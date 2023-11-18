«В мужском ударе на 163% больше силы». Девушка-боец отказалась биться с трансгендером

В Викториавилле (провинция Квебека, Канада) на турнире по боксу «Золотая перчатка» – 2023, который был организован Федерацией бокса Квебека в сотрудничестве с боксёрским клубом «КО-96», произошёл нестандартный инцидент. Турнир должен был стать отборочным этапом на чемпионат Квебека, и вряд ли бы он запомнился чем-то примечательным, если бы не история со снятием с поединка канадской спортсменки Кати Биссоннетт. Она отказалась выходить в ринг после того, как узнала, что в соперницах у неё будет мужчина-трансгендер Майя Уолмсли.

Всё произошло всего за час до назначенного поединка. Катя Биссоннетт и Майя Уолмсли должны были разделить ринг, но тренер Кати сообщил своей подопечной интересные подробности о сопернице.

«Мой тренер отвёл меня в сторону и сказал, что он получил информацию, которую он затем подтвердил, о том, что моя соперница не была женщиной при рождении», — приводит слова Биссоннетт издание Reduxx.

Катя и её тренерский штаб приняли решение сняться с поединка. Они мотивировали своё решение опасением за здоровье спортсменки.

«Согласно исследованию, мужской удар оказывает на 163% больше силового воздействия, чем женский, даже с поправкой на вес, — отметила Катя, ссылаясь на исследование 2020 года, опубликованное сотрудниками Университета Юты. — В исследуемой группе самый слабый мужчина физически превосходит самую сильную женщину».

Интересно, что Биссоннетт никто не предупредил о том, что Уолмсли является биологическим мужчиной, хотя в Федерации бокса Квебека об этом знали. Майя – уроженец Австралии, который перебрался в Канаду всего два года назад ради учёбы, обучался в магистратуре и занимался политикой. И внезапно решил принять участие в женских боксёрских поединках. Никаких данных о других боях Уолмсли в женском разряде не было, поэтому бой с Биссоннетт должен был стать дебютным.

Сам Уолмсли после того, как Биссоннетт снялась с поединка, обвинил соперницу в дискриминации. В том числе Майя утверждает, что спортсменки должны доверять друг другу, правилам и федерации, которая организовала поединок.

«Вместо того чтобы обратиться ко мне, моему тренеру или Федерации бокса Квебека за дополнительной информацией, она решила напрямую обратиться к средствам массовой информации, чтобы разоблачить меня. Подобное поведение подвергает спортсменов риску быть исключёнными или подвергнуться личным нападкам, основанным на слухах. Я боюсь, что такого рода обвинения могут в конечном итоге быть использованы для лишения легитимности спортсменов в женской категории и оправдания произвольных и агрессивных правил», — написала Уолмсли в заявлении для журналистов.

Конечно, Биссоннетт с такой точкой зрения оказалась не согласна. В канадских правилах бокса сказано, что мужчинам-трансгендерам разрешается выступать в женских соревнованиях, если смена пола произошла до полового созревания, а так как Уолмсли – уроженец Австралии и никаких данных о нём нет, то и его допуск к соревнованиям вызывает подозрения.

«Женщины не должны нести физические и психологические риски, связанные с решениями мужчины относительно его личной жизни и личности. Должно быть две категории: для биологических мужчин и женщин», — подытожила Биссоннетт.