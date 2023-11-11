Это вам не Дана Уайт. Боссы российских промоушенов устроили колхозную драку

10 ноября состоялся турнир AMC Fight Nights 120. Он порадовал большим количеством ярких поединков. Но намного интереснее оказалось то, что произошло в зрительном зале во время ивента. Глава Top Dog Данил Алеев и основатель Hype Reality Альфредо Аудиторе устроили крупную потасовку, вмешиваться в которую пришлось даже охранникам.

Во время турнира Регбист и Альфредо пересеклись в зале. Показалось, что оба были на взводе. В итоге Аудиторе протянул Алееву руку и попытался добиться рукопожатия. Но было видно, что Данил не намерен отвечать на этот жест. В итоге Альфредо начал хватать главу Top Dog за куртку… и получил увесистую оплеуху, после которой завязалась настоящая драка. Аудиторе повалил Регбиста на пол и успел нанести несколько болезненных ударов.

Стоит отметить, что Альфредо пытался атаковать Алеева не в одиночку. Вместе с ним было двое друзей, которые также хотели разобраться с обидчиком. Но в дело уже включились охранники, которые быстро ликвидировали вспышку агрессии. Аудиторе выглядел заряженным на продолжение разборки, но Регбист уже ушёл на трибуны. На лице Данила виднелись следы драки, покидал арену он с разбитой губой.

Альфредо после этого импровизированного боя заявил, что доволен тем, как он сложился. Но отметил, что оставлять ситуацию просто так не собирается. Он заявил, что готов выйти в клетку и провести с Регбистом поединок по правилам MMA. Аудиторе даже предложил Алееву два миллиона рублей.

Возможно, поединок действительно состоится, причём уже по официальным правилам. Об этом сообщил известный промоутер Камил Гаджиев: «Альфредо и Регбисту я готов заплатить по четыре миллиона рублей. Они сейчас скажут: «Да нет, туда-сюда». Ок. Нет — значит, нет. Пускай никто не испытывает иллюзий насчёт стоимости своих поединков и реальной возможности их продавать. У этого боя будет большая аудитория — безусловно. Весь интернет будет пестреть и так далее».

Правда, сам Гаджиев отметил, что не считает эту затею экономически выгодной. Камил отметил, что обозначенные гонорары являются финальной точкой и пересмотрены быть не могут: «Я не смогу продать билеты на этот бой. Потому что люди либо будут готовы посмотреть его в YouTube, либо будут готовы прийти и битком заполнить зал — но без денег. Поэтому экономики в этом бою нет. Хайп большой, но это тот случай, когда я этот хайп не смогу монетизировать. Если бы Fight Nights был YouTube-проектом — можно было бы заплатить за этот бой больше, а так — четыре миллиона рублей и — вперёд и с песней, мы готовы».

Очень интересно, как именно развернётся ситуация с Регбистом и Альфредо в дальнейшем. Складывается ощущение, что Алеев не особенно заинтересован в продолжении открытого конфликта. Напротив, собирается забить об этом происшествии побыстрее. А вот Альфредо не хочет просто так спускать с рук пропущенную оплеуху. Он уже вовсю атакует социальные сети Регбиста, поскольку хочет закрыть вопрос – в клетке или за её пределами.