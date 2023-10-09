Джон Сина вернулся, но получилось так себе. Обзор шоу WWE Fastlane

Новое шоу от WWE под названием Fastlane имело весьма привлекательную афишу. Нас ожидали сразу три защиты чемпионских поясов, возвращение на ринг Джона Сины и ряд неожиданных сюжетных поворотов.

Коди Роудс и Джей Усо против «Судного дня» (Дэмиен Прист и Финн Балор). Матч за неоспоримые командные чемпионства WWE

Команда Роудса и Усо возникла спонтанно, но сразу же получила право на матч за командные титулы, которые Прист и Балор выиграли на прошлом шоу WWE Payback.

Роудс стал тем, кто пригласил вернувшегося Джея на Raw, помогал тому отбиваться от атак «Судного дня» и в итоге объединился с ним, чтобы отобрать у Балора и Приста чемпионские пояса. «Судный день» защитили титулы в матче-реванше с Сэми Зейном и Кевином Оуэнсом и на Fastlane получили вторую серьёзную проверку в качестве чемпионов.

WWE сейчас испытывают серьёзную проблему с ростером в командном дивизионе, поэтому новообразованная команда Роудса и Усо кажется инородной — той самой, которая проживёт максимум несколько недель. Однако просмотру матча это не помешало. Бой получился отличным, практически идеальным для начала шоу: хорошие скорости, отличное техническое исполнение приёмов, те самые «Comeback» моменты, когда кажется, что вот сейчас бой точно окончится, но соперники всё продолжают и продолжают.

Однако счастье «Судного дня» с командными чемпионствами длилось недолго: в концовке матча на помощь Присту и Балору даже прибежали другие участники группировки, но из этого ничего не вышло. Роудс провёл коронные приёмы на Балоре, удержал его и выиграл для своей команды неоспоримые чемпионства.

Усо и Роудс проводят командный приём на Балоре Фото: wwe.com

Оценка: 3,75/5,0

Итог: отличный матч для начала шоу, который мог бы спокойно оказаться как в середине карда, так и ближе к мейн-ивенту. Потеря «Судным днём» командных чемпионств удивила, но не настолько, чтобы считать это вау-моментом. Скорее всего, подобный шаг должен приблизить группировку к частичному распаду для реализации потенциала рестлеров в сольном забеге.

Рэй Мистерио, Сантос Эскобар и Карлито против «Уличной наживы» (Монтез Форд и Анджело Докинз) и Бобби Лэшли

Форд, Докинз и Лэшли травмировали остальных участников LWO, поэтому Мистерио и Эскобару пришлось выходить на матч вдвоём. Изначально над третьим участником их команды висел знак вопроса, намекая, что он всё же будет, однако бой LWO начали без него.

Трудно что-то писать про матч, прошедший по правилам гандикапа: добряки, которые существенно уступают соперникам в антропометрии, пытались сражаться изо всех сил, однако получали на себе всё больше ударов и приёмов и, казалось, идут на поражение. Лишь спустя продолжительную часть времени на ринге появился Карлито, совершивший своё возвращение в WWE, он и стал третьим участником LWO в этом матче. Карлито провёл несколько приёмов и совершил победное удержание.

Эскобар, Вега, Мистерио и Карлито празднуют победу Фото: wwe.com

Оценка: 2,25/3,75

Итог: большая проблема реслинга в том, что порой ради вау-эффекта сценаристы совершенно забывают про логику и делают максимально странные решения. Кто мешал Карлито появиться в матче на 10 минут раньше и выйти вместе с LWO? Зачем он пришёл им на помощь лишь тогда, когда они уже настрадались от неравного состава команд?

Да и само качество матча оставляет желать лучшего. Огромная разница по сравнению с первым матчем на шоу, да и факт появления Карлито никак не помог. Инсайды о его появлении были в сети уже несколько дней назад. Проходной матч.

Шарлотт Флэр против Аски против Ио Скай. Матч за женское чемпионство WWE

Главное преимущество тройного матча — динамичное повествование по ходу всего боя, когда даже при вылете одного участника два других продолжают матч на хороших скоростях. Флэр, имеющая серьёзное преимущество над соперницами по росту, доминировала весь матч и технически даже одержала победу: она зафиксировала Аску в болевом. Соперница сдалась, однако судья в этот момент отвлёкся на выбежавшую на ринг Бэйли. В этот момент Скай провела свой приём с канатов и защитила титул.

Скай (слева) и Аска (справа) проводят болевой приём на Флэр Фото: wwe.com

Оценка: 2,5/5,0

Итог: достаточно проходной женский матч, за которым тем не менее было приятно смотреть. Очередная помощь Бэйли, но в моменте она только могла испортить матч, когда Скай из-за её помощи получила удар ногой от Флэр. Закономерная и ожидаемая защита титула, не принёсшая каких-то сюрпризов.

Джон Сина и Эл Эй Найт против Соло Сикоа и Джимми Усо

После начала активной актёрской карьеры Сина не часто проводит матчи в WWE, а те, что всё-таки состоялись, были не лучшими по качеству. Найт помог Сине отбиться от нападения Сикоа и Усо на одном из выпусков Smackdown, а затем объединился с ним, чтобы противостоять «Родословной» на Fastlane.

Первую часть матча контролировали Сикоа и Усо, не позволявшие Сине передать тег Найту. Поэтому бой преобладал моментами, когда ветерана реслинга избивали сразу два соперника. Однако Сина в моменте сумел перехватить инициативу, передать право боя Найту, и после этого бой, который до этого момента, по ощущениям, шёл на замедленной скорости, получил нужный импульс и эмоции. Найт провёл несколько своих приёмов, Сина прыгал с третьего каната, а в итоге всё закончилось финишёрами от обоих рестлеров и удержанием, которое Найт провёл на Усо.

Джон Сина проводит приём на Соло Сикоа, а Джимми Усо исполняет суперкик Фото: wwe.com

Оценка: 3,5/5,0

Итог: матч получился не самым эффектным. Он проходил по слишком традиционному сценарию и ничем не удивил. Сина смотрелся неплохо и не выпадал из ритма своих партнёров по рингу, которые уделяют реслингу намного больше времени, чем действующая звезда Голливуда, но на этом всё.

Сет Роллинс против Шинске Накамуры. Матч за чемпионство WWE в тяжёлом весе по правилам «последний стоящий на ногах»

Идеальное правило для соперников, которые хотят показать всю ненависть к своему оппоненту. Никаких удержаний, болевых и дисквалификаций. Победа присуждается тому рестлеру, чей соперник пролежит на полу до отсчёта 10 секунд.

Накамура ранее пообещал сделать Роллинса инвалидом, а тот, в свою очередь, хотел подтвердить, что японец ему не ровня и не имеет никакого права претендовать на титул.

Сэт Роллинс падаёт с лестницы на комментаторский стол Фото: wwe.com

В этом матче использовалось всё, что можно — столы, стулья, кендостики, нунчаки, лестницы, трибуны. Матч с такими правилами тяжёло испортить, но рестлеры выдали даже больше, чем ожидалось. Накамура работал по больной спине Роллинса, ломал им столы, проламывал столы собой после приёмов чемпиона. Роллинс полетел на комментаторский стол с лестницы после того, как Накамура буквально плюнул ему краской в лицо, однако всё равно продолжил матч. Соперники уже покинули пределы ринга, где Роллинс победил, проломив Накамурой нижестоящий стол. Оба лежали на полу, однако чемпион успел подняться до отсчёта 10 и сохранил титул.

Оценка: 4,5/5,0

Итог: почти идеальный мейн-ивент, где рестлеры показали потрясающий реслинг без дисквалификаций. В какой-то степени жаль Накамуру: по ходу матча казалось, что он перехватывает инициативу и близок к завоеванию титула. Скорее всего, его чемпионский забег продолжится, но вряд ли именно этих соперников столкнут на ринге ещё раз.