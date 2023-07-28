Порье и Гэтжи бьются за уникальный пояс, Перейра берёт новый вес. Где смотреть UFC 291

Дата и время турнира UFC 291
В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится номерной турнир UFC 291. В предварительном карде поклонников смешанных единоборств из России ждёт поединок соотечественника – Романа Копылова. Его соперником станет бразилец Клаудио Рибейро. В соглавном бою вечера Алекс Перейра дебютирует в полутяжёлом весе. Он будет биться с Яном Блаховичем. А в главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоит пояс BMF.
Предварительный кард турнира UFC 291 стартует в 1:30 мск. Основной — в 5:00. Поединок Дастина Порье и Джастина Гэтжи ориентировочно начнётся не раньше этого времени.
Прямая трансляция боя Дастин Порье – Джастин Гэтжи
Посмотреть трансляцию турнира UFC 291 с чемпионским боем Порье – Гэтжи можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 291: Порье – Гэтжи
Основной кард
Дастин Порье – Джастин Гэтжи;
Ян Блахович – Алекс Перейра;
Стивен Томпсон – Мишель Перейра;
Тони Фергюсон – Бобби Грин;
Майкл Кьеза – Кевин Холланд.
Предварительный кард
Деррик Льюис – Маркос Рожерио де Лима;
Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;
Роман Копылов – Клаудио Рибейро;
Джейк Мэттьюс – Мигель Баеза.
Ранние прелимы
Си-Джей Вергара – Винисиус Сальвадор;
Мэттью Семелсбергер – Урош Медич;
Миранда Маверик – Присцилла Качоэйра.
Материалы о турнире UFC 291
Прогноз на бой Дастин Порье – Джастин Гэтжи
Свой прогноз на предстоящий поединок оставил бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль.
«Я знаю, что у Дастина есть несколько новых приёмов, которые на тренировках выглядят очень, очень убедительно. И я думаю, что он удивит многих людей в этом бою. Люди будут шокированы. Тренировки Дастина, которые я видел во время его работы в зале, выглядят потрясающе. Я думаю, он нарисует картину Пикассо на лице Гэтжи», — приводит слова Масвидаля Sportskeeda.
Кроме того, мнением о главном бое вечера поделился бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американский ветеран Генри Сехудо.
«Ключи к Джастину Гэтжи… Я был на первом бое, и он не откажется от ударов ногами. Работа ногами — это то, на чём нужно сосредоточиться.
Вторым ключом для Гэтжи является защита. Недостаточно просто поднимать руки и оставаться на ударной дистанции. Необходимо создавать пространство, бить ногами и защищаться… Ему нужно найти вариант, при котором он будет защищён во время удара ногой.
А третий ключ – это контроль агрессии. Если он распределит силы на пять раундов, то хорошо покажет себя», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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