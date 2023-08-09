Новый русский. Кевин Джонсон стал Кевином Владимировичем и будет жить в Самаре

Американский боксёр Кевин Джонсон вчера буквально ворвался в медиапространство с заявлением о том, что сменил имя. Теперь экс-претендент на титул чемпиона мира — Кевин Владимирович. По словам самого спортсмена, таким образом он отдаёт дань уважения президенту России: «Чтобы сделать величайший комплимент Владимиру Путину, я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский».

Вообще, Джонсон ранее уже неоднократно комплиментарно высказывался и России: «Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сёл. И понял, что мне по душе российские просторы. К тому же здесь более качественная еда. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться».

Впрочем, хорошее питание для Джонсона не единственный повод. Кевин говорил, что настроен найти себе русскую жену, и даже обозначил примерный круг поиска: «Сейчас нахожусь в поисках девушки. Знаю, что в Самаре самые красивые девушки, так что будет сложно выбрать. Буду искать по энергетике».

Пока выбор не сделан, американский боксёр не оставляет и своё основное занятие. За свою профессиональную карьеру Джонсон провёл почти 60 поединков, среди которых были и бои с такими звёздами, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис. Всем им Кевин проиграл, но при этом заработал себе имя, которое позволяет ему проводить достаточно прибыльные бои и быть на виду.

В марте этого года Джонсона пригласили выступить на турнире «Бойцовский клуб РЕН-ТВ», где его соперником стал Вячеслав Дацик. Бой продлился все три раунда, в которых Кевин показывал боксёрский мастер-класс и при этом не особо напрягался. Дацик вымахивался и пытался зацепить соперника посильнее, а Джонсон технично работал на отходах, ловил удары блоком и сам практически не промахивался. Судьи оценили его выступление и присудили победу решением большинства.

После победы американец взял слово: «Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своим отличным другом — Александром Поветкиным».

Что же, теперь мечта Кевина Владимировича стала намного ближе. Владимир Хрюнов также сообщил, что жить и работать американец будет в Самаре, но при этом действительно заполнит документы на новое имя и будет ждать российский паспорт. В сентябре Джонсон сможет официально щеголять новым именем.

«Считайте, что он переехал, как Джефф Монсон», — резюмировал промоутер.