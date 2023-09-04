Командная «мясорубка» и неожиданный результат. Итоги WWE Payback

В WWE прошло новое грандиозное событие. Главный реслинг-промоушен мира в сентябре презентовал зрителям шоу Payback («Расплата». — Прим. «Чемпионата»). Правда, изначально многие не верили, что ивент получится действительно интересным и интригующим. Практически в каждой паре выделялись откровенные фавориты, а из неожиданностей, пожалуй, отмечалось лишь появление Джона Сины. Но легендарный рестлер должен был появиться только в качестве ведущего. Давайте разбираться, каким Payback получился на самом деле.

Бекки Линч против Триш Стратус. Матч в стальной клетке

Началось шоу с принципиального противостояния. Легенда женского реслинга Триш Стратус, чьей мечтой было проведение матча в стальной клетке, встретилась с Бекки Линч — одной из самых статусных представительниц лиги нынешнего поколения.

Стратус, которой в этом году исполнится 48 лет, весной была фейсом (рестлером, отыгрывающим доброго персонажа. — Прим. «Чемпионата»), и даже выступила в одной команде с Линч и Литой против Damage CTRL (Бэйли, Дакота Кай, Ио Скай) на Рестлмании. Однако затем Триш предала своих партнёрш по команде, нанесла травму Лите, начав вражду с Линч.

На первых же секундах Стратус, отыгрывающая роль хила (рестлера, отыгрывающего злого персонажа. — Прим. «Чемпионата»), попыталась сбежать из клетки через дверь, однако Линч остановила соперницу, и начался бой. Он проходил по традиционным канонам женского реслинга между фейсом и хиллом. Бекки пыталась проводить приёмы и вела борьбу. А Триш хватала соперницу за волосы и использовала другие грязные приёмчики.

Самый яркий момент случился случился в концовке встречи, когда Стратус, решившая покинуть ринг через верх клетки, повисла на ней ногами, головой вниз. В такие моменты реслеры часто страхуют друг друга, выдавая это на публику как попытку причинить боль сопернику в качестве захвата за волосы или вытягивания за руку, с дальнейшим ударом соперника по клетке.

Бекки Линч дерётся с Зои Старк, Триш Стратус лежит на ринге Фото: wwe.com

В одном из эпизодов матча Зои Старк, которая весь фьюд выступала помощницей Стратус, попыталась вытащить её из клетки за руки, однако Линч выиграла это перетягивание, затащив в ринг не только соперницу, но и Старк. В итоге матч, который не подразумевает дисквалификаций, продолжился в формате «двое на одного». И если в обычных боях такое закончилось бы тотальным избиением соперника, то в реслинге всё работает по-другому. Линч разбила и ту, и другую, одержав победу.

После матча Стратус предъявила претензии Старк, выписав ей пощёчину. Зои провела на своём учителе коронный приём, а затем сняла топик с надписью «Thank You, Trish» («Спасибо, Триш». — Прим. «Чемпионата»). Новый фьюд или WWE таким образом решили отправить Стратус на покой?

Оценка автора: 3.25/5.0

Итог: неплохой женский матч, ставший концом противостояния Линч и Стратус. Payback начался с хорошего боя, в котором победу, на радость толпе, одержала реслер-фейс. Оценка могла быть и выше, потому что Стратус, показывающая после возвращения не лучший реслинг, провела отличный матч, однако сюжет получился затянутым без должного для этого обоснования.

Вероятно, ветеран реслинга после фьюда с Линч больше не будет использоваться в матчах. Линч же с большей долей вероятности начнёт программу с чемпионкой NXT Тиффани Стратон. Её показали перед матчем, а также у них случилась словесная перепалка с Линч по ходу шоу.

Появление Джона Сины — ведущего Payback

На ринге появился Джон Сина, который на этом шоу выступил в качестве ведущего. После этого он сразу же обратился к болельщикам, поблагодарил их, отметив, что за свою 20-летнюю карьеру в реслинге впервые выступает в такой роли.

Его речь прервал Миз, после чего начался трэш-ток. Соперник подшутил над ролью Сины в фильме «Барби», а Джон, оценивший шутку по достоинству, предложил оппоненту стать судьёй в его предстоящем матче с Эл Эй Найтом. Несмотря на всё недовольства Миза, так и получилось.

Миз против Эл Эй Найта. Специальный судья — Джон Сина

И вновь традиционный матч хила и фейса. Миз, исполняющий роль плохого парня, в начале боя хотел попросту сбежать с арены, но Эл Эй Найт остановил его, начав этот матч.

Выделим, что этот матч проходил с приглашённым рефери-рестлером, поэтому акцент на моментах с Синой был очевиден. Действующий голливудский актёр несколько раз показательно пресекал нарушения правил со стороны обоих рестлеров. Закончился поединок тем, что Миз попытался исполнить традиционный приём Сины, а Эл Эй Найт выкрутился и финишировал соперника.

Эл Эй Найт проводит приём Мизу, а Джон Сина наблюдает Фото: wwe.com

Оценка автора: 2,75/5.0

Итог: ничего интересного этот матч не показал. Будем надеяться, что это противостояние, которое зародилось из ниоткуда, закончится боем на Payback. Не было никакого удивления поступком Сины, победой Эл Эй Найта или тем, что Миз проиграет после того, как попытается повторить что-то из арсенала Сины.

Сина — тот персонаж, на которого ходят болельщики реслинга. Учитывая факт забастовки профсоюза актёров в Голливуде, Джон будет регулярно появляться в WWE как минимум весь сентябрь, но в каком статусе? Его матч на Рестлмании с Тиори показал, что Джон больше неспособен проводить качественные поединки. Одним промо не вытянуть сегменты со своим участием, хотя появление на Payback, отметим, получилось неплохим.

Рэй Мистерио против Остина Тиори. Матч за чемпионство Америки

Великий мексиканский рестлер Мистерио, выигравший титул у вечно подающего надежды Остина Тиори, защищал своё чемпионство в реванше.

Отдадим ветерану должное: 48-летний Мистерио, являющийся «лучадором» (маленькие рестлеры, чьи бои строятся с большим использованием технических приёмов с применением канатов, прыжков и скорости. — Прим. «Чемпионата»), классно показал себя в бою с 26-летним Тиори. Конечно, он не так резок, как 10 или 20 лет назад, но свои приёмы выполняет правильно. Матч продлился всего девять минут и завершился банальным сворачиванием от чемпиона.

Остин Тиори Фото: wwe.com

Оценка автора: 2,25/5.0

Итог: после этого матча возникает лишь один вопрос, для чего? Для чего ветерану Мистерио отдали титул чемпиона США, сняв его с одного из самых перспективных рестлеров компании? Тиори защищал чемпионство в матчах с более молодыми и сильными соперниками, а на одном из шоу Smackdown проиграл его ветерану, которого в этом году уже ввели в Зал славы.

Чемпионство Мистерио не кажется убедительным, как и не показалась такой его защита против Тиори. Во что может вылиться этот сюжет — большая загадка, на которую не очень хочется смотреть. Судьба Тиори ещё более туманна. Его подводили к главному титулу компании в 2022 году, когда он выиграл чемодан Money in the Bank (предоставляет право вмешаться в титульный матч или назначить титульный бой на любом шоу на протяжении года. — Прим. «Чемпионата»), будет ли вторая попытка в 2023-м?

Кевин Оуэнс и Сэми Зейн против «Судного дня» (Дэмиен Прист и Финн Балор). Матч по правилам уличной драки за неоспоримые командные чемпионства WWE

«Мясорубка», присущая всем матчам по правилам уличной драки, началась с первых минут. Обычно такие условия вводят для боёв, когда соперники испытывают друг к другу максимальную неприязнь и не хотят останавливаться во время боя, избивая соперников по ходу матча на всей арене… В уличной драке нет дисквалификаций, отсчёта за рингом, проще говоря — никаких правил и много дополнительных предметов, включая стулья, столы, стики из кендо, металлические баки и прочее.

Оуэнс и Зейн избивают кендо-стиками Балора, находящегося в баке Фото: wwe.com

Интерес к бою между командами подогревал не только статус чемпионского поединка, но и факт разлада в «Судном дне». Прист и Балор несколько раз ссорились, а Дэмиен даже помешал партнёру по команде в матче за чемпионский пояс с Сэтом Роллинсом. Всё сводилось к тому, что окончательный разрыв их отношений, перетекающий в противостояние, должен был произойти на Payback.

Правило без дисквалификаций в этом матче рестлеры оправдали сполна: в ход шли все предметы, а в середине матча на помощь Балору и Присту пришёл их партнёр по «Судному дню» Доминик Мистерио. Они какое-то время избивали соперников за пределами ринга, а затем выкинули их за ограждение. Когда оператор вновь показал Оуэнса и Зейна, то первый оказался с окровавленным лицом, а также в джерси бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, а Зейн — в футболке Сидни Кросби. В руках у них были хоккейные клюшки, которыми они начали избивать оппонентов. Сам момент, что канадские рестлеры надели на себя джерси американской команды, выглядел странным, но точно сыграл на плюс для взаимодействия с местными болельщиками.

Оуэнс прыгнул с ограждения на Мистерио, лежащего на столе Фото: wwe.com

Не хватит слов, чтобы описать то, что происходило дальше: Оуэнс с высоты прыгнул на лежащего на столе Мистерио, Балор сломал собой стол, Прист получил коронные приёмы от двух соперников подряд, но был спасён от удержания Джей Ди Макдоной, который затем полетел на комментаторский стол приёмом от Оуэнса. Затем самим Оуэнсом ограждение проломила Рия Рипли, которой сегодня на шоу ещё предстоит защита своего чемпионского пояса.

Столько вмешательств не позволили Оуэнсу и Зейну защитить свои командные пояса: Зейн провёл свой приём на Балоре, начав удерживать соперника, но его прервал Мистерио, ударивший соперника кейсом. Балор удержал Зейна, принеся своей команде победу.

Балор, Мистерио, Рипли и Прист Фото: wwe.com

Оценка автора: 4.5/5.0

Итог: в этом матче было всё, за что болельщики любят реслинг. Неостанавливающееся зрелище, огромное количество сломанных предметов и неожиданная развязка. Немногие перед шоу ожидали, что чемпионы сменятся, учитывая любовь публики к паре Оуэнса и Зейна.

Это однозначно лучший матч шоу и один из лучших в нынешнем году. Для более высокой оценки ему не хватило более прописанного сюжета, ведь конфликт между командами появился спонтанно, да и прерывался из-за повреждения Оуэнса. Матч также стал потрясающим с точки зрения развития сюжета. Вероятно, команды ещё проведут между собой реванш, но теперь их противостояние ушло на второй план.

Сегмент шоу Грэйсона Уоллера с Коди Роудсом. Возвращение Джея Усо

Для разбавления шоу в него был добавлен эпизод из выпуска программы Грэйсона Уоллера, гостем которого стал Коди Роудс. Обычно Уоллер изначально хвалит своего собеседника, а затем говорит про него гадости, чтобы вывести из себя, и получает какой-то удар. Не исключением стало и сегодняшнее шоу, однако драки между Уоллером и Роудсом не произошло. Роудс в один из моментов объявил, что на RAW теперь будет выступать Джей Усо, и покинул ринг. Усо, который на Summerslam дрался с Романом Рейнсом, провёл Уоллеру удар ногой в лицо под восторженные крики публики. Кажется, сюжет «Родословной» станет ещё более интересным.

Грэйсон Уоллер Фото: wwe.com

Рия Рипли против Ракель Родригес. Матч за мировое чемпионство женщин WWE

Противостояние двух силовых и высокорослых рестлерш. Рипли — главная звезда женского ростера WWE прямо сейчас, разносящая своих оппоненток, не глядя на их статус и антропометрические данные. Родригес — бывшая командная чемпионка WWE, решившая остановить доминирование оппонентки.

Показатели обеих рестлерш обязывали матч пройти с большим количеством силовых приёмов, демонстрирующих силу каждой из спортсменок. Победу после вмешательства Доминика Мистерио одержала Рия Рипли, защитившая титул.

Рипли избивает Родригес Фото: wwe.com

Оценка автора: 2.5/5.0

Итог: проблема этого матча аналогична той, что была у боя Миза и Эл Эй Найта — исход слишком очевиден, как и вмешательство Мистерио, которое в итоге привело к победе Рипли. Матчи в реслинге давно не оценивают только за качественное исполнение приёмов, хотя в женском дивизионе, стоит признать, с этим часто бывают проблемы. Фанаты хотят от противостояний, в котором на кону стоит чемпионство, хоть какой-то интриги, однако Ракель, вероятно, не уступающая Рипли в силе, в данный момент не может быть для неё ровней.

Сет Роллинс против Шинске Накамуры. Матч за чемпионство WWE в тяжёлом весе

Мейн-ивент Payback — защита главного титула WWE в отсутствие неоспоримого чемпиона Романа Рейнса. Двоюродный брат Дуэйна Джонсона получил отдых, поэтому главным матчем шоу на бумаге стало противостояние Роллинса и Накамуры.

Не сказать, что рестлеры не подходят друг другу: оба техничные, способные выдавать хорошие поединки. Но для того, чтобы это смотрелось интересно, должна быть адекватная предыстория конфликта, а не вражда, возникающая по правилу: «Мы просто так захотели, не нужны никакие причины».

Матч выдался безэмоциональным и закончился победой Роллинса, который защитил чемпионство.

Роллинс летит на лежащего на ринге Накамуру Фото: wwe.com

Оценка автора: 2.5/5.0

Итог: Сету, пользующемуся огромной популярностью среди фанатов, попросту не могут найти нормального оппонента, поэтому сюжет с Накамурой возник из ниоткуда. WWE летом 2023 года ввели дополнительное чемпионство, чтобы скрасить историю с частым отсутствием Рейнса, однако сюжетная линия Роллинса в большинстве эпизодов не приносит никакого смысла. Конфликты рисуются на ровном месте, а единственное интересное противостояние с Балором, которое, вероятно, должно было закончиться его конфликтом с Пристом, вновь ни к чему не привело. После матча Накамура напал на Роллинса. Кажется, этот фьюд будет продолжаться ещё несколько матчей.

Результаты Payback: