Звезда UFC перевернула реслинг. Роузи изменила отношение к женщинам в любимом спорте

Ронда Роузи — одна из самых прославленных девушек-бойцов в смешанных единоборствах за все времена. Она участвовала в первом женском бою в UFC и стала первой чемпионкой в легчайшем женском весе. В 2018 году Роузи стала ещё и первой женщиной, введённой в Зал славы UFC.

Но карьера в единоборствах не могла продолжаться вечно, тем более после тяжёлых поражений, которые она потерпела. Вскоре Роузи, завоевавшая на Олимпийских играх 2008 года бронзовую медаль в дзюдо, снова захотела попробовать себя в новом виде спорта, последовав примеру Брока Леснара. При этом Ронда официально не завершала карьеру в ММА, но в 2018 году подтвердила то, что уже и так всем было понятно.

Ронда Роузи бывший боец UFC «Думаю, что моё возвращение в ММА так же вероятно, как и то, что я приму участие в очередной Олимпиаде в дзюдо».

Появление в WWE

Роузи появлялась на шоу WWE в качестве гостя или приглашённой звезды с 2014 по 2017 год. Официально в промоушене Ронда дебютировала в январе 2018 года, появившись на шоу Royal Rumble. В 2018 году вместе с Куртом Энглом она ввязалась во фьюд с Triple H и Стэфани Макмэн, который привёл к межгендерному матчу на Wrestlemania.

На главном шоу года Роузи и Энгли победили своих соперниц благодаря болевому захвату Ронды на своей оппонентке. По ходу матча Роузи умудрялась проводить приёмы на Triple H, демонстрируя свою силу.

Роузи проводит приём на Triple H Фото: wwe.com

Роузи не могла не достигнуть успеха в реслинге. В спорте, который любила с ранних лет. Когда она впервые оказалась на ринге профессионального реслинга, весь мир был потрясён, потому что теперь в WWE находилась «Самая крутая женщина на планете». Она была готова захватить WWE ровно так же, как до этого поступала с дзюдо и UFC. Роузи благодаря боевому духу и доминированию собиралась совершить революцию в женской борьбе. Сделать то, что никто не делал раньше. Не зря за свою недолгую карьеру в WWE Роузи трижды выигрывала женское чемпионство, а также становилась командной чемпионкой.

Чуть больше года спустя после подписания контракта с WWE Роузи приняла участие в первом женском мейн-ивенте Wrestlemania в апреле 2019 года, разделив ринг с Бекки Линч и Шарлоттой Флэр в, возможно, крупнейшем женском матче в истории реслинга.

Роузи (слева), Флэр (справа) и Линч (на заднем плане) Фото: wwe.com

В итоге это был последний матч её первого забега в WWE: Роузи на некоторое время ушла из компании для создания семьи и вернулась лишь в январе 2022 года, выиграв женский матч Royal Rumble.

Второй забег Роузи в WWE

Второй забег Роузи в WWE не был так хорошо встречен фанатами, да и сама американка выглядела уже не такой заряженной эмоционально. Но нельзя отрицать, что переход Роузи в реслинг стал огромным событием, навсегда изменившим историю женской борьбы. Её дебют действительно изменил отношение к женщинам в WWE, доказав многим сомневающимся, что женщин можно поставить на один уровень с коллегами-мужчинами. Роузи стала первопроходцем. Женщина, которая бросила вызов ожиданиям и оставила неизгладимый след в индустрии.

Баслер и Роузи перед началом матча на Summerslam Фото: wwe.com

В августе 2023 года Роузи провела свой последний матч в WWE, приняв участие в бою по формальным правилам ММА против своей подруги Шейны Баслер.

Однако, по заверениям многих инсайдеров, девушкам очень не понравилось, как именно был организован этот матч. Роузи и до него собиралась покинуть WWE, а после боя с Баслер сделала это окончательно. Её перевели в раздел «Выпускники», а сама Ронда после боя написала следующее.

Ронда Роузи бывшая рестлерша WWE «Шейна, ты была причиной, по которой я пришла в этот бизнес… Теперь у меня нет причин оставаться».

Теперь Роузи путешествует по миру и участвует в различных матчах в других реслинг-промоушенах. Не исключено, что когда-нибудь Ронда вернётся в WWE, ведь даже Брок Леснар, ранее совершивший подобный переход из UFC в WWE, не выступает на постоянной основе. Звёздам подобной величины это не требуется.

Влияние Ронды Роузи на женскую борьбу никогда не будет забыто. Она доказала, что женщины могут быть сильными, влиятельными и однозначно крутыми.