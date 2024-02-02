Легендарный Макмэн вляпался в новый секс-скандал. Неспокойному дедушке грозит тюрьма

Винс Макмэн — культовая фигура в истории реслинга. В 1953 году дедушка Макмэна вместо со своим товарищем Тутсом Мондтом основал компанию, ставшую предшественницей нынешнего WWE. Сам же Винс приобрёл компанию больше 40 лет назад, постепенно устроив на рынке реслинга монополию.

Макмэн — легендарный функционер и невероятно харизматичный персонаж. Однако на протяжении едва ли не всей карьеры его имя было связано со скандалами сексуального характера. Впрочем Винсу, которому в этом году исполнится 79 лет, раз за разом удавалось выбираться из неприятных ситуаций. Даже в 2022 году, когда Винс был вынужден покинуть WWE, пусть и во многом формально, он мог пострадать намного больше.

Тогда Макмэн добровольно ушёл с поста председателя и генерального директора WWE после обвинений в сексуальных домогательствах. Позже в СМИ появилась информация, что Макмэн выложил неизвестной девушке $ 3 млн за молчание. Вскоре Винс без лишней шумихи вернулся в WWE на пост исполнительного председателя совета директоров, а чуть позже, после слияния UFC и WWE, Макмэн занял аналогичную должность в новой компании TKO. На ней он продержался до января 2024 года, пока не громыхнул новый скандал.

Винс Макмэн в апреле 2019 года Фото: wwe.com

Казалось, что Макмэна уже не потопить подобными вещами. Ранее сообщалось, что он выплатил больше $ 12 млн четырём женщинам за молчание. В разное время его уже обвиняли в сексуальных преступлениях, но в итоге каждый из таких эпизодов не заканчивался для Винса ничем, кроме потери крупных сумм денег.

Но история бывшей сотрудницы Джанель Грант — особый случай. Как оказалось, именно ей Макмэн должен был заплатить $ 3 млн полтора года назад. Вот только скандальный дедушка решил сэкономить, заплатив Грант только $ 1 млн. Подождав некоторое время, Джанель решила раскрыть всю правду, подав судебный иск.

Макмэн и Грант познакомились в 2019 году после смерти родителей девушки. Пентхаус Макмэна находился в том же здании, что и квартира Джанель. Винсу так понравилась девушка, что тот сразу начал осыпать её дорогими подарками, а также устроил её на работу в WWE, создав для девушки высокооплачиваемую, но ничего не значащую должность.

Винс Макмэн на Wrestlemania в 2022 году Фото: wwe.com

Вот только постепенно требования президента WWE становились всё более нездоровыми. Макмэн принуждал свою подругу к разнообразным извращениям и требовал молчать, иначе он разрушит её жизнь. В том числе Винс заставлял Грант создавать эротический видеоконтент для одной из топ-звёзд WWE. По предварительной версии, это был Брок Леснар. И тому теперь тоже теперь угрожают неприятности.

Брок Леснар Фото: wwe.com

В частности, сразу после скандала WWE переписали планы на возвращение Брока, которого не было на ринге с августа 2023 года. Предполагалось, что Леснар вернётся в сезон Wrestlemania на Royal Rumble, однако этого не произошло. Теперь же сообщается, что Брок после ухода Макмэна может и вовсе завязать с реслингом.

В январе 2022 года Макмэн сообщил Грант, что его жена узнала об их отношениях, поэтому пригрозил ей испорченной репутацией и публикацией контента с ней, если она будет рассказывать подробности. В феврале того же года он выплатил ей $ 1 млн, а после прекратил выплаты. Теперь, когда правда выплыла наружу, Винсу угрожает огромный штраф, а то и тюремный срок. Кажется, карьера знаменитого дедушки завершена окончательно.