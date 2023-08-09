Вахаев готовит Пономарёву «тёплый приём» и хочет спросить за допинг. Где смотреть ACA 161

Дата и время турнира ACA 161

11 августа в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится турнир ACA 161. В соглавном бою вечера сойдутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально они должны были сойтись в клетке на ACA 160. Однако было принято решение перенести бой. В главном поединке вечера будут драться Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону – титул чемпиона АСА в среднем весе.

Старт турнира запланирован на 15:30 мск. Бой Пономарёва и Вахаева предварительно начнётся в 22:00.

Прямая трансляция турнира ACA 161

Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Полный кард турнира ACA 161

Магомедрасул Гасанов – Саламу Абдурахманов;

Мухумат Вахаев – Григорий Пономарёв;

Азам Гафоров – Вартан Асатрян;

Фаридун Одилов – Вагнер Прадо;

Магомед Бибулатов – Важа Циптаури;

Абдул-Рахман Джанаев – Крис Ханикатт;

Имран Букуев – Руслан Абильтаров;

Джосиел Силва – Рустам Керимов;

Давлатманд Чупонов – Глеб Хабибуллин;

Юнус Евлоев – Руан Перейра;

Черси Дудаев – Линкольн Энрике;

Анис Екубов – Рустамбек Асылбек;

Джамбулат Селимханов – Джаддал Алибеков;

Тойчубек Данияр Уулу – Мхитар Барсегян;

Сулим Баталов – Абдул-Хамид Давлятов;

Солех Хасанов – Азамат Джигкаев.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Мухумат Вахаев – Григорий Пономарёв

Своим прогнозом на бой поделился известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков.

«Вахаев может перетерпеть стартовый натиск, который любит использовать Григорий. Пономарев может дать жару с первых минут, а потом ему тяжело. Сносит он конкретно, жёсткая машина. Видел его вживую. Серьёзный и габаритный молодой человек. Если Вахаев перетерпит раунд-полтора на опыте, на «держалке» и «терпелке», он может забрать бой. Там пять раундов. В этом плане у Мухумата опыта больше. Но если он пропустит что-то из выстреливаемых ударов Пономарева, всё может оказаться плачевно.

Поставлю на Григория. Думаю, попадёт. Включится быстро и заберёт. Склоняюсь к тактике берсерка. Я не представляю, как он отдышит пять раундов. Ему нет смысла затягивать бой. Во втором раунде он закончится. Третий раунд не начнётся. Если Пономарев выдохнется, Вахаев почувствует усталость, затянет в борьбу. Это было уже со многими ребятами, но поставлю на Гришу», — цитирует Штыркова Metaratings.

Также мнением о предстоящем поединке поделился чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров.

«Мне кажется, бой пройдёт пять раундов. Каждый возлагает свои надежды. Я бы не стал уповать на то, что Гриша выиграет за счёт того, что он сильный, или проиграет, потому что быстро устанет. Ему придётся гонять вес. Он перестанет быть большим, а с кардио у него сейчас нет проблем, которые были раньше. Вахаев не тот боец, которого можно легко вырубить. Это было только один раз в его карьере. Больше никто не смог этого сделать. Будут пять раундов тактической борьбы. Много работы у сетки, в партере. Много борьбы и размашистые удары, потому что у обоих не совсем боксёрская техника. Лететь удары будут в обе стороны. Будут клинч и борьба. Кто-то кого-то будет прижимать к сетке и разворачивать. Я вижу все пять раундов в поединке», — цитирует Гончарова Metaratings.