетнего простоя многие восприняли с воодушевлением. Но довольны оказались далеко не все. Неожиданно с критикой на Анастасию накинулся чиновник из Союза ММА России Олег Бессуднов. И Шлеменко ответил ему красиво.
Где смотреть SFC-8
Турнир SFC-8 с главным боем Александр Шлеменко – Алекс Оливейра можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Поединки предварительного карда покажет «Матч! Боец». А в 19:30 по московскому времени на телеканале «Матч!» стартует трансляция главного карда.
Шторм — нарасхват. Он рассчитывает отомстить Иличу
Пресс-служба RCC сообщила, что в лиге готовы организовать бой-реванш между российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.
Напомним, бойцы встречались в рамках турнира RCC 12 в августе прошлого года. Илич одержал победу техническим нокаутом за 21 секунду.
SFC-8 когда начало
Турнир SFC-8 состоится 21 июля в Омске. Предварительный кард начнётся в 15:00 мск. Поединок Александра Шлеменко и Алекса Оливейры ориентировочно стартует не раньше 20:30 по московскому времени.
В UFС думают над боем Шлеменко и Ермекова?
Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин высказался о потенциальном поединке между Александром Шлеменко и Дауреном Ермековым.
«С Александром мы общались на эту тему, готов обсуждать. У него в июле состоится поединок в Омске. До того как пройдёт этот бой, мы не можем обсуждать детали и рассматривать стратегию раскрутки. Лично я за то, чтобы бой состоялся. А в ходе переговоров мы уже выясним, реально ли его сделать в рамках нашей лиги», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард SFC-8
Главный кард
- Александр Шлеменко – Алекс Оливейра;
- Александр Осетров – Джексон Лоурейро;
- Александр Подмарёв – Тьяго Фрассон;
- Абдулмуталип Гайирбегов – Юссеф Граири;
- Евгений Морозов – Саид Агаев.
Прелимы
- Александр Зырянов – Сергей Пеньевской;
- Агасиф Алекберов – Сергей Толмачев;
- Дмитрий Веженко – Юрий Филинских;
- Анна Ермакова – Владлена Петрова;
- Ахмед Мусаев – Максим Кирзо;
- Роман Аракелян – Алишер Асамов;
- Никита Балтабев – Шахбоз Южаков;
- Андрей Пуляев – Хусейн Мерзоев.
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