Сумасшедший нокаут за 19 секунд. Брутальный самоанец не заметил Джона Руиза

После ударов Дэвида Туа тот долго не мог прийти в себя.

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15 марта 1996 года в Атлантик-Сити (США) проходил турнир под названием «Вечер молодых тяжеловесов». Возглавляли событие Джон Руиз и Дэвид Туа. Руиз на тот момент был уже довольно известным боксёром. Начав профессиональную карьеру в августе 1992 года, он меньше чем за год накопил 15 поединков, в которых потерпел одно поражение. В 1994 году Джон добрался до первого титульника, но проиграл Даниэлю Николсону раздельным решением. После этого Руиз выдал серию из семи побед, попутно завоевав пояс WBC International. Бой с Туа должен был стать первой защитой титула.

Дэвид, в свою очередь, подошёл к поединку непобеждённым. Самоанец, как правило, разбирался со всеми соперника досрочно и таким образом одержал 22 победы. По распространённому мнению, Руиз должен был стать первой серьёзной проверкой для Туа, и многие ждали крайне конкурентного поединка, который покажет, что Дэвид не так хорош, как его рекламируют.

В итоге всё завершилось очень быстро, и по сей день это самый короткий рейтинговый бой WBC в истории супертяжёлого веса. Поединок начался без раскачки, и уже спустя несколько секунд после гонга Туа донёс левый крюк до челюсти Руиза, которого от падения спасли лишь канаты. Джон устоял, но превратился в грушу для грозного самоанца. Дэвид расстреливал потерянного соперника, и в итоге ему хватило 19 секунд для того, чтобы окончательно отправить Руиза в глубокий нокаут, после которого он не поднимался несколько минут.

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Парадоксально, что карьеры обоих боксёров сложились неожиданным образом. Руиз всё же добрался до титула чемпиона мира в супертяжёлом весе. А Туа очень долго задвигали подальше от топов, переживая, что тот устроит большие неприятности признанным звёздам. В итоге у Дэвида был титульный шанс, но только в 2000 году. И тогда бой завершился поражением от Леннокса Льюиса.

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