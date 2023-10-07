Об уходе от Фёдора и перспективах Немкова в UFC. Откровения ученика Последнего Императора

Кирилл Сидельников известен российским болельщикам как главный спарринг-партнёр Фёдора Емельяненко и один из лидеров Fedor Team. Однако в конце сентября боец неожиданно покинул коллектив. В интервью Сидельников ответил на вопросы об уходе от Последнего Императора, оценил перспективы Вадима Немкова в UFC и крайне скептически высказался о дебюте Фрэнсиса Нганну в боксе. Сам Кирилл также планирует попробовать свои силы в боксе, 20 октября на турнире Ural FC он встретится с Нидалем Бикири.

— Ваш переход в бокс. Вы задумывались об этом раньше или это решение пришло недавно?

— Бокс, на самом деле, мне всегда импонировал, с детства. Где-то внутри, в отголосках разума сидели мысли о том, чтобы когда-нибудь попробовать. Здесь было предложение, плюс моё желание, было грех отказываться на самом деле. Решился попробовать себя в новом амплуа.

— Есть какие-то далеко идущие планы или это станет понятно только после дебюта?

— Давайте я отбоксирую. Посмотрим, насколько мне понравится, насколько это получится, как всё закончится. Если понравлюсь публике или ещё кому-то… Всё зависит от спроса. Если буду востребован, то что-нибудь можно будет попробовать. А если я полностью облажаюсь, то зачем мне это надо? Значит, это не моё.

— Тяжело перестраиваться на чисто боксёрские тренировки после многих лет в ММА и боевом самбо?

— Сначала было тяжеловато. Это другая техника, другой тайминг, другая работоспособность. Всё это схожее, но всё равно другое. Но второй месяц тренируюсь в «Прогрессе бокса», и мне сейчас комфортно. На данный момент чувствую себя отлично, состояние своё оцениваю на пять с плюсом. Пока всё нравится.

— Как оцениваете свои навыки именно как боксёра?

— По десятибалльной системе? Ну на четыре, четыре с плюсом. Такой вот середнячок.

— Ваш соперник Нидаль Бикири больше известен как кикбоксёр. Смотрели его бои, может, вынесли для себя какие-то его слабости?

— Да, конечно. Когда выбирал соперника, мне скинули несколько вариантов. Он неплохой боец, выступал в К-1, в Glory. Знает, что такое ринг, знает тайминг. Я его выбрал, потому что он понравился стилистически. Сказать, что у него какая-то суперская техника бокса, тоже нельзя. Всё-таки в кикбоксинге и К-1 другая техника бокса. Он пытается зарубиться, такой рубака. Мне его стиль нравится на самом деле, и поэтому я выбрал его.

Кирилл Сидельников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы говорите, что предлагали несколько соперников. Не было желания попробовать себя против профессионального боксёра?

— Да ну, вы что. Ну куда, я отношусь скептически к этому всему, потому что где ММА и где профессиональный бокс. Для меня это земля и небо. Выходцы из ММА, которые думают, что всё, они конкретные профессиональные боксёры… Ну я считаю, что это глупо. Мы не боксёры, и, как бы ты ни хотел и ни старался, но против боксёра, который всю жизнь занимался боксом, будет тяжело.

Вот сейчас ближайший бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри. По мне, это будет дисбаланс такой в технике и уровне, что Фьюри просто будет играться с Нганну, а потом просто его уронит. Это совершенно разные уровни.

— Касаемо Нганну есть мнение, что сила его удара может помочь.

— Да, но у него сильный удар в первом и втором раунде. Дальше этот сильный удар может сыграть злую шутку с ним, потому что у него большой объём мышц, это требует большого расхода кислорода. В ММА проще, где-то прижал, перевели. В боксе постоянно нужно работать на руках, постоянная динамика рук. И вот эти объёмные мышцы могут сыграть злую шутку. Почему Тайсон Фьюри проживает и отлично двигается все 12 раундов? Потому что нет банок огромных, мышц. Он толстенький, жирненький, но это и даёт ему преимущество. Если смотреть с точки зрения эстетики, то да, Нганну — атлет, сложенный, красивый, пресс, банки, но Фьюри, не имея этих банок и пресса, будет проще.

— Кстати, Фьюри на это тоже обращал внимание. Сказал, что, посмотрев на мышцы Нганну, понял, что Фрэнсис не вывезет.

— Не вывезет. Честно, если бой будет 12 раундов… По мне, три раунда, и даже это много, и всё. Нганну будет просто стоячий мешок, который Фьюри просто будет избивать.

— Тем не менее мы чаще видим, что бойцы ММА переходят в бокс. Кроме финансов, есть ещё какая-то причина, по которой это происходит?

— Не знаю, как у всех, но у меня на самом деле есть интерес. Долгое время я хотел попробовать новую дисциплину, новое для себя амплуа, и мне интересно себя проверить.

— Есть у вас какая-то ролевая модель среди нынешних профессиональных боксёров? Тот же Фьюри, может?

