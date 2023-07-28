«Я был в ринге с пистолетом. Заставил лечь и сдаться». Интервью с рестлером Петрухой

Уже больше 20 лет в России действует Независимая федерация реслинга. Но пока этот вид спорта не достиг той популярности, которая имеется в США. При этом постоянно проводятся турниры и интересные события для фанатов. И именно НФР становится флагманом, приглашает иностранных спортсменов и старается делать шоу мирового масштаба. Организация делает всё, чтобы со временем реслинг в России вышел на уровень топовых мировых промоушенов. Мы поговорили с Петрухой – одним из организаторов событий, тренером и бойцом. Свою настоящую фамилию он раскрывать не захотел. Но честно рассказал о подноготной индустрии, поделился мнением о сотрудничестве UFC и WWE, а также назвал главную проблему реслинга в России.

– С чего началась любовь к реслингу? Как вы впервые столкнулись с этим?

– С просмотра на телевизоре. Это были «Титаны реслинга» в 1997 году. Зацепило необычностью. На тот момент такого я не видел. Я учился в школе, был подростком. Мне это было интересно.

– «Титанов реслинга» вёл Николай Фоменко. Одни считают его культовой личностью. А другие говорят, что именно он убил интерес к реслингу в России. Кто прав?

– Как человек, который получил первую любовь благодаря Фоменко, отношусь к нему с теплотой. Благодаря его харизме и умению завлечь незнакомого человека на такую непонятную для русских зрителей забаву, как реслинг, с теплотой и добротой. Хотя если сейчас смотреть, то люди, которые видели шоу тогда и слушали Фоменко, видели, что с 2000-х его юмор и подача были за гранью. Поначалу было смешно. Но чем старше становишься, тем больше понимаешь, что эти шутки не помогают вообще. Сейчас, если любой человек захочет посмотреть, это не рекомендуется.

Когда мне было мало лет – конечно. Это было классно. Фоменко был хорошим комментатором для определённого поколения. Для нынешнего поколения – это клоунада. Но нельзя говорить, что он убил реслинг. Он оттолкнул.

Турнир от Независимой федерации реслинга Фото: Независимая федерация реслинга

– Прорывной момент для реслинга в мире – подписание контракта с Endeavor Group, которой принадлежит и UFC, и WWE. Как это скажется на виде спорта?

– Я могу с уверенностью сказать – никак. Официальные представители компании сказали, что пока не собираются делать коллаборации, вмешиваться в успешный бизнес. Реслинг был продан не потому, что приносил убытки. Компания продана из-за внутренних разногласий. Это внутренняя кухня WWE. Это было сделано для того, чтобы продолжить определённый вектор контроля.

У главы WWE Винса Макмэна был скандал, стандартная политика «отмены», его убрали с экранов, с ним никто не хотел работать. Управление перешло к другим людям. Однако он всё равно опять начинает работать изнутри, но не открыто. А для этого нужно было продать компанию. Она не убыточная, это не случай больших телекомпаний. А WWE – это всегда прибыльный бизнес. Они не теряли денег на протяжении долгих лет.

– Вы вообще не верите, что возможно задействование людей из UFC? Например, Конора Макгрегора?

– Конор это может сделать, но только тогда, когда захочет сам. Он фанат реслинга. И на матчи он выходил в стиле походки Винса Макмэна. Однако об этом знают именно фанаты реслинга. Макгрегор многие вещи делал, как в реслинге – трэш-ток, другие фишки.

WWE далеко не первые годы и десятилетия проводит коллаборации с представителями MMA. Кен Шемрок принимал участие ещё в 1998-м. WWE подписывает многих ребят, ту же самую Ронду Роузи. Есть и примеры обратного подхода, когда Брок Леснар уходил из реслинга в MMA и возвращался обратно. Это уже очень давно происходит. Когда нужно, они подписывают людей. Но сейчас многие звёзды реслинга популярнее бойцов MMA.

Последние, с кем коллаборировались в WWE, – Логан Пол и рэпер Бэд Банни. Они были не просто манекенами в ринге, а согласились обучиться и проводить полноценные матчи. Такой вид взаимодействия рассматривают крупные компании. Небольшие коллаборации уже неинтересны. Если Ронда Роузи выбрала реслинг, а не MMA, это значит, что тут можно больше заработать.

– В Америке многие звёзды MMA уходят в реслинг после завершения карьеры. Как сформировать такую модель поведения в России?

