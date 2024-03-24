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Аманда Рибас — Роуз Намаюнас, UFC Vegas 89, результаты, кто победил, как закончился бой, обзор поединка

Намаюнас вернулась на победную тропу. Роуз идёт за вторым поясом
Яхья Гасанов
Намаюнас вернулась на победную тропу
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Американка прервала серию поражений.

В ночь на 24 марта в Лас-Вегасе на арене «Apex» прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. Главным событием вечера стал поединок в женском наилегчайшем весе между бразильянкой Амандой Рибас и экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас.

Рибас — восьмой номер наилегчайшего дивизиона. Аманда выступает в UFC с июня 2019 года, но стабильности так и не обрела. Бразильянка в последние годы стабильно чередует победы с поражениями. В последнем поединке Рибас нокаутировала соотечественницу Луану Пиньейро, а до того сама была отправлена в нокаут Мэйси Барбер.

Главные события прошедшего турнира UFC:
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Бывшая чемпионка в минимальном весе и одна из главных звёзд в женском ростере UFC Роуз Намаюнас, в свою очередь, подходила к бою после поражения решением судей от француженки Манон Фиоро. Американка тогда впервые попробовала подняться в наилегчайший вес, но потерпела неудачу. А до того Намаюнас лишилась титула, уступив Карле Эспарзе. Тем не менее Роуз до боя утверждала, что не отказывается от цели стать чемпионкой в двух весовых категориях, а бой с Рибас стал шансом попасть сразу в топ-10 дивизиона.

В начале поединка было много активных перемещений от обеих девушек, но при этом минимум ударов. Рибас первая начала инициировать размены, к которым подключала кики и борьбу. Намаюнас работала на контратаках и ближе к концу первого раунда донесла несколько неплохих попаданий точно в челюсть. В следующей пятиминутке активных действий от обеих прибавилось. Рибас задавала темп, старалась наносить больше ударов и в одном из эпизодов попыталась выйти на скручивание пятки, но в итоге Роуз смогла выбраться и выйти в топ-позицию, из которой, впрочем, ничего не выжала.

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Тем не менее на руках Намаюнас разбиралась эффективнее, тогда как Рибас нередко действовала более эффектно: тейкдауны с зацепами, броски и удары с разворота. В третьем раунде была также попытка забить бывшую чемпионку в граунд-энд-паунд. Роуз в следующем отрезке пыталась реабилитироваться, но ей не хватало конкретики. В стойке Рибас стала доставлять больше проблем, а в партере Намаюнас не угрожала сопернице. Тем не менее в трёх раундах экс-чемпионка пыталась за счёт работы на канвасе «украсть» эпизоды.

В финальном раунде Аманда выпустила несколько плотных киков по разным этажам, а Роуз отвечала размашистыми атаками с правой, но менее точно. Рибас всё чаще била с разворота, и однажды ей удалось попасть в голову оппонентки. Если в первых двух раундах Намаюнас перебивала бразильянку, то во всех оставшихся преимущество по ударам ушло Аманде. Тем не менее бой выдался конкурентным и достаточно близким.

UFC 2024. UFC on ESPN 53, Лас-Вегас, США
Аманда Рибас - Роуз Намаюнас (W)
24 марта 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Роуз Намаюнас
Окончено
UD
Аманда Рибас

Судьи выше оценили усилия Намаюнас, которой удалось выиграть бой единогласным решением судей во многом за счёт хорошей техники и работы в партере. Первая победа Роуз в новой весовой категории и, похоже, начало нового титульного забега от экс-чемпионки.

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