Схватка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, возвращение Рыжего Тарзана. Топ-5 боёв недели

Стартует очередная неделя, богатая на события из мира профессионального бокса и MMA. Конечно, выделяется турнир в Эр-Рияде, который состоится 28 октября. В главном поединке вечера сойдутся Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. Но и помимо них в карде будет много интересных пар. А ещё на неделе ожидается яркий турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Мы собрали пять самых топовых событий предстоящей недели – с 23 по 29 октября.

27 октября. Иван Емельяненко – Юрий Рябой

27 октября состоится очередной турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Иван Емельяненко только начинает свой путь в профессиональных MMA. И первый поединок он провёл в карде с братом – Александром. Соперником стал Алексей Леденёв, которого Иван смог победить единогласным судейским решением. Теперь Емельяненко ждёт ещё более серьёзное испытание на прочность. Оппонентом станет Юрий Рябой, который является представителем поп-MMA. Стоит отметить, что и в профессионалах у него накопился приличный опыт с рекордом 10-12. Для Ивана он может стать классным тестом перед переходом к более серьёзным соперникам.

27 октября. Вячеслав Дацик – Пётр Романкевич

Вячеслав Дацик не устаёт драться с потрясающей регулярностью. Он постоянно выходит в клетку и в ринг, готов рубиться с любыми соперниками. В последнем поединке россиянин бился с Оли Томпсоном. И очень быстро вырубил оппонента. Новым вызовом для Рыжего Тарзана станет Пётр Романкевич. Он также является представителем мира поп-MMA. Рекорд представителя Беларуси – 4-2. Конечно, Пётр уже сталкивался с мощными соперниками. Таким выглядел Сауло Кавалари, с которым Романкевич смог расправиться. Но теперь его ждёт более серьёзный вызов.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

28 октября. Арсланбек Махмудов – Агрон Смакичи

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится огненный боксёрский вечер. И особенный интерес вызывает поединок с участием российского бойца. Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) и Агрон Смакичи (19-2, 17 KO) будут разогревать публику перед битвой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. 34-летний уроженец Северной Осетии остаётся непобеждённым, причём буквально уничтожает всех соперников. И постарается вырубить очередного оппонента. Скорее всего, поединок до судейского решения не доберётся.

Арсланбек Махмудов Фото: VINCENT ETHIER/ EYE OF THE TIGER

28 октября. Фабио Уордли – Дэвид Аделейе

Фабио Уордли (16-0, 15 KO) и Дэвид Аделейе (12-0, 11 KO) – непобеждённые британцы, для которых это противостояние выглядит очень принципиальным. Бойцы даже успели подраться на ковровой дорожке перед стартом пресс-конференции. Стоит отметить, что на двоих у боксёров 26 нокаутов в 28 поединках. Именно по этой причине они попытаются завершить бой максимально быстро. Скорее всего, уже после него один из соперников отправится прямиком к титулу.

28 октября. Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну

Главное событие боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) – поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Непобежденный Цыганский король решил подарить всем настоящее шоу. Он принял вызов бывшего чемпиона UFC и главной звезды PFL на данный момент. Фрэнсис перебирается из смешанных единоборств в бокс, чтобы продемонстрировать высочайший уровень своей ударной техники. Безусловно, фаворитом противостояния выглядит Фьюри. Но Нганну не раз доказывал, что мощнейшими панчами способен «усыплять» соперников.