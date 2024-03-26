Грустная история Хусейна Асхабова в UFC. Обещал превзойти Хабиба, но попался на допинге

В 2020 году боец Хусейн Асхабов был подписан в UFC с профессиональным рекордом 23-0. Такая статистика просто не могла остаться незамеченной, но важно, что она получилась благодаря победам далеко не над самыми топовыми соперниками. Асхабов выступал в основном в локальном промоушене WWFC, где был чемпионом в двух весах.

Ещё одна известная история, связанная с Асхабовым — драка в Таиланде с Марком Хантом. Тогда бойцы из Чечни, включая братьев Асхабовых (Хусейн и Хасан) подрались с экс-тяжеловесом UFC. А началось всё с Петра Яна и неназванного бойца. По словам Хусейна, у Яна были проблемы с мениском и он просил не бить по ноге в спарринге. К нему не прислушались, началась потасовка, и за Яна вступился Хант, который сразу полез в драку. Позже конфликт был улажен.

Кроме того, стоит отметить, что уже тогда были сомнения в некоторых поединках Хусейна. Считалось, что боец просто накрутил себе рекорд для более впечатляющей цифры, тем не менее авторитетные ресурсы Tapology и Sherdog указывают статистику 23-0. А Асхабов даже как-то рассказывал, что мог попасть в UFC намного раньше, но его цифры слишком пугали соперников: «Очень многие отказались драться со мной. Боялись, наверное, из-за рекорда. Матчмейкер Шон Шелби говорит, что со мной не хотят драться. Дана Уайт офигеет от моего первого боя. Я всех там съем».

Хусейн Асхабов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Асхабова звали и на Претендентскую серию Даны Уайта, куда он не смог попасть из-за проблем с визой. В итоге всё же его подписали и назначили поединок с Гербертом Бёрнсом, братом Гилберта. Однако Хусейн снялся из-за травмы, а через полгода всё же вышел в октагон на бой с Джамаллом Эммерсом и лишился чистого рекорда — поражение единогласным решением судей.

После этого у Асхабова были сорваны ещё два поединка. Сначала он снялся с боя с Дэвидом Онамой, а затем – с Жоандерсоном Брито, тем самым парнем, который должен был стать его соперником на Претендентской серии. В октябре прошлого года должен был состояться второй бой Хусейна в UFC, но теперь срыв получился не из-за травмы, болезни или визы, а потому что бойца вместе с его братом арестовали в Таиланде и подозревали в нападении на человека, пытках и ограблении.

Асхабовым грозило несколько лет тюрьмы, но всё обошлось, так как обвинения были сняты. Тем не менее 29 февраля стало известно, что Хусейн исключён из ростера UFC, а теперь выяснилась причина, так как промоушен опубликовал официальное заявление. Согласно ему, во внесоревновательный период, 6 февраля в Грозном у Асхабова была взята допинг-проба, которая показала положительный результат. В организме бойца нашли метандиенон. В итоге боец отстранён на два года, до 28 февраля 2026 года. И Хусейн уже согласился с наказанием.

Хусейн Асхабов Фото: из личного архива Хусейна Асхабова

Незадолго до дебютного боя с Эