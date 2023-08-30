Казахстан напугал фанатов ММА. Чиновники решили уничтожить спорт в стране?

Смешанные единоборства в Казахстане переживают настоящий расцвет. UFC покоряют Шавкат Рахмонов и Азат Максум. Активно развиваются национальные промоушены – Naiza FC и Octagon. За океаном очень пристально наблюдают за развитием индустрии в стране, приглашают самых талантливых бойцов. И в этот момент всех фанатов MMA из Казахстана буквально потрясла новость – вводятся очень серьёзные ограничения.

С шокирующим заявлением выступил министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали. Он сообщил, что правительство приняло решение ввести серьёзные ограничения на трансляции смешанных единоборств в стране.

Дархан Кыдырали министр информации и общественного развития Казахстана «В целях снижения насилия мы устанавливаем ограничения на такие виды спорта, как бои без правил. В большинстве случаев подростки, которые видят такие трансляции, особенно школьники, в попытках применить те же приёмы поднимают руки друг на друга. Иногда мы, не замечая того сами, распространяем насилие через интернет. Например, в Сети распространяются видео, на которых девочки дерутся или мальчики жестоко бьют друг друга. А насилие или жестокое обращение, как вы знаете, порождает такую же жестокость».

Конечно, вводимые ограничения объясняются очень благородной целью. Чиновники заботятся о нравственности молодого поколения, стараются обезопасить его и снизить уровень жестокости. Но разве можно решить проблему, просто установив жёсткие ограничения? Да и наличие различных платформ, на которых можно увидеть поединки зарубежных промоушенов, также ставит под вопрос целесообразность вводимых ограничений. Однако в первые сутки после появления новости все фанаты MMA из Казахстана были взволнованы и возмущены.

Ситуацию довольно быстро прояснил Айдар Махметов, который лично связался с Кыдырали и уточнил, как именно ограничения повлияют на будущее MMA в стране: «Во-первых, под словами «бои без правил» речь шла не об ММА, а о том, что сегодня мы знаем как поп-ММА, а также о кулачных боях. Поп-ММА — это когда слабо подготовленные, но крикливые ребята устраивают драки на пресс-конференциях и ругаются матом, пытаясь при этом претендовать на статус бойца ММА. Там действительно много крови, грязи и ругани. Именно эту сферу и собрались ограничивать. В этом я с министром полностью согласен. Эту сферу нужно контролировать и меньше показывать. Тем более на госканалах, что не идет на пользу детям и подросткам. Эта тема всё равно найдёт своего зрителя в соцсетях, как и везде в мире, но пропагандировать её не нужно. И ограничивать надо.

Самое главное — трансляции традиционных ММА на госканалах никто отменять не будет. Их и дальше будут показывать в вечернее и ночное время. О частных телеканалах и других площадках речи и не шло».

Фактически поп-MMA и кулачные бои никто не запрещает. Промоушены продолжат свою деятельность, но не будут иметь доступа к освещению на телевидении. При этом любой желающий сможет использовать альтернативные площадки, чтобы следить за поединками. Поэтому те ограничения, которые, на первый взгляд, казались едва ли не катастрофичными, сейчас выглядят абсолютно адекватными и не очень критичными.