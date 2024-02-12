Милохин доберётся до братьев Хабиба. В Пола сначала тоже никто не верил

16 февраля 2024 года в Дубае (ОАЭ) состоится дебютный поединок известного российского блогера Дани Милохина. Он выступит на турнире ALPHA FIGHT SERIES, проведёт бой по правилам профессионального бокса. В соперниках оказался 31-летний индийский блогер Аджмал Хан. Стоит отметить, что некоторые открыто посмеиваются над россиянином, пока не хотят признавать его в качестве бойца. А главное, бурную реакцию вызвали слова о желании Милохина со временем подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова.

Стоит отметить, что Даня на протяжении длительного времени готовился к своему дебюту, подошёл к процессу очень ответственно. Он начал заниматься осенью 2023 года под руководством тренера Зорика Степаняна. Милохин заявил, что в MMA у него очень большие планы, останавливаться на поединке с Ханом блогер не собирается. Конечно, быстро добраться до боя с одним из братьев Хабиба точно не получится. Но при этом у Милохина есть на глазах отличные примеры того, как пройти подобный путь.

Самым ярким является Джейк Пол, который буквально покоряет мир единоборств. Он дебютировал в профессиональном боксе в 2020 году. Американца пытались отговаривать, поскольку он занимался только блогерством, никто даже не мог составить реального представления о навыках. А в итоге мечта Пола стать профессиональным боксёром буквально заряжала его мотивацией, заставляла много тренироваться. И дебют получился удачным – Джейк нокаутировал Али Эсона Гиба.

Джейк Пол в ринге Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

А после этого карьера Пола начала набирать мощнейшие обороты. В его послужном списке даже значатся победы над экс-чемпионом Bellator Беном Аскреном и экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли, которого Джейк одолел дважды. Бил Джейк и Андерсона Силву с Нейтом Диазом. Единственное поражение от Томми Фьюри получилось довольно спорным. Поединок получился равным, дошёл до раздельного решения судей в пользу брата Цыганского короля. Но Пол успел закрыть ту осечку сразу двумя победами.

Стоит отметить, что останавливаться Джейк не собирается. Он не раз заявлял о намерении завоевать чемпионский пояс. И если сначала над такой идеей просто посмеивались, то теперь Пола расценивают всерьёз. Например, шансы на завоевание титула высоко оценил бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя.

Оскар де ла Хойя бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях «Я восхищаюсь его храбростью. Я восхищаюсь им за то, что он так непреклонен в отношении того, чтобы стать чемпионом мира, и я вижу в нём талант. У Пола большая фан-база, он делает вещи, которые раньше никто не делал. У этого парня большое будущее».

Стоит отметить, что Пол сосредоточен не только на выходах в ринг. Он параллельно развивает единоборства во всех направлениях. Джейк подписал контракт с лигой PFL, где работает над созданием нового дивизиона Super Fight. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV. И сам Пол намерен провести несколько поединков по ММА. А глядя на активность Джейка, можно констатировать – он активно работал над развитием всей лиги, намерен перевернуть всю эту индустрию.

Теперь путь Джейка вполне может повторить и Даня. У Милохина неплохие антропометрические данные – он очень ответственно подходит к тренировкам. А дебют по правилам профессионального бокса может стать прекрасной возможностью проверить свои силы перед стартом карьеры в смешанных единоборствах.