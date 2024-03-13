Ограбление века или хитрый план Дона Кинга? Льюис деклассировал Холифилда, но не победил

Ровно 25 лет назад, 13 марта 1999 года, состоялся первый за семь лет объединительный поединок за статус абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом. Однако выявить обладателя титула с первой попытки боксёры так и не смогли.

33-летний Леннокс Льюис на тот момент был обладателем титула WBC, имел впечатляющий рекорд 34-1 и по праву считался одним из лучших тяжеловесов своего времени. И, безусловно, напрашивался объединительный поединок против обладателя двух оставшихся поясов WBA и IBF, легендарного Эвандера Холифилда. Тот был на три года старше и, несмотря на колоссальный опыт, в предстоящем поединке выглядел андердогом. Льюис был физически сильнее, мощнее в габаритах (выше на 10 см и тяжелее на 10 кг), моложе. Да и в карьере у Леннокса не было таких жёстких боёв, в которых участвовал Эвандер, получавший солидный урон.

Бой Холифилда и Льюиса мог случиться значительно раньше, но стечение обстоятельств не позволяло им встретиться в ринге. Возможно, если бы поединок прошёл до 1999 года, то у Эвандера было бы больше шансов на победу. Но, несмотря на статус андердога, он перед боем чувствовал себя уверенно, заявлял о том, что победит оппонента.

«Я сказал, что нокаутирую его в третьем раунде, и я попытался нокаутировать его в третьем раунде! И когда я не смог, из меня как будто вышел весь воздух», — сказал Эвандер после боя.

Льюис мощно начал поединок, держал соперника на дистанции и при малейшем сближении Эвандера клинчевал. Третий раунд был, пожалуй, лучшим в исполнении Холифилда: он бросался на оппонента, сокращал дистанцию, зажимал Льюиса у канатов. Но Эвандеру не хватило мощи, чтобы уронить крепкого британца.

Леннокс выдержал натиск и продолжил бой в собственной манере. Льюис работал с дистанции, больше бил, точнее попадал. Но при этом британец действовал крайне осторожно, несмотря на огромное преимущество по ходу боя. Он не форсировал события, не пытался финишировать Эвандера.

«Я не хотел попасть в ловушку, которую мне подстроил Холифилд», — сказал после боя Льюис.

Бой получился далеко не самым интересным и ярким, во всяком случае, от вывески Льюис – Холифилд ожидали гораздо большего, называя этот поединок «последним великим боем тысячелетия». Вкратце это можно описать так – один не мог, а другой не хотел. Эвандеру никак не удавалось навязать свой бой более мощному сопернику, он был медленнее британца и заметно тяжелее соперника. При этом моментами Холифилд вспоминал, что он в ринге, и взрывался мощными сериями, которых, по всей видимости, опасался Льюис. Сам Леннокс диктовал ход поединка, но в концовке просто сушил бой и не предпринимал никаких попыток завершить его досрочно.

Бой Леннокс Льюис — Эвандер Холифилд Фото: Arnaldo Magnani/Getty Images

Согласно компьютерному подсчёту, Льюис донёс 384 удара, а Холифилд – 130. Трёхкратное преимущество британца явно говорило о том, что именно Леннокс забрал победу в этом поединке. Да, компьютерный подсчёт – не самый точный, но ошибиться настолько было невозможно. Льюис был уверен, что сделал для победы всё. Кстати, примечательно, что на лице Леннокса не было практически никаких признаков того, что он только что провёл бой за звание абсолютного чемпиона мира, а вот Эвандеру досталось крепко: гематомы и кровь украшали лицо Холифилда.

Но судьям трёхкратного превосходства по ударам не хватило для того, чтобы определить победителя в этом поединке. Один из них зафиксировал победу Леннокса – 116-113, второй определил ничью – 115-115, а на карточке третьего судьи победил Холифилд – 115-113. Таким образом, раздельным решением судей была зафиксирована ничья, при которой оба боксёра сохранили за собой пояса.

Естественно, Льюис был в полном шоке и не понимал всего происходящего. Кажется, не понимал и Холифилд, к которому тут же пристали с интервью. Журналист открыто сказал, что он сам и весь зал были уверены в победе Льюиса, на что Эвандер ответил, что счёт выставляют судьи, а не журналисты и зрители.

Многие связывают этот крайне странный ничейный результат с тёмными делами Дона Кинга, тем более что незамедлительно был назначен реванш, такой выгодный промоутеру со всех сторон. Льюис и Холифилд вновь разделили ринг через полгода, Леннокс забрал победу решением судей и стал последним на данный момент абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.