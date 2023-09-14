Боссы счастливы, а зрители? UFC и реслинг объединились в уникальную площадку — ТКО

Компания Endeavor Group, которой принадлежит UFC, весной этого года провернула уникальную сделку. Она приобрела крупнейший реслинг-промоушен на планете – WWE. Изначально утверждалось, что тесно соприкасаться лиги не будут. Но с каждым новым шагом от боссов становится всё больше понятно, они уже начали взаимопроникновение. Стоит отметить, что такая тенденция может очень положительно сказаться на развитии империи Даны Уайта.

UFC и WWE приняли решение создать уникальную площадку – TKO Group. Правда, для этого им пришлось объединиться. Любопытно, что акции были поделены практически поровну. 51% остался за боссами Endeavor Group, остальные 49% – у руководства крупнейшей реслинг-площадки на планете. По предварительным оценкам, стоимость новой компании составит $ 21 млрд. Кроме того, в Reuters сообщили, что у неё будет ещё одно внутреннее название – Project Stunner.

Стороны довольно быстро определились с тем, как именно будет выстраиваться внутренняя кухня TKO Group Holdings. Генеральным директором станет Ари Эмануэль, который также стоит у руля Endeavor Group. Винс Макмэн теперь будет председателем правления, Марк Шапиро примерит на себя роль президента. Дана Уайт останется президентом UFC, Ник Хан будет рулить реслингом.

На самом подписании контракта представители промоушенов буквально братались друг с другом. За этим очень любопытно наблюдать, если заглянуть в историю взаимоотношений UFC и WWE.

Руководители WWE, UFC и TKO и действующие реслеры (по центру) Фото: Michelle Farsi/Getty Images

Аудитории промоушенов постоянно пересекались, поэтому они были вынуждены вести постоянную борьбу. И Дана Уайт очень нелицеприятно высказывался о представителях WWE. А сам реслинг называл «фейковым дерьмом», платные трансляции которого должны продаваться очень дёшево.

Стоит отметить, что босс WWE Винс Макмэн также не лучшим образом относился к конкуренту. Настолько, что даже предлагал Дане провести поединок. Об этом позже рассказывал сам Уайт.

Дана Уайт президент UFC «Винс хотел подраться со мной. Богом клянусь. Однажды он позвонил мне и сказал: «Давай сделаем это. Можем провести бой на турнире UFC, можем подраться на WrestleMania». Я сказал ему, что он сумасшедший».



Теперь же промоушены слились воедино, а их аудитория перевалила за миллиард фанатов. Поэтому площадка действительно может стать беспрецедентно крупной. Сначала Дана прямо высказывался о том, что проведение совместных турниров невозможно. Но теперь ситуация может измениться. Тем более положительные примеры перехода из смешанных единоборств в реслинг и обратно уже есть.

UFC и WWE могут создать уникальную экосистему, в которой бойцы смогут зарабатывать на протяжении длительного времени. Да и контракты спортсменов с приходом спонсорских денег должны стать более солидными, чего так ждали все. А главное, после завершения профессиональной карьеры в смешанных единоборствах бойцы смогут спокойно перебираться в реслинг, где уровень травмоопасности ниже.

Уже сейчас можно сказать, что сделка стала уникальной. Два гиганта своих направлений слились воедино, поэтому можно ждать грандиозных решений. Уже сейчас события WWE собирают огромные 80-тысячные арены. А если провести совместный турнир с UFC? Такое событие может навсегда войти в историю единоборств. А в главном бою могут сойтись Уайт и Макмэн. Самое время воплотить желание Винса в жизнь.