– Чтобы в России была такая возможность, должны прийти большие спонсоры, такие же, как в MMA и поп-MMA. Этого будет достаточно, чтобы люди из разных видов спорта захотели участвовать в реслинге. Им же нужно какое-то вознаграждение, им нужны деньги, помимо славы, само собой. Нужен приход большого спонсора. И тогда о реслинге в России узнают намного больше, придёт больше знаменитых личностей.

Мы знакомы со многими ребятами из MMA, кулáчки. Они про нас знают. Просто им сейчас невыгодно переходить к нам финансово. Им придётся перестраиваться, учиться. А для чего? Чтобы заработать меньше, чем они сейчас зарабатывают у себя? В России реслинг пока не привлекает большие деньги. Про нас знают, нас видят. Но никто пока не понимает, как с этим работать.

– А есть ли сейчас варианты, что кто-то из профессионалов в ближайшее время примет участие в каком-то событии?

– Всё будет зависеть от того, выйдем ли мы на телевидение. Если да, то появится более прямой интерес. Пока никаких конкретных разговоров нет. Но есть понимание, что будут появляться ребята не из поп-MMA, а из более профессиональных лиг.

Женский поединок Фото: Независимая федерация реслинга

– Многие считают, что в реслинге всё легко, постанова. Что вы можете ответить этим людям?

– Это не так. Путь в реслинг намного сложнее, чем многим кажется. Многие профессиональные спортсмены не выдерживают уровня и количества тренировок, выступлений. К нам приходили и спортсмены, и каскадёры. Задерживаются те, кто либо полюбит реслинг, либо его любил.

Профессионалы сколько матчей в месяц делают? Максимум один. А рестлеры могут выходить три дня подряд. Приходишь вечером, у тебя болит всё тело, синяки. Но ты знаешь, что должен выйти завтра, потому что у тебя контракт. Мы проводим наши мероприятия два раза в месяц. И там выступают ребята из всего ростера. У нас нет людей, которые выступают раз в три месяца. Все дерутся максимально много. А есть коммерческие выступления, которые могут приносить увечия. И всё равно мы продолжаем.

Есть логика, что я спортсмен, приду и у меня всё получится. Но нужно обучиться, понять, куда ты попал. И понять, что от тебя одного ничего вообще не зависит. Ты должен работать в команде. Если ты прекрасный спортсмен – это не значит, что ты хороший рестлер.

Чемпион организации Фото: Независимая федерация реслинга

– Зачем рестлеры используют стулья, лестницы, другие сторонние предметы?

– В реслинге, в отличие от других видов спорта, намного больше правил и условий. Ты можешь выйти в классическом матче, где можно победить путём чистого удержания либо заставить оппонента сдаться. Это больше похоже на спорт. Но у нас есть матчи без дисквалификаций, можно использовать всё, что угодно. Есть правила, при которых удержание может произойти где угодно – матч может начаться в ринге, а закончиться на улице. Есть поединки до первой крови, лестничные битвы. В Америке есть матч, которого у нас никогда не будет, там срывают флаги. Мы уважаем символы государств наших представителей. А у них флаг могут разорвать или поджечь. Но это американцы. Они, кроме себя, никого особо не уважают. Мы точно никогда такого не сделаем.

– Не сильно ли обижает то, что многие представители других единоборств не относятся серьёзно к вашему виду спорта?

– Это только на словах. Как только человек из другого вида спорта узнаёт о реслинге больше, ему становится интересно. Почему наши парни могут толкнуть речь на 20-30 минут, выглядеть интеллигентнее? У нас большое разнообразие. Чем хорош Конор? У него есть харизма. И мы её развиваем каждый раз. Представители других видов спорта меняют свою точку зрения, увидев это вживую.

– А то, что некоторые ребята жестят? Мы видели, даже как бойцы выходили на ринг с пистолетом.

– Это я был. Пользоваться им, конечно, нельзя. Но это всё часть меня в ринге. Я обычный пацан с районов, не с Москвы. Иду к своей цели и могу использовать всё, чтобы одержать победу. Я навёл ствол на оппонента, заставил лечь на ринг и сдаться. Но потом назначили новый бой. Вышел распорядитель и сказал, что всё начинается заново, а пистолетик нужно убрать.

Это может быть отражено и в самом матче. Никто не мешал мне взять этот пистолет и незаметно от судьи ударить соперника прикладом. У нас возможны нарушения правил. И зритель это видит, на это реагирует. У нас самая большая взаимосвязь со зрителем. Больше, чем в любом виде спорта. У нас даже есть правило в матчах, где зрители приносят оружие. Боец может взять его и ударить оппонента. И зрителям это нравится. А я могу сказать спасибо, респектнуть. Это контакт с конкретным зрителем. Такого не бывает в других видах спорта. Я могу спуститься и попить у зрителя воды, посидеть с ними, пока судья делает отсчёт. Могу спросить у красивой девочки телефон. Если откажет, я, конечно, расстроюсь и пойду в ринг.

Приёмы в реслинге Фото: Независимая федерация реслинга

– А бывали конфликты со зрителями?

– Бывали, конечно. Один парень подвыпил и хотел в ринг залезть. Его вывели из помещения. Мы в России стараемся не доводить до прямых драк. Человек может просто написать заявление в полицию, и будут проблемы. В России всё более строго. У нас на больших шоу в охране ОМОН с автоматами. И люди это видят, поэтому никто особо не хочет такое устраивать.

– Нет ли зависти, что в США собирают многотысячные арены, тот же «Мэдисон Сквер Гарден». Или это придаёт мотивации?

– Конечно, это подстёгивает. Мы в 2022 году проводили шоу к 20-летию федерации в ГСК «Крылья Советов». Там было больше 600 зрителей. И они дали нам почувствовать себя, будто мы находимся в «Мэдисон Сквер Гарден». Заставили почувствовать, что мы им нужны. Это очень важно. Они реагировали на каждого человека, хотели это видеть.

Завершение поединка Фото: Независимая федерация реслинга

– Hardcore приглашал на свой турнир Флойда Мейвезера. Можно ли ждать звёзд такого статуса в русском реслинге?

– Если будут деньги. И спонсоры, которые захотят видеть крупных звёзд. Но с такими личностями, как Джон Сина, Халк Хоган, Рок, это практически нереально. Во-первых, они почти ушли из реслинга и не вернутся даже за большие деньги. Во-вторых, у них есть контракт с WWE, который пресекает появление своих топовых звёзд в других компаниях. Но людей, которые ушли оттуда, можно привлечь. К нам приезжали даже те, кто выступал в WWE. Например, Ворон, который выступал во всех крупнейших компаниях мира. Когда он не имел контракта, приезжал, выступал. Были и те, кто потом попадал в WWE. Например, Калисто, Сэми Зейн. Последний приезжал в Россию дважды, оставался жить, пробыл в Москве около недели. Он из Канады, мы с ним ходили на хоккей.

– Некоторые говорят, что российские рестлеры копируют американцев. Это так?

– Это стереотип. Например, надеть маску первым придумал не Рэй Мистерио. Он просто самый популярный масочный рестлер. Например, в Мексике культ масок. А в России некоторые люди, может быть, в глубине души хотят быть похожими на кого-то. Но надеть маску, это стать мистическим персонажем. А может, у тебя есть шрам, ты не хочешь его показывать изначально. Каждый человек выбирает себе этот путь только сам. Мы никого не заставляем. Желание надеть маску исходит только от человека, и мотивов там много. У нас у всех ребят маски уникальные, не похожие по дизайну на Мистерио. Наши рестлеры хотят быть индивидуальными.

Бой по правилам реслинга Фото: Независимая федерация реслинга

– Рэй Мистерио известен как рестлер, в бою с которым погиб человек. В России были опасные случаи, серьёзные травмы?

– Были переломы, сильные рассечения. Можно было потерять очень много крови, приходилось быстро зашивать. Но всё этим ограничивалось. Один раз на тренировке было кровоизлияние в мозг. Не от ударов. Оказалось, что у него была патология, которая стрельнула в момент тренировки. Это произошло из-за нагрузки.

– Блиц. MMA или бокс?

– MMA.

– Драться или смотреть со стороны?

– Драться.

– Как рестлеры настраиваются на поединки?

– Все по-разному. Кто-то слушает музыку, кто-то смотрит фильм, а кто-то может просто сидеть в углу.

– А вы?

– Злюсь и могу себя ударить по лицу.

– Три самых крутых рестлера из WWE.

– Стинг, Эй Джей Стайлз и Джон Сина.

– А три самых нелюбимых?

– Трипл Эйч, Роман Рейнс и Рик Флэр.

– Что можете сказать тем, кто интересуется реслингом? Чего можно ждать ближайшее время?

– Посоветовал бы прийти на шоу и посмотреть, чтобы составить своё впечатление. 5 августа состоится «РеслингФест». А 11 ноября – 21 год Независимой федерации реслинга. Лучшие спортсмены сойдутся на этом шоу.