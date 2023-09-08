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Дэвид Аделейе и Фабио Уордли устроили драку, первый стердаун Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, видео потасовки

Не дошли до ринга. Боксёры сцепились на стердауне — один серьёзно пострадал. Видео
Сергей Сорокин
Боксёры сцепились на стердауне — один пострадал
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В потасовке едва не принял участие Тайсон Фьюри.

Совсем скоро состоится одно из самых ожидаемых событий года в мире профессионального бокса. 28 октября в Саудовской Аравии чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт бой против Фрэнсиса Нганну. Накануне соперники провели первую пресс-конференцию, на которой наконец-то посмотрели друг другу в глаза. Но, стоит отметить, их стердаун получился довольно дружелюбным. Зато перед ним на ковровой дорожке кипели нешуточные страсти.

Фрэнсис имеет реальные шансы победить:
Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?
Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?

В соглавном событии боксёрского вечера сойдутся непобеждённые британцы – Дэвид Аделейе и Фабио Уордли. Тяжеловесы практически одновременно оказались на ковровой дорожке и вступили в перепалку. Аделейе, который является спарринг-партнёром Фьюри, сначала активно ругался с представителями команды соперника. А затем накинулся с кулаками на Уордли.

Потасовка получилась очень спонтанной и скомканной. Представители команд бросились растаскивать сцепившихся боксёров. Любопытно, что один из телохранителей Аделейе разнимать соперников не спешил. Вместо этого он несколько раз попал по лицу Уордли. Причём удары получились такими увесистыми, что на лице Фабио появились серьёзнейшие рассечения. После потасовки боец выглядел потерянным, на лице были видны следы крови.

Фабио Уордли

Фабио Уордли

Фото: James Manning/Getty Images

Любопытно, что в этой драке мог принять участие даже сам Цыганский король. Фьюри стоял в стороне и давал интервью. Но затем увидел начавшуюся потасовку и бросился к эпицентру событий. Правда, боксёр всё-таки не стал ввязываться в конфликт. О причинах такого поведения он рассказал чуть позже.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
британский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе

«Я подумал, что это мой брат. Это не он, так что всё в порядке».

Рассказываем о подробностях контракта Фрэнсиса на предстоящий поединок:
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC

Сразу после потасовки поползли слухи о том, что проведение поединка теперь под угрозой, поскольку Уордли получил повреждения. Но у боксёра есть достаточно времени, чтобы полностью восстановиться и подойти к бою в оптимальном состоянии. Нет никаких сомнений, что Фабио горит желанием ворваться в ринг и отомстить обидчикам.

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