— Мне нравится Энди Руис. Он очень импонирует. Невысокий, стилистически похожи с ним, он быстрый на руках, взрывной. Мне он нравится своей манерой, своей харизмой. Я даже на него подписан, слежу за ним. Для его роста и веса у него очень быстрые руки, ноги. И мы видели, что он дышит все 12 раундов. Опять же, о чём я говорю, где мышцы и где жирочек, пузико и всё остальное.

— Какие-то элементы по ходу подготовки к своему бою у Руиса подсматриваете?

— Нет, мы всё равно чуть по-разному. Сказать, что я что-то копирую и пытаюсь взять от него, такого нет. У меня своя стратегия, своё видение боя, своя техника, и стараюсь зациклиться на каких-то своих сильных сторонах.

— Вы не проводили поединки с июля 2022 года. Из-за травм?

— Да, у меня была травма, порвался мениск. Пришлось оперироваться. Сделал операцию, восстановление, плюс потом выступал по боевому самбо на чемпионате России. И были определённые жизненные моменты, которые не давали нормально выступить. Потом поступило предложение, и с августа начали готовиться к октябрю.

— Ural FC был единственным вариантом? Или другие предложения тоже были?

— Пока я не был сильно открыт к другим предложениям. Мне нравится организация Ural FC, я уже в ней выступал, вижу их прогресс и как они стремятся, растут. Обороты, которые набрали после первого турнира, они не сбавляют. Стараются идти дальше. Да, небольшое количество турниров в год, но они стараются, и мне это нравится.

— С карьерой ММА всё или готовы её продолжать?

— Всё зависит от предложений и моего интереса. Если будет что-то стоящее и достойное, то почему нет? Я полностью не завязываю. Начал в зале тренироваться, там все молодые, меня спрашивают, сколько лет. Говорю, что 35. Они — мне: «А что тогда здесь забыл?». Но я от молодых не отстаю ни по скорости, ни по другим аспектам. Пока силы есть, попробую ещё себя. Полностью себя не списываю.

— Сколько ещё планируете выступать?

— Это сложный вопрос. Может, я после этого боя захочу сказать: «Всё, надоело». Многие говорят, что для тяжей 35 – это не много и кто-то только раскрывается, тот же Фрэнсис Нганну, например. Но он начал в 28–29 драться, а у меня первый профессиональный бой был в 18 лет. И если посчитать, сколько я уже в спорте, то это будет большой промежуток времени.

Кирилл Сидельников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы уже говорили, что нужно думать о будущем, и, насколько я понял, вам предложили работу, не связанную с боями?

— Такой щепетильный вопрос. Когда это состоится, когда всё произойдёт, то тогда поговорим, но сейчас это всё вилами по воде. Я так сказал, есть определённые составляющие, но пока главное подраться, а дальше уже будем смотреть.

— Вопрос, который я не мог не задать. Уход из Fedor Team. Вы уже говорили об этом и не хотите конкретики, но можете сказать, это были какие-то разногласия, связанные с боями, или что-то лежащее вне плоскости единоборств?

— Нет, это было что-то за пределами. Это и профессиональное, и личное, так можно назвать. Определённые недопонимания, недомолвки, которые привели к такому стечению обстоятельств.

— Как вообще оцените Фёдора Емельяненко как человека?

— Только с положительных сторон. Это человек, который дал мне в этой жизни колоссальные уроки, колоссальный опыт, колоссальное продвижение по жизни. Я ему абсолютно полностью благодарен и буду благодарен как никому.

— Отношения с ним и другими товарищами по команде остались хорошими?

— Ну, у меня со всеми отличные отношения, я ни с кем не ругался, разошлись после разговора. Поговорили, решили, приняли. У меня ко всем отличное отношение. Всех ребят люблю и ценю, если кому-то понадобится хоть какая-то помощь, я всегда приду, приеду, помогу.

— Вы говорили, что не будете выносить сор из избы. Но если это сделает кто-то другой, необязательно сам Фёдор, то будет ли ответная реакция?

— Нет, я буду игнорировать. Я свою точку зрения высказал. Как себя поведёт кто-то другой, не могу решать. Моё мнение такое, я не хочу в это лезть, копошиться. Я сказал, что больше не в команде — всё. Больше об этом смысла нет разговаривать.

— Возвращаясь к бою Фьюри и Нганну. В том же карде Фёдор Емельяненко хотел бой с Майком Тайсоном. Вас такие шоу-бои привлекают? Как вообще перспективы такого поединка?

— На самом деле это громкий бой. Даже громче, чем Фьюри с Нганну, потому что это ветераны единоборств. Да, разные виды спорта, но мне как фанату единоборств было бы очень интересно это посмотреть. Знаете, этот разговор по России шёл давно. Именно, что интересно посмотреть Фёдора в боксе, с Тайсоном тем же или кем-то ещё из именитых боксёров. И когда есть такая возможность, то это круто. Если две такие легенды встретятся, то это круто.

— Если разговоры уже шли, то не проводили с Фёдором спарринги по боксу для подготовки к этому?

— Чтобы целенаправленно по боксу – нет. Спарринги были, но, чтобы имитировать Тайсона, технику его, такого не было. Просто были обычные спарринги.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вадим Немков тоже ваш бывший сокомандник. Мог бы он перейти в UFC? Или он просто туда не хочет?

— Лично я думаю, что если UFC предложит ему те же условия, которые есть в Bellator, то Вадим согласится. Бои боями, но надо дальше жить. У Вадима, как я понимаю, хорошие условия в Bellator, которые в UFC не могут переплюнуть. Это один из немаловажных факторов. Если они разродятся и скажут: «Давай, мы даём те же условия или даже лучше», то, думаю, Вадим согласится. У него есть все шансы навести там конкретного шороху и, может, даже стать чемпионом. Потому что Вадик – это реально талант. Талант плюс пахота, он действительно пашет. Это не тот человек, который начинает готовиться за неделю-две до боя. Нет, он за два-три месяца начинает готовиться к бою. Действительно пахарь, это достойный чемпион. Так что всё возможно.

— Он сейчас перешёл в тяжёлый вес. Станет там чемпионом?

— Думаю, сейчас для него оптимальный бой с Бейдером. У Райана соскочил соперник, надо смотреть, что с подготовкой у Вадима будет, и если ему предложат бой за пояс с Бейдером, то было бы очень круто. Думаю, Немков забрал бы второй пояс. Здесь ему не нужно гонять вес, он на самом деле много гонял. Со 110–112 килограммов гонять в 93 килограмма — это много. Он гонял, ему было тяжело. Даже Бейдер в межсезонье весит меньше Вадима. И сейчас было бы круто посмотреть их бой в тяжёлом весе. Немков ещё круче, думаю, выступит, чем в том поединке, когда он разобрал Бейдера в полутяжёлом весе.

— А в Bellator мы вас ещё увидим? Контракт ведь есть.

— Не думаю, контракт есть, но с этим сложнее всё, поэтому вряд ли.

— Если предложат титульный бой с тем же Немковым?

— Нет, никогда. Я из тех людей, которые не то что с друзьями, а просто с какими-то коллегами по спорту, с которыми общался и общаюсь, не дрался бы. Мы всё-таки россияне, выступаем все под одним флагом, гимном. Понятно, что бывают безвыходные ситуации. А когда есть выбор, то я против такого.

— За какими российскими бойцами ММА, за исключением бывших партнёров по команде, следите больше всего? Может, кто-то из UFC?

— Слежу за всеми нашими ребятами, которые выступают. Серёга Павлович в последнее время просто красавчик, парень выбился на высокий уровень. Саня Волков долгое время стоит на лидирующих позициях, а также мой близкий друг Сергей Спивак. Тоже парень сам себя сделал, сейчас тоже входит в топ-5 тяжёлого веса. Знаю, что он тоже пахарь, постоянно тренируется, готовится. Психологические проблемы бывают где-то у него, но он их перебарывает, перерастает. Ещё Денис Гольцов. Я за ним слежу, мы с ним товарищи по сборной по самбо. Очень будет интересно посмотреть финал PFL, буду за него болеть. Он уже в третий раз пытается, и, думаю, в третий раз получится забрать.

— Кого-то из россиян, кто не является чемпионом своей организации, но мог бы им стать, можете выделить?

— Думаю, Павлович ближе всех к чемпионскому титулу. А так они все, что Сергей, что Волков тот же, что Вадим, Толя Малыхин, да хоть кто. Все они могли бы дать конкурентный бой за пояс с тем же Джоном Джонсом, но не у всех получится победить на самом деле.

Сергей Павлович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Шансы Сергея Павловича как ближайшего бойца к титулу в бою с Джонсом как оценили бы?

— 50 на 50, наверное. Джонс – это действительно очень крутой боец. Он какой-то другой, не ординарный боец, к которым мы все привыкли. И этим он может создать проблемы. Да, у Павловича есть вот этот пушечный удар, который может вырубать, но с Джонсом это сложно. У него эти противные удары в колени, неудобное движение, и тяжело к нему подобраться.

— Вы уже говорили как-то, что Махачеву не стоит подниматься в полусредний вес. Буквально вчера он сказал, что хочет бой с Ковингтоном в случае удачной защиты титула с Оливейрой.

— Я знаю Ислама, мы были вместе в сборной. Тоже достойный парень, пашет, у него дисциплина на высочайшем уровне. Да, он может в полусреднем весе выступить, он тоже много гоняет и в полусреднем весе, наверное, может чувствовать себя хорошо. Но на двух стульях усидеть и гнаться за двумя зайцами тяжело. По мне, пускай лучше будет чемпионом в одном весе. Лучше дольше в одном весе, чем в двух категориях на короткий срок.

— В лёгком весе видите для Ислама конкурентов? На бумаге кажется, что их нет.

— Я бы посмотрел ещё раз бой с Волкановски. Это поединок, который мне интересен. Был крутой бой, я смотрел, болел, моментами переживал. Не ожидал на самом деле от Волкановски такого, но ко второму бою Ислам отнёсся бы серьёзнее и ярче бы подрался. Но в первом бою Алекс очень достойно выступил.