Стерлингу не везёт с коленями соперников. Как Алджо вырубал записной аутсайдер

В ночь с 19 на 20 августа Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса. Соперником американца станет соотечественник Шон О’Мэлли, который победил Петра Яна и получил свой титульный шанс. Многие успели привыкнуть к тому, что Алджо доминирует в легчайшем весе практически безраздельно, на протяжении длительного времени удерживая на плече пояс. Но мало кто помнит, с чего именно начался путь Стерлинга к чемпионству.

9 декабря 2017 года на турнире UFC Fight Night Алджамейн проводил поединок с Марлоном Мораисом. Американец считался очевиднейшим фаворитом этого противостояния. Он последовательно разобрал двух других бразильцев: Аугусто Мендеса и Ренана Барао. Казалось, что теперь Алджо спокойно продолжит свой путь к чемпионскому поясу. Но на пути встал Мораис, который хотел поквитаться за своих соотечественников. И расплата удалась.

С первых же секунд Марлон бросился атаковать соперника и даже отправил Стерлинга на канвас. Но Алджо быстро вскочил на ноги и попытался ответить. Однако смелость бразильца выглядела обескураживающей. Поэтому он вновь перевёл оппонента. Алджамейн начал нервничать, это было заметно. А главное, американец никак не мог решить, в какой именно стойке работать с соперником. Мораис классно доставал точными ударами, тоннаж которых лишь увеличивался.

А на второй минуте стартового раунда случилось то, что стало настоящим шоком для всех, кто находился на арене. Алджамейн наклонился слишком сильно, готовя попытку перевести дело в партер. Это увидел Мораис, который моментально выкинул мощнейший удар коленом в голову. Нокаут получился красивейшим. Стерлинг отключился и упал лицом в канвас. Судья моментально сигнализировал о том, что поединок закончен, добивания не понадобилось. Стоит отметить, что бразилец поступил предельно корректно, даже не попытался броситься к поверженному сопернику, чтобы для надёжности нанести ещё несколько ударов.

Стерлинг потерпел обиднейшее поражение от андердога, которое заставило его полностью переосмыслить подход к поединкам. Американец разозлился и больше не проигрывал в UFC никому. Алджамейн выдал серию из девяти побед и трижды успел защитить чемпионский пояс.