Просто забыл дефибриллятор в машине? Загадочная смерть 36-летней звезды реслинга

Совсем недавно не стало Уиндема Ротунды, которого фанаты реслинга знали под именем Брэя Уайатта. Он построил свой образ сам, создал легендарную «Семью Уайатта» и оставил после себя огромное наследие.

Реслинг — опасный вид спорта. Несмотря на то что для многих это развлечение кажется постановочным и предсказуемым, в нём очень много опасных приёмов, которые оставляют многих рестлеров с большими проблемами на долгие годы. Дело не только в травмах, полученных во время матча, но и в нагрузках, которые спортсмены переносят на протяжении всей карьеры.

Ротунда — рестлер в третьем поколении, причём самый известный в своей семье. Он присоединился к WWE в 2008 году, начав заниматься в подготовительном центре лиги. Уиндем попал в группировку Nexus под псевдонимом Хаски Харрис, но так и не сумел закрепиться в её составе, быстро покинув столь популярное в те годы объединение.

Брэй Уайатт Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Ротунда был отправлен на третий бренд WWE — NXT, который тогда отвечал за подготовку рестлеров перед дебютом на Raw и Smackdown. Уиндем вернулся на экраны в 2012 году под псевдонимом Брэй Уайатт, основав «Семью Уайатта». В неё, помимо Уайатта, вошли Эрик Роуэн и Люк Харпер, а в дальнейшем — и Брон Строуман. Мистическая группировка боролась с главными звёздами WWE. Так, «Семья Уайатта» за пять лет существования успела провести фьюды (сюжетные противостояния, приводящие к матчам на главных шоу года. — Прим. «Чемпионата») с Крисом Джерико, Джоном Синой и группировкой «Щит».

Сольные забеги Брэя Уайатта

В полной мере Уайатт раскрылся, когда выступал в одиночку. Он становился чемпионом WWE, чемпионом Вселенной, а также трижды командным чемпионом компании (с Рэнди Ортоном, Мэттом Харди и Люком Харпером). Также Уайатт проводил матчи на «Реслмании» с Джоном Синой, Гробовщиком и Рэнди Ортоном. Матч с Синой на Payback 2014 был признан Pro Wrestling Illustrated матчем года в реслинге.

Последние годы карьеры Уайатта получились скомканными. Он начал выступать в образе «Изверга», однако этот персонаж вызывал всё больше смешанных эмоций.

Смерть Люка Харпера и увольнение из WWE

В декабре 2020 года не стало Джона Хьюбера, более известного как Люк Харпер. Эта трагедия отразилась на состоянии Ротунды, а реслинг в его жизни ушёл на второй план.

«Ты был моим лучшим другом. Мой брат, мой партнёр, мой Терри Горди. Мы изменили всю эту игру, потому что отказались делать это любым способом, кроме нашего. Мы всегда были лучшими, когда были командой, я думаю, мы оба это знали. Мы сражались как братья, потому что были братьями. Я чертовски зол. Это явно не так, как должно было быть. Мы должны были быть толстыми, лысыми, бесполезными стариками, которые бегают по лучшим местам своей молодости и играют в Семейку Уайатта, когда нам будет за 70. Что делать дальше? Оставь мне место рядом с тобой, где бы ты ни был, там моё место. Я буду там, когда придет моё время. Прощай навсегда, Броди. Я люблю тебя», — написал Ротунда в соцсетях.

Фьюд с Ортоном в 2020–2021 годах был признан неудачным, популярность Уайатта в WWE снижалась, а сам Брэй, потерявший друга, всё меньше увлекался реслингом. В июле 2021 года Уайатт был уволен из WWE.

Возвращение в WWE и последний матч

В сентябре 2022 года WWE по ходу своих еженедельных выпусков оставляли таинственные послания с QR-кодом, который был призван заинтриговать зрителей… В октябре того же года Уайатт сенсационно вернулся на шоу Extreme Rules.

Брэй Уайатт Фото: из личного архива БРЭЯ УАЙАТТА

Брэй начал конфликт с рестлером Эл Эй Найтом. Их затянувшийся фьюд привёл к матчу на Royal Rumble в январе 2023 года в стиле Pitch Black. Уайатт победил соперника, затем появился на нескольких еженедельниках, пообещав, что встретится на «Рестлмании» с победителем пары Бобби Лэшли — Брок Леснар. Лэшли победил, но так и не дождался своего соперника на главном событии реслинга года. Болельщики начали критиковать Уайатта за столь резкое пропадание с экранов, но никто даже не знал, что происходит.

Долгое лечение и гибель

Уайатт пропал с экранов в феврале 2023 года и, как стало известно позднее, в эти же дни перенёс коронавирус, который сильно отразился на здоровье его сердца. WWE не делали официальных заявлений о здоровье спортсмена, хотя в прессе всё чаще появлялись слухи, что Уайатт в «шаге от возвращения на ринг». Последнее подобное сообщение появилось за несколько дней до смерти Ротунды.

Рестлер умер 24 августа в своём доме. Его обнаружила жена ДжоДжо.

«Уиндем заявил, что собирается поспать. ДжоДжо забеспокоилась, когда через час её муж не выключил будильник. Ротунда был обнаружен в своей кровати без дыхания. ДжоДжо позвонила в 911, а в это время её мать пыталась сделать искусственное дыхание. Однако в больнице врачи смогли только констатировать смерть Ротунды.

В марте 2023 года он перенёс коронавирус, который привёл к осложнениям на сердце. За неделю до смерти Ротунда был госпитализирован из-за проблем с сердцем. В день смерти он был на осмотре у врачей, которые посоветовали ему носить внешний дефибриллятор сердца.

Нет подтверждения, что устройство могло спасти ему жизнь, но в тот день он оставил его в машине», — сообщили в TMZ.

Мир реслинга скорбит

Персонаж Ротунды внёс большой вклад в развитие мирового реслинга, поэтому соболезнования в связи с его смертью выразили не только рестлеры WWE и сам промоушен, но и представители AEW (главный и единственный конкурент WWE по масштабам. — Прим. «Чемпионата»).

Не остались в стороне и бывшие звёзды реслинга, среди которых Дуэйн «Скала» Джонсон:

«Я убит горем из-за новостей о кончине Брэя Уайатта. Всегда питал огромное уважение и любовь к нему. Мне нравилось, как он работал на ринге, его промо, матчи. Это очень уникальный, крутой и редкий персонаж, которого безумно сложно создать в безумном мире профессионального реслинга. За день до кончины Уайатта не стало Терри Фанка, а сегодня ушёл и Уайатт. Моя любовь и сила направлены семьям Ротунды и Фанка в это тяжёлое время».

Слова памяти в адрес Ротунды выразил и Джон Сина:

«Опустошён известием о кончине Уиндема Ротунды. Моё сердце сочувствует всей семье Ротунды. Уиндем помог извлечь из моего персонажа максимум пользы во всех отношениях. Навсегда буду благодарен за все моменты, которые мы разделили. Это печальный день для всех, кто связан с миром реслинга».