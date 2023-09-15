Трампа должны были постричь, но он всех обманул. Как 45-й президент США блеснул в реслинге

Едва ли не самое необычное шоу Wrestlemania в истории состоялось 1 апреля 2007 года в Детройте. Несмотря на наличие противостояний звёздных Гробовщика и Батисты, а также Джона Сины и Шона Майклза за главные чемпионства компании, 80 103 зрителя главным образом пришли на событие, которое, вероятно, случается раз в жизни. Боец миллиардера и будущего президента США Дональда Трампа встретился на ринге с бойцом владельца WWE и миллиардера Винса Макмэна. На кону стояли прически бизнесменов. Давайте вспоминать, как Макмэн и Трамп пришли к этой идее.

Трампу всегда нравился реслинг, и он был хорошо знаком с владельцем WWE Винсом Макмэном. Трамп даже проводил два шоу Wrestlemania и несколько раз мелькал в кадре во время других событий. Бизнесмен уже давно хотел поучаствовать в одном из сюжетов, но договориться удалось только в 2007 году. Сюжет между миллиардерами зародился ещё в январе, когда на одном из выпусков RAW во время речи Макмэна Трамп ворвался на ринг и начал бросать повсюду деньги. Сценаристы привели конфликт к назначению матча под названием «Битва миллиардеров». Правда, богачи дрались не сами. За Макмэна на ринг вышел ныне покойный Умага (двоюродный брат Дуэйна Джонсона. — Прим. «Чемпионата»), а Трампа представлял Бобби Лэшли, который в своё время успел засветиться в MMA. Cпециальным судьёй матча был назначен Стив Остин.

Дональд Трамп, Стив Остин и Винс Макмэн на презентации Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Умага вышел в ринг вместе с Макмэном и своим менеджером Армандо Эстрадой, Лэшли же сопровождали Трамп и модель Тара Коннер. По ходу боя Умага набросился на Остина, вырубив того на несколько минут. В это время главным героем пытался стать сын Макмэна Шейн. Однако Остин быстро оклемался и выкинул Шейна с ринга, пока Трамп избивал Макмэна кулаками за его пределами. После этого уже Лэшли сумел провести свои коронные приёмы и победить в матче. По его итогу Трамп, Остин и Лэшли побрили Макмэна налысо. Публика была в восторге!

Трамп и Макмэн даже подписание контракта превратили в шоу Фото: Sam Greenwood/Getty Images

Затем Трамп ещё несколько раз появлялся в WWE, а в 2017 году внезапно для многих стал 45-м президентом США, и ему стало не до реслинга. Впрочем, самые интересные подробности с его матча против Макмэна увидели свет лишь в 2022 году, когда Трамп уже сложил с себя президентские полномочия. Wall Street Journal опубликовал поистине сенсационные детали контракта между сторонами:

«Трамп ни при каких обстоятельствах не ушёл бы с того шоу лысым, даже в том случае, если бы Бобби Лэшли, который выступал от его имени, умер бы на ринге. Дональд поручил своим адвокатам максимально подробно прописать условия контракта, чтобы его стрижка не смогла произойти никаким образом. Трамп также дополнительно получил $ 1 млн из-за успешности Wrestlemania. Всего, как известно из отчётов, Трамп получил за участие около $ 5 млн».

Таким образом, получается, что легендарный миллиардер попросту всех обманул, ведь он точно не рисковал своей знаменитой причёской. С другой стороны, реслинг — театрализованная спортивная постановка, чего никто и не скрывает. Зрители получили удовольствие, одного из миллиардеров побрили налысо — что ещё нужно для счастья?