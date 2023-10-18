Махачев — любимчик UFC? С наследника Хабиба сдувает пылинки даже глава лиги

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 294. Его главной звездой станет Ислам Махачев. Российский чемпион организации в лёгком весе будет защищать пояс в реванше с австралийцем Александром Волкановски.

Стоит отметить, что Махачев находится в очень комфортных условиях. Он давно прибыл в Абу-Даби и непрерывно тренируется именно там. А вот Волкановски очень сильно рискует. Австралиец принял поединок на уведомлении в 11 дней. И он только-только восстановился после операции, поэтому вряд ли находится в оптимальном физическом состоянии. Но, видимо, боссы UFC предложили Алексу такой гонорар, от которого тот просто не смог отказаться.

Ислам превратился в настоящего любимчика UFC. Фактически именно в нём Дана Уайт видит продолжателя наследия Хабиба Нурмагомедова. Конечно, в промоушене дерётся брат Орла – Умар, который стремительно несётся к чемпионскому поясу. Но пока единственным обладателем титула из России остаётся Махачев. И его в промоушене бережно ведут от турнира к турниру, дают самое лучшее.

В последнее время россиянин неизменно выступает в главном событии того турнира, на который приезжает. И это касалось даже поединка с Бобби Грином. Изначально соперником Ислама должен был стать Бенеил Дариуш. Но тот так и не смог выйти в октагон из-за повреждения. А затем последовали бои исключительно с приставкой «топ».

Поединок с Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби на UFC 280, где был собран фантастический кард. Там был и чемпионский бой Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу, и претендентская битва Петра Яна и Шона О’Мэлли. Крутой кард лига собрала и в Австралии, где Махачеву дали возможность расправиться с Великим прямо на родине. И Ислам справился с задачей, победив Алекса. А теперь россиянин получает ещё и реванш с Волкановски. У лиги были варианты дать Махачеву менее статусного и именитого оппонента. Но в UFC решили не идти на такой шаг.

Ислам Махачев Фото: Paul Kane/Getty Images

Однако на одних поединках любовь Уайта к Исламу не заканчивается. Практически во всех интервью глава UFC высказывается о россиянине исключительно комплиментарно. А теперь решил дополнительно отметить нашего чемпиона. Махачев размышлял о замене Оливейры на Волкановски и заявил, что ему всё равно, кто стоит против него в октагоне. И Дана оказался в полнейшем восторге. Он выразил желание разместить цитату Ислама на арене «Apex» в Лас-Вегасе и в институте UFC.

Махачев продолжает показывать топовый уровень в боях, а лига отвечает ему любовью. И есть уверенность, что после второй победы над Волкановски на стене арены «Apex» в Лас-Вегасе и в институте UFC появится его фраза. Любопытно, на что ещё пойдёт промоушен, чтобы повысить статус российского чемпиона.