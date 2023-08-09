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ACA 161: Гасанов — Абдурахманов, Пономарёв — Вахаев, где смотреть, прямая трансляция, во сколько начало, кто фаворит

Вахаев готовит Пономарёву «тёплый приём» и хочет спросить за допинг. Где смотреть ACA 161
Сергей Сорокин
Вахаев готовит Пономарёву «тёплый приём»
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В рамках турнира состоятся сразу шесть боёв в Гран-при.

Дата и время турнира ACA 161

11 августа в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится турнир ACA 161. В соглавном бою вечера сойдутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально они должны были сойтись в клетке на ACA 160. Однако было принято решение перенести бой. В главном поединке вечера будут драться Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону – титул чемпиона АСА в среднем весе.

Старт турнира запланирован на 15:30 мск. Бой Пономарёва и Вахаева предварительно начнётся в 22:00.

Прямая трансляция турнира ACA 161

Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Полный кард турнира ACA 161

  • Магомедрасул Гасанов – Саламу Абдурахманов;
  • Мухумат Вахаев – Григорий Пономарёв;
  • Азам Гафоров – Вартан Асатрян;
  • Фаридун Одилов – Вагнер Прадо;
  • Магомед Бибулатов – Важа Циптаури;
  • Абдул-Рахман Джанаев – Крис Ханикатт;
  • Имран Букуев – Руслан Абильтаров;
  • Джосиел Силва – Рустам Керимов;
  • Давлатманд Чупонов – Глеб Хабибуллин;
  • Юнус Евлоев – Руан Перейра;
  • Черси Дудаев – Линкольн Энрике;
  • Анис Екубов – Рустамбек Асылбек;
  • Джамбулат Селимханов – Джаддал Алибеков;
  • Тойчубек Данияр Уулу – Мхитар Барсегян;
  • Сулим Баталов – Абдул-Хамид Давлятов;
  • Солех Хасанов – Азамат Джигкаев.

Материалы о турнире

Вспоминаем самые яркие моменты предыдущих событий:
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Прогноз на бой Мухумат Вахаев – Григорий Пономарёв

Своим прогнозом на бой поделился известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков.

«Вахаев может перетерпеть стартовый натиск, который любит использовать Григорий. Пономарев может дать жару с первых минут, а потом ему тяжело. Сносит он конкретно, жёсткая машина. Видел его вживую. Серьёзный и габаритный молодой человек. Если Вахаев перетерпит раунд-полтора на опыте, на «держалке» и «терпелке», он может забрать бой. Там пять раундов. В этом плане у Мухумата опыта больше. Но если он пропустит что-то из выстреливаемых ударов Пономарева, всё может оказаться плачевно.

Поставлю на Григория. Думаю, попадёт. Включится быстро и заберёт. Склоняюсь к тактике берсерка. Я не представляю, как он отдышит пять раундов. Ему нет смысла затягивать бой. Во втором раунде он закончится. Третий раунд не начнётся. Если Пономарев выдохнется, Вахаев почувствует усталость, затянет в борьбу. Это было уже со многими ребятами, но поставлю на Гришу», — цитирует Штыркова Metaratings.

Также мнением о предстоящем поединке поделился чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров.

«Мне кажется, бой пройдёт пять раундов. Каждый возлагает свои надежды. Я бы не стал уповать на то, что Гриша выиграет за счёт того, что он сильный, или проиграет, потому что быстро устанет. Ему придётся гонять вес. Он перестанет быть большим, а с кардио у него сейчас нет проблем, которые были раньше. Вахаев не тот боец, которого можно легко вырубить. Это было только один раз в его карьере. Больше никто не смог этого сделать. Будут пять раундов тактической борьбы. Много работы у сетки, в партере. Много борьбы и размашистые удары, потому что у обоих не совсем боксёрская техника. Лететь удары будут в обе стороны. Будут клинч и борьба. Кто-то кого-то будет прижимать к сетке и разворачивать. Я вижу все пять раундов в поединке», — цитирует Гончарова Metaratings.

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