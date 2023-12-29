«Ноги просто отказали». Странная история с нападением на узбекского боксёра в Москве

В ночь на 26 ноября в Лас-Вегасе проходил боксёрский вечер, в рамках которого, помимо прочего, состоялся поединок за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF между непобеждённым узбекским спортсменом Шохжахоном Эргашевым и Сабриэлем Матиасом.

Для Эргашева всё складывалось хорошо, он начал бодро, легко перемещался, подобрал удобную для себя дистанцию и спокойно разбирал пуэрториканца. Тот не находил ответов и часто уходил в оборону, а Шохжахон мощно впечатывал удары с дальней руки и шёл к победе. Однако в третьем раунде ситуация начала меняться, потому что Матиас пошёл в активный прессинг и стал зажимать узбека к канатам. К тому же Эргашев серьёзно замедлился.

В пятом раунде ситуация стала критической, и после него Шохжахон уже не смог вернуться в бой. Он пожаловался на сильную боль в ноге и объяснил, что из-за этого не может перемещаться по рингу. В итоге досрочная победа Матиаса, а Эргашев после дебютного поражения объявил о завершении профессиональной карьеры.

После боя Шохжахон оправдывал решение не продолжать бой: «Я чувствовал боль и не мог двигаться. Я просто не мог передвигаться по рингу в последних двух раундах. Как только он меня потряс, я не мог хоть как-то атаковать и использовать свою защиту, потому что мои ноги отказали. Я не мог придерживаться плана на бой. У меня не получалось передвигаться по рингу и использовать углы так, как я делал в первых двух раундах».

Однако теперь, спустя несколько недель после боя, выяснилось, что у проблем Эргашева с ногой были объективные причины. Как сообщил журналист Джалол Ахмедов, ссылаясь на слова боксёра, семь-восемь месяцев назад Шохжахон получил ножевое ранение в ногу. Никаких деталей нападения на боксёра ранее в СМИ не появлялось, и он сам не афишировал проблему. Единственное, что стало известно — инцидент произошёл в Москве.

Позже промоутер Дмитрий Салита, который вёл дела Эргашева, подтвердил информацию о ранении: «Поскольку Шохжахон – настоящий воин, он не захотел отказываться от возможности подраться за чемпионский титул. Нога, которая пострадала в результате нападения, опухла во время боя. И Шохжахон не мог двигаться, как делал это в начале поединка, и следовать нашему плану на бой».

Разумеется, очень печально то, что из-за столь опасного инцидента Эргашев не сумел проявить себя в полной мере в столь важном поединке. Возможно, у него хватило бы сил на весь бой, если бы не ранение. Кроме того, решение выйти на титульный поединок с травмой тоже кажется сомнительным.

На данный момент нет никаким подробностей о нападавшем и о причинах, побудивших его атаковать боксёра на улице. В целом в боксе часто ведётся множество различных закулисных и порой очень грязных игр. Например, россиянин Денис Бахтов утверждал, что люди кубинского боксёра Хуана Карлоса Гомеса устроили поджог в гостинице, в результате чего он чуть не задохнулся. Случай с Эргашевым не похож на какую-то спланированную акцию, учитывая и то, что произошло это за семь-восемь месяцев до боя, но от этого не становится более приятным.

Тот же журналист Джалол Ахмедов в социальных сетях отметил, что ждёт возвращения Шохжахона, несмотря на уход из спорта. Для узбекского боксёра это стало бы отличной возможностью реабилитироваться и уже тогда окончательно хлопнуть дверью.