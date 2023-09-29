Эпоха Канело завершится или он ещё хорош? Где смотреть бой Альварес — Чарло

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии сойдутся топовый мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и американец Джермелл Чарло. Ориентировочное время начала главного карда турнира — 4:00 мск, главный бой стартует не ранее 6:00 мск.

Прямая трансляция поединка Сауль Альварес — Джермелл Чарло

В прямом эфире поединок покажет стриминговая платформа DAZN, трансляция на территории России не планируется. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

Полный кард боксёрского вечера

Сауль Альварес – Джермелл Чарло;

Йорденис Угас – Марио Барриос;

Хесус Алехандро Рамос – Эриксон Любин;

Элайджа Гарсия – Армандо Ресендиз.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Канело — Чарло

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в комментарии для «Чемпионата» поделился мнением, что Джермелл станет удобным соперником для Альвареса: «Мне кажется, Чарло – удобный соперник для Канело. Альварес выиграет — и достаточно уверенно. Возможно, это будет победа по очкам, но без вопросов. Думаю, Сауль должен забрать не меньше восьми-девяти раундов, если не все».

Тимофей Цзю, который долго гонялся за Чарло, в разговоре с Fox Sports Australia тоже сделал прогноз: «Место Чарло в списке таких боксёров, как Альварес, Теренс Кроуфорд и Девин Хейни? Он будет самым последним. Ещё есть такие ребята, как Наоя Иноуэ и Александр Усик, чей уровень выше. Но Чарло всё-таки не очень сильно отстаёт.

Канело будет доминировать. Думаю, всё закончится нокаутом. Просто за счёт физической силы, IQ и опыта Альвареса. Ожидаю, что эти три фактора сыграют большую роль в этом бою».

А вот экс-чемпион мира Тони Беллью предположил, что Канело может проиграть: «Бой Канело и Чарло действительно потрясающий. Я чувствую, что молодость Чарло сыграет решающую роль, а Канело, вероятно, не сможет удержать темп. Поединок может уйти в любую сторону, и считаю, что Канело может проиграть. Чарло голоден, и ему есть что доказывать».