Волжанин легко разобьёт Уральского Халка? Где смотреть бой Иван Штырков — Владимир Минеев

Первый поединок пройдет по правилам кикбоксинга, что на руку чемпиону.

Дата и время турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

18 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоится интереснейший турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера сойдутся Иван Штырков и Владимир Минеев. Поединок пройдёт в формате «три раунда по три минуты» по правилам кикбоксинга. Минеев провёл свой последний бой 16 сентября в Элисте. Его соперником стал экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Дело завершилось уверенной победой россиянина. А Иван Штырков последний поединок по правилам бокса проиграл. 26 августа на Hardcore Boxing он уступил Константину Ерохину за 70 секунд.

Бои основного карда начнутся в 23:00 мск.

Прямая трансляция боя Иван Штырков — Владимир Минеев

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал РЕН ТВ. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Штырков – Владимир Минеев;

Ислам Муртазаев – Джонатан Оливейра;

Никита Шостак – Александр Малафеев;

Евгений Ганин – Дамьян Саванович.

Материалы о турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Прогноз на бой Иван Штырков — Владимир Минеев

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем бое.

«Ваня, безусловно, одно из явлений в российской индустрии единоборств. Конечно, он больше ассоциируется с ММА, но в последнее время начал выступать в кикбоксинге и боксе. Там у него пока не так хорошо получается, но опыт – дело наживное.

Володя, безусловно, фаворит. Но особенность Штыркова в том, что он не базовый кикбоксёр и обладает несколько непредсказуемой для кикбоксинга техникой. Ну и плюс, конечно, физическая сила, потому что Ваня – здоровый, раскачанный человек. Его вес в обычной жизни составляет 110 кг. Такой человек может ударить», — приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.

Прогноз на бой дал топовый кикбоксер Хаял Джаниев, который предположил, что поединок может закончиться нокаутом.

«Я думаю, бой получится ярким, красивым и зрелищным. Мне кажется, он не дойдет до конца, закончится досрочно. Бой будет проходить на территории Владимира Минеева. Кикбоксинг — это его стихия.

Иван Штырков в последнее время набирает в стойке, проводит бои по боксу, но кикбоксинг — это всё-таки территория Владимира. Шансы у Минеева большие. 70 на 30 — победа Владимира. Думаю, будет нокаут!» — сказал Джаниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.