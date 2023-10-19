«В школе играл в UFC на приставке только за Джона Джонса». Гаджиясулов – яркий новичок UFC

Несколько недель назад Магомед Гаджиясулов пополнил ростер бойцов UFC, получив контракт с организацией после выступления в Претендентской серии Даны Уайта. Магомед бьётся в очень зрелищном стиле, выиграл все восемь поединков в профессиональной карьере и готов попробовать свои силы в лучшем ММА-промоушене мира.

Это первое большое интервью с Гаджиясуловым, и в нём он рассказал, что не получилось в последнем бою, кем из бойцов восхищался в школьные годы, и признался, что планирует поработать над своей медийностью. Кроме того, спортсмен из Дагестана поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева с Алексом Волкановски и выразил готовность подраться с Магомедом Анкалаевым при необходимости.

— Во-первых, хочу поздравить тебя с попаданием в UFC. Как тебе атмосфера в Претендентской серии Даны Уайта? Сильно ли отличается уровень в плане организации от других промоушенов?

— Да, безусловно. Я выступал в Eagle FC, в Brave CF, и сразу такое. Даже не ожидал, что попаду в Претендентскую серию. Там, конечно, организация продумана до мелочей. Высший пилотаж, как говорится.

— Как вообще появилась возможность попасть туда? Икрам Алискеров рассказывал, например, что ему помог Хабиб Нурмагомедов.

— Ну это благодаря моему тренеру Эльдару Эльдарову. После боя в Brave CF он сказал, что есть варианты попасть в одну из лиг за океаном. Рассматривали PFL, но не получилось. Время шло, и Эльдар летом сказал, что, возможно, дадут бой в DWCS.

— А почему не получилось в PFL?

— Мне сказали, что там как бы уже нет мест, поэтому не получилось.

— Бой с Мединой в Претендентской серии получился таким, как ты хотел? Кроме того, что не победил досрочно, было ли что-то, что не понравилось и хотел бы улучшить?

— Да, бой прошёл не так, как мне хотелось. Рассчитывал завершить всё немного раньше, но Медина удивил стойкостью. Оказался крепким парнем.

— План был в том, чтобы не просто нокаутировать, но и впечатлить руководство?

— Да, больше акцент делал именно на это, хотелось выделиться, запомниться. Получилось так, как и хотел, но, что меня расстроило, в конце я устал. Климат в Лас-Вегасе суховат, многие с этой проблемой сталкиваются.

— Дана Уайт в конце того эпизода сообщил, что ты отправился в госпиталь после боя. Были подозрения на травму?

— Нет, просто на фоне усталости врачи уточнили, есть ли головокружение. Я сказал, что немного есть. Они спросили, когда улетаю, я ответил, что утром. Тогда сказали, что в самолёте могут возникнуть осложнения, и увезли в госпиталь. Но я уже был в порядке. Сам удивился, что Дана так отреагировал.

— Твой соперник тоже получил контракт, несмотря на поражение. На твой взгляд, заслуживал ли он?

— Ну, мне кажется, он единственный представитель своей страны в UFC (Боливии. — Прим. «Чемпионата»). Может, поэтому Уайт захотел его пригласить. И во время боя он старался вести себя вызывающе, постоянно смеялся, на взвешивании тоже. Такие люди руководству интересны всегда, поэтому дали ему шанс.

— Были разговоры с Уайтом или с кем-то из матчмейкеров? Может, обозначали примерные сроки, когда тебя хотят видеть в деле?

— Пока таких не разговоров не было.

— У самого нет пожеланий? Шамиль Газиев очень хотел в кард к Джону Джонсу на UFC 295.

— Да, у Шамиля бой прошёл быстро, он остаётся в хорошей форме. А у меня в планах немного поправить здоровье, поэтому особо не тороплюсь обратно в октагон.

— Готов выйти на коротком уведомлении до конца года, если потребуется?

— Не могу точно сказать, но, мне кажется, лучше пройти полноценный лагерь. Не хочу так рисковать.

Магомед Гаджиясулов Фото: Chris Unger/Getty Images

— Шара Буллет — ещё один новичок UFC и, по его словам, получил крупный контракт, где сумма с пятью нулями. Твои цифры сильно скромнее?

— Да, у меня стандартный контракт, который дают почти всем новичкам. Буду получать по нему $ 10 тысяч за выход и $ 10 тысяч за победу.

— С подачи одного из ММА-блогеров некоторые тебя знают как Дагестанского Джона Джонса. Тебе такое прозвище льстит?

— Думаю, они, конечно, преувеличили, потому что до Джонса мне ещё далеко.

— А был ли Джонс в числе любимых бойцов или какой-то ролевой моделью для тебя?

— Конечно. Это, наверное, первый боец, которого я вообще узнал из UFC. Мы в школьное время играли на приставке в игру UFC, и я выбирал только Джонса.

— В UFC уже был дагестанский ударник с ярким стилем — Забит Магомедшарипов. Вдохновлялся им?

— Да, мне нравилось, у Забита была одна из лучших ударных техник. Жаль, что он рано оставил спорт.

— Твой стиль подразумевает очень большое количество разных ударов. Ты и сам признаёшь, что на кардио это сказывается. В дальнейшем это не станет проблемой?

— Думаю, это может сказаться, но я теперь буду к каждому бою подходить иначе, буду проводить полноценные лагеря, прислушиваться к тренерам. В общем, буду придерживаться геймплана, и тогда всё будет нормально.

— В проморолике к претендентской серии ты отмечал, что ставишь на ударку. Готов ли при необходимости провести весь бой в борьбе?

— Без проблем. Я постоянно практикую и вольную борьбу, и грэпплинг. Бои — это такая вещь, где может случиться всё что угодно. Нужно быть к этому готовым и всегда иметь план Б.

— В твоём арсенале есть редкий шоутайм-кик. Его ты перенял у Энтони Петтиса? Он, кстати, был на твоём бою в DWCS, не удалось пересечься?

— Конечно. Энтони одним из первых продемонстрировал всем этот удар. Его самого не видел, к сожалению. Упустил момент. Только на следующий день мне скидывали ролики, я узнал, что он там был.

— Тебе удобнее работать первым номером? Глядя на твой бой в Brave, казалось, что тебе не очень комфортно, когда соперник агрессивно прессингует.

— В том бою в Brave у меня был план включиться в поздних раундах. Думал, что соперник устанет, выбрасывая много ударов. У меня на тренировках, в спаррингах получалось включаться в конце, и тут я хотел сделать так же. Хотелось устроить немного шоу, но всё пошло не по плану. Ничего показать не получилось. Однако этот поединок стал для меня большим опытом.

— Вернёмся в прошлое. Ты занимался волейболом, как пришёл к желанию уйти в ММА?

— Я в спорте с самого детства. Отец постоянно отправлял в разные секции. Начинал с карате, вольной борьбы и дзюдо. Волейбол — это так, параллельно ходил и туда. Отец и сам любит этот вид спорта, так что и меня туда забирал. Но начинал я не с волейбола.

Магомед Гаджиясулов Фото: Chris Unger/Getty Images

— Отец оказал влияние на то, как ты строишь свою карьеру в спорте вообще? Он ведь и на тренировках по волейболу плотно занимался с тобой.

— Да, он просто большой фанат волейбола. Там в горах многие любят играть, и он меня с собой забирал. Бывало, в зал ездили вдвоём и отрабатывали какие-то комбинации. Когда перешёл в ММА, то он не сразу одобрил. Однако как большой любитель спорта всё равно начал потом поддерживать начинания.

— С Абдулманапом Нурмагомедовым тебе позаниматься не удалось? Или где вообще начинал выступать?

— Нет, с ним не удалось потренироваться, но я занимался в разных клубах. Сначала по кикбоксингу, по боевому самбо, иногда ездил в Москву. Там у меня тренировался друг Анвар Абукаев, он звал выступать за их клуб «Самбо-70». Ну и до попадания в Бахрейн я ещё долго тренировался в клубе «Горец».

— Какие цели ставил перед собой, начиная профессиональную карьеру?

— Когда я только начал выступать в любителях, то о профессиональной карьере не думал. В ММА изначально переходил просто для себя, чтобы получить какие-то навыки. В Дагестане они всегда могут пригодиться. Когда-то у меня была цель стать чемпионом мира по боевому самбо, но не получилось. Был даже момент, когда хотел завязать со спортом. Тогда со мной связался Эльдар Эльдаров, предложил выступать за Бахрейн в любителях. А оттуда я уже попал в профессионалы, когда серьёзнее стал относиться к тренировкам.

— Ты выступаешь в полутяжёлой весовой категории, но, в отличие от многих бойцов, практически не гоняешь вес. Не чувствуешь, что в боях твои соперники бывают тяжелее?

— Нет, пока не сказывается. В дальнейшем, думаю, наберу вес и буду уже гонять побольше.

— Не планируешь перейти в средний вес в будущем?

— Уже вряд ли. Но посмотрим, как сложится в дальнейшем. Я и в 93 кг такой сухой, а если перейду в средний вес, то, мне кажется, потеряю много сил и не смогу уже показывать такие же яркие бои.

— В твоём весе сейчас формально нет чемпиона. Будет бой за титул между Перейрой и Прохазкой. Ты кому бы отдал предпочтение?

— Думаю, Перейра победит. Он более точный в своей ударке. Прохазка, конечно, немного нестандартный боец, но, думаю, Перейра выиграет.

— В UFC есть ещё Магомед Анкалаев. Знаком с ним? Как оценишь его титульные перспективы?

— С Магой хорошо знаком, часто тренировались вместе. У него же был шанс получить пояс в бою с Блаховичем, и, думаю, он сделал для этого всё возможное. Не знаю, почему ему тогда не отдали титул, но у него будет ещё возможность.

— Анкалаев очень немедийный боец, что плохо сказывается на карьере. Твой подход кажется похожим, нет переживаний, что в UFC могут задвинуть, если будешь молчать?

— Честно говоря, да. Мне с этим может быть тяжело. Но будем развиваться в этом плане. Есть желание выучить английский язык, чтобы мог хотя бы интервью давать на нём. Это должно немного помочь.

— Планируешь ли как-то развивать социальные сети, добавлять себе медийного веса?

— Планирую, да. Мне все друзья, все близкие говорят, что нужен как-то раскручиваться, но пока это мне даётся тяжеловато.

— Как относишься к трэш-току? Есть, например, Роман Копылов, который отказывается от него и хочет всё доказывать боями. Тебе его позиция близка?

— Нормально, если это не за гранью дозволенного. Когда уже переходят на личности или ещё что-то, то такое не приветствую. В принципе, позиция Копылова мне близка.

— Хабиб Нурмагомедов редко сам использовал трэш-ток, но умел ответить тем, кто это пытался делать против него. Ты готов в таком случае отвечать соперникам?

— Да, готов. Над этим тоже поработаю.

Магомед Гаджиясулов Фото: Chris Unger/Getty Images

— Тот же Копылов, как и ты, пришёл непобеждённым, проиграл дважды и сменил место подготовки, зал. Ты готов в случае неудачного старта к каким-то кардинальным изменениям?

— Нет, я не планирую менять команду и зал в любом случае, потому что меня всё устраивает. Если проиграю, то вина полностью на мне. Значит, нужно работать в зале ещё больше. Пока вижу это так для себя.

— За кем из российских бойцов UFC следишь, за кого болеешь? В ком видишь чемпионский потенциал?

— Икрам Алискеров, мне кажется. Он может всех удивить и добраться до титула. Икрам на самом деле большой пахарь, и у него может получиться. Анкалаев тоже, разумеется. Павлович, конечно. Очень крепкий парень.

— Ислам Махачев — Алекс Волкановски на UFC 294. Как тебе такая замена? Какой прогноз на бой?

— Я планирую посмотреть. Это большой турнир, как его пропустить. Махачеву точно не будет легко, на мой взгляд. Волкановски дал ему очень тяжёлый первый бой, и, насколько я знаю, он постоянно в зале и очень много тренируется. Думаю, он был в нормальной форме, когда принимал бой. Будет тяжело, но Ислам победит единогласным решением.

— А по бою Чимаева и Усмана что скажешь?

— Усман уже прошёл свой пик. Все эти его проблемы с коленями… И, мне кажется, у него уже нет таких чемпионских амбиций, как раньше, того же голода. Чимаев может победить его досрочно.

— У тебя у самого есть пожелания по сопернику в дебюте? Или, может, есть боец в UFC, с которым ты обязательно хотел бы провести бой?

— Пока такого нет. Для меня сейчас главное — ярко и успешно дебютировать в UFC, а потом будет видно.

— Если ты доберёшься до вершины и придётся драться с Анкалаевым за пояс или в претендентском поединке, то готов?

— Ну, мы с Магомедом часто устраивали жёсткие спарринги. В этом случае будет такой же жёсткий спарринг, но нам ещё за это хорошо заплатят. В первую очередь это бизнес. Мы все тут, чтобы зарабатывать и обеспечивать свои семьи. Так что проблем с поединком не будет, думаю.