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SummerSlam-2023: итоги турнира, реслинг, Ронда Роузи завершает карьеру, поражение от Шейны Бэйзлер, результаты поединков

Роузи попалась на удушающий приём и закончит карьеру? Итоги SummerSlam-2023
Виталий Весёлый
SummerSlam-2023. Итоги: Ронда Роузи проиграла
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Вот и прошёл главный реслинг-турнир лета, но помнить о нём будут ещё долго.

Фанаты реслинга во всём мире с нетерпением ждали главное летнее шоу в году – SummerSlam-2023 – и вот оно состоялось. В рамках спортивного развлекательного мероприятия выступили многие легендарные бойцы. Причём не только из мира реслинга, но и те, что здорово зарекомендовали себя в смешанных единоборствах: в ринг выходили Роман Рейнс, Джей Усо, Брок Леснар, Ронда Роузи, Логан Пол и другие узнаваемые личности. Такое шоу просто не могло не порадовать болельщиков. Так и получилось.

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Открывал мероприятие видеоблогер Логан Пол, который заранее попросил организаторов сделать его бой первым в программе, чтобы успеть на противостояние брата Джейка с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. SummerSlam проходил в Детройте, а боксёрский бой Джейка и Диаза состоялся в Далласе, но начался пару часов спустя после старта реслингового ивента. Так что время у Логана, чтобы махнуть на самолёте в Даллас, должно было оставаться. Главное – побыстрее расправиться с опытным оппонентом Рикошетом, который за несколько лет буквально влюбил в себя фанатов реслинга.

Логан Пол и Рикошет в ринге

Логан Пол и Рикошет в ринге

Фото: wwe.com

Взрывные непредсказуемые движения, бросающие вызов гравитации прыжки и кульбиты и вправду мало кого могут оставить равнодушным. Весь этот арсенал Рикошет продемонстрировал и в схватке с Логаном. Вот только и блогер показал, что не лыком шит. Пол также совершал кульбиты, бросался на соперника с канатов и буквально впечатывал его в канвас ринга. Битва проходила в обоюдоостром ключе, и к победе близок был то один, то другой. Фанаты в течение боя то и дело освистывали Пола. Да, любят видеоблогера в WWE далеко не все. Но, кажется, Логана это особенно не волновало.

Он придерживался намеченного плана и в итоге выгрыз победу под ликование болельщиков. Ютубер уверен, что любовь публики к нему придёт, и, кажется, для этого у него есть все основания. Кстати, Джейк тоже победил. Это был день братьев Полов!

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В главном событии турнира неоспоримый мировой чемпион Роман Рейнс сражался с Джеем Усо. На кону был титул Рейнса и признание «Вождём племени». Поединок получился действительно увлекательным и в полной мере оправдал статус главного боя ивента. Рейнс и Усо порадовали болельщиков фантастической схваткой, продолжавшейся полчаса. В ней было всё, а изюминкой же стал эффектный сейв чемпиона.

Пожалуй, Джей оказался самым трудным испытанием для Рейнса, но «Вождь племени» справился, сохранив чемпионский титул, который у него уже более 1060 дней. Просто удивительно – не каждый может похвастаться почти тремя десятками боёв, в которых приходилось защищать титул и делать это успешно.

Состоялись на SummerSlam-2023 и другие события, которые вызывали повышенный интерес среди фанатов. Прославленный Брок Леснар встречался с Коди Роудсом. Учитывая давний конфликт, их бой не мог проходить без ожесточения с обеих сторон. Болевые приёмы, выкидывания за ринг и победа Роудса после выхода на удержание. После боя оба стали лицом к лицу и, казалось, готовы были наброситься друг на друга, чтобы провести ещё один поединок. Но Леснар протянул руку, и вот уже соперники в объятиях друг друга. Кажется, продолжавшейся многие месяцы вражде пришёл конец. Конфликт улажен.

Коди Роудс победил Брока Леснара

Коди Роудс победил Брока Леснара

Фото: wwe.com

Порадовали публику и бывшие бойцы UFC Ронда Роузи и Шейна Баслер. В реальной жизни Роузи и Баслер — давние друзья. Девушки знакомы ещё со времён выступления в ММА, а Ронда даже тренировала Шейну в The Ultimate Fighter. После того как Баслер завершила карьеру в смешанных единоборствах, она отправилась покорять профессиональный реслинг и присоединилась к WWE в 2017 году. Вскоре в реслинг подалась и Роузи, и так же, как и в ММА, стала добиваться большего успеха, чем её давняя подруга.

Ронде Роузи пришлось несладко на SummerSlam-2023

Ронде Роузи пришлось несладко на SummerSlam-2023

Фото: wwe.com

До турнира поговаривали, что предстоящая схватка станет для Ронды последней (или же она просто уйдёт на какое-то время). Поэтому наверняка девушка настраивалась на битву по-особенному. Организаторы заблаговременно объявили, что матч будет проходить по правилам ММА, и в какой-то момент казалось, что победа будет именно за Рондой. Баслер была близка к поражению, но в итоге сумела провести удушающий приём и заставила Роузи отключиться.

Состоялся в рамках шоу и батл-роял, когда в ринг вышли 25 бойцов. Последним (а значит, победителем) остался ЛА Найт.

Все результаты SummerSlam-2023:

  • Логан Пол победил Рикошета;
  • Коди Роудс победил Брока Леснара;
  • ЛА Найт выиграл батл-роял;
  • Шейна Баслер победила Ронду Роузи;
  • Гюнтер победил Дрю Макинтайра (одиночный матч за Интерконтинентальное чемпионство WWE);
  • Сет Роллинс победил Финна Балора (одиночный матч за чемпионство мира в тяжёлом весе);
  • Бьянка Белэр победила Аску и Шарлотт Флэр (трёхсторонний матч за чемпионство WWE среди женщин);
  • Ийо Скай победила Бьянку Белэр (одиночный матч за чемпионство WWE среди женщин);
  • Роман Рейнс победил Джея Усо («племенной бой» за неоспоримое чемпионство Вселенной WWE и признание «Вождём племени»).
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Что ж, главная вечеринка лета и подошла к концу. SummerSlam-2023 вдоволь порадовал фанатов яркими представлениями. Следующим крупным шоу из так называемой «большой пятёрки» станет Survivor Series. Состоится оно в конце ноября. Пора немного передохнуть, чтобы затем вновь испытать всю прелесть драматичных противостояний с непредсказуемой развязкой. У организаторов есть время хорошенько подумать над сценариями.

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