Очередное возрождение Феникса. Емельяненко подписал контракт на три боя

Известный российский боец Александр Емельяненко готовится к возобновлению спортивной карьеры. Феникс подписал контракт на три боя под эгидой промоутерской компании Ural FC.

«Я много лет в этом спорте, и многое было против меня. У меня были грозные соперники, но самым грозным соперником для меня являюсь я сам. Я падал на дно и поднимался к звёздам. Многие критикуют меня — но сначала наденьте мои ботинки и пройдите тот путь, который я прошёл. Сложные времена создают не только опасности, но и возможности — возможности подняться и сделать всё правильно. Многие ожидают, что я оступлюсь и больше никогда не вернусь на ринг. Им комфортно от этой мысли, потому что, если я одержу победу, окажется, что все их оправдания собственного безделья — лишь позорные сотрясания воздуха. Я воин, которому через многое пришлось пройти, чтобы быть там, где я нахожусь, быть тем, кем я являюсь. Я выиграю бой, самый важный бой, в котором главный соперник — я сам», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Свой последний поединок Емельяненко провёл в мае 2023 года. В крайне странном бою он победил блогера Евгения Ершова: Ершов мог нокаутировать Александра ещё в первом раунде, но вместо этого позволил Фениксу победить болевым приёмом во втором отрезке. Емельяненко вышел на этот поединок в ужасной форме: сказывались отсутствие режима и образ жизни Александра. После поединка Емельяненко пропал из медиа, а вскоре стало известно, что боец проходит очередную реабилитацию, на этот раз – в Ингушетии.

Реабилитация получилась довольно долгой, Емельяненко в своих социальных сетях рассказывал, как уходит от вредных привычек, как проходит его восстановление. За это время было много слухов о состоянии Емельяненко, отдельной темой для разговоров стала возможная смена религии: в СМИ активно писали, что Александр принял ислам и что он теперь не Александр, а Абубакар. Однако боец на эту тему не высказывался и точку в этих разговорах поставил только на днях.

«Я как истинный христианин считаю, что должен и обязан помочь восстановлению храма для всех христиан, желающих молиться в нём. Верьте священному писанию, а не слухам», — сказал Емельяненко на видео, размещённом в его телеграм-канале.

Александр Емельяненко Фото: РИА Новости

Теперь Александр возвращается к спортивной деятельности, и главный вопрос: в какой же форме находится Емельяненко? Судя по тем видео, которые выкладывает сам боец, Феникс стал выглядеть гораздо лучше, чем весной во время своего последнего поединка. Александр более свеж, скинул лишний вес и, похоже, действительно готов вернуться к боям. Но всё же видео – это одно, а физическая форма и спортивные кондиции – совершенно другое.

Емельяненко подписал контракт на три боя. По словам менеджера бойца, это самый крупный контракт в карьере Александра. Похоже, в Ural FC верят в то, что Феникс возродился, избавился от зависимостей и готов вернуть свою пиковую форму. Президент лиги Радмир Габдуллин заявил, что в контракте предусмотрены случаи форс-мажоров, вероятно, речь идёт о возможном срыве Емельяненко. Александр ведь уже неоднократно проходил реабилитацию, говорил, что завязал со всеми пагубными привычками, но затем история повторялась вновь.

Успех возвращения Емельяненко будет зависеть и от того, кто будет в соперниках у Александра. В СМИ ходит информация, что Феникс проведёт реванш с Вячеславом Дациком, и, кажется, это не лучший вариант. Хоть Дацик сейчас находится и не в оптимальных кондициях, но колотушка у Рыжего Тарзана знатная. Емельяненко давно не дрался с соперниками такого уровня, и ему для возвращения нужен оппонент попроще. Если Александр победит и покажет хороший уровень, тогда можно будет говорить и о боях с серьёзной оппозицией. С этим согласны и многие эксперты.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Главный вопрос – состояние Сани. Общественность понимает, что он не употребляет алкоголь. Главный вопрос: как давно? И непонятно, хватило ли ему времени на какую-то маломальскую подготовку. Я думаю, что нет. Их главной движущей силой являются деньги. Никого не осуждаю, потому что деньги – главный двигатель индустрии. Но расчёт команды Александра не на хорошую форму Емельяненко, а на плохое состояние Славы. Однако шансы – 80 на 20 в пользу Дацика», — отметил известный российский промоутер Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Возвращение Александра в бои намечено на конец февраля или начало марта. Пока непонятно, кто будет соперником и по каким правилам состоится его следующий поединок. Но в любом случае поединок возродившегося в очередной раз Феникса вызывает интерес у любителей смешанных единоборств, которые ожидают успешного возвращения Александра Емельяненко.