Нелепое поражение от Али и странная смерть. Листон — самый загадочный боксёр в истории

Ровно 53 года назад не стало великого боксёра Сонни Листона. Легендарный чемпион мира в тяжёлом весе стабильно входит в любые списки лучших боксёров мира всех времён вне зависимости от весовой категории, а его бои с Мохаммедом Али обсуждаются и по сей день.

Листон родился в 1932 году и был 24-м (!) ребёнком в семье. В юном возрасте он сбежал от отца из-за постоянных избиений, после чего был замечен в нескольких криминальных историях. Чуть позже Сонни получил срок за участие в вооружённом ограблении бензоколонки и освободился из тюрьмы в 1952 году, причём освободился условно-досрочно по ходатайству одного католического священника. Именно этот священник разглядел в Листоне боксёрский талант и уникальные физические данные.

Сонни не был высоким боксёром-тяжеловесом, его рост составлял всего 185 см. При этом размах рук был непропорционально большим – 213 см. Огромными были и кулаки американского боксёра – 38 см, и это рекорд, который держался вплоть до начала профессиональной карьеры Николая Валуева.

Любительская карьера Листона оказалась краткосрочной, но всего за год в любителях он сумел выиграть несколько турниров, в том числе и знаменитые «Золотые перчатки». Кстати, в одном из поединков он тогда победил будущего олимпийского чемпиона Эда Сандерса.

В профессионалах Сонни дебютировал в 1953 году и выиграл первые семь боёв, после чего проиграл джорнимену Марти Маршалу. Маршал сразу сделал Листону трещину в челюсти, но Сонни выстоял все восемь раундов и проиграл судейским решением. После этого будущий чемпион мира вновь вышел на победную серию, где дважды победил Маршала и закрыл досадное поражение. Но, несмотря на то что его карьера шла в гору, характер Листона и его бандитское прошлое порой давали о себе знать. В 1956 году он вновь был осуждён — на этот раз на девять месяцев за избиение офицера полиции, а в бокс сумел вернуться только в 1958 году.

Сонни Листон Фото: Stanley Weston/Getty Images

Возвращение Листона получилось мощным, Сонни за год одержал восемь побед, большинство из которых были досрочными. Американец претендовал на титульный бой, но обладатель пояса Флойд Паттерсон активно избегал поединка с Листоном, приплетая в качестве причины криминальное прошлое Сонни. Следующие победы Сонни всё же привели его к поединку за титул чемпиона мира против Паттерсона. Изначально бой должен был состояться в Нью-Йорке, но местная комиссия не дала согласия на проведение поединка из-за судимости Листона. Поединок состоялся в 1962 году в Чикаго, и Листон снёс действующего чемпиона в первом раунде, завоевав долгожданный пояс. Неугомонный Паттерсон договорился с Сонни на реванш и через год был вновь нокаутирован в первом раунде.

После этого Сонни провёл два поединка с Мохаммедом Али, которые вошли в историю мирового бокса. В феврале 1964 года они встретились в первый раз, на тот момент Али выступал под именем Кассиуса Клея. Чемпион считался фаворитом, но молодого претендента это не смущало. Он всячески выводил Листона из себя, воздействовал на него психологически. Сам бой состоялся в Майами, Клей действовал увереннее, разбивал соперника на дистанции и наносил весомый урон: у Листона постепенно открылись сечки и кровотечения. После шестого раунда случилось то, чего никто не мог ожидать. Листон сказал тренеру: «Это всё», на этом поединок был закончен. Сонни отказался выходить на бой, а Клей, который вскоре сменил имя на «Мохаммед Али», впервые заявил о том, что он Величайший.

С проведением реванша возникали проблемы. Сначала у Али была обнаружена грыжа, и поединок перенесли, затем атлетические комиссии разных городов отказывались от санкционирования боя ввиду возможного влияния на результат со стороны криминальных кругов. В итоге бой состоялся в небольшом городе Льюистон, и результат этого поединка ещё долго обсуждался боксёрской общественностью. В середине первого раунда Листон пошёл в атаку, но нарвался на правый хук от Али и рухнул на пол. В этот момент была сделана легендарная фотография, на которой Мохаммед стоит над упавшим соперником и кричит: «Вставай и дерись, лодырь. Ты же у нас такой плохой парень. Никто не поверит в это».

Листон пытался встать, в то время как рефери занимался не отсчётом, а тем, что успокаивал Али. Сонни в итоге оказался на ногах, и судья даже готов был продолжить бой, но ему подсказали, что Листон слишком долго был в нокдауне, и рефери остановил поединок. Али одержал победу, но, конечно, победа эта была с негативным оттенком. Многие эксперты посчитали, что Али и не попал толком по Листону, а тот рухнул, как будто его расстреляли. Ходило много разговоров о договорном характере боя, о том, что Листону приказали «лечь», но, конечно, доказать всё это было крайне сложно.

После двух поражений Листон взял паузу и вернулся в ринг только через год. Выиграв 14 боёв подряд, Сонни провёл бой с Леотисом Мартином, в котором уступил нокаутом в девятом раунде. В середине 1970 года Листон закрыл поражение, нокаутировав Чака Уэпнера, а после боя Уэпнеру наложили 72 шва, чтобы остановить кровотечение.

Сонни Листон Фото: William Lovelace/Getty Images

Листон не собирался завершать карьеру, велись переговоры о бое с Джорджем Чувало, но в начале января 1971 года жена Сонни обнаружила супруга мёртвым. Рядом с Листоном был обнаружен шприц, а на кухне были найдены наркотики. Именно поэтому официальная причина смерти Листона – передозировка, но при этом вскрытие показало, что уровень наркотиков в крови был слишком низким для передозировки.

Учитывая, что Листон боялся игл и даже не мог нормально поставить прививку, а также то, что Сонни не был раньше замечен в употреблении наркотиков, многие посчитали, что Листон был убит его знакомыми из организованной преступности. Но разбираться в этих обстоятельствах полиция не стала. Прибывшие на место эксперты заявили, что смерть наступила шесть дней назад, поэтому официальная дата смерти одного из самых загадочных боксёров мира – 30 декабря 1970 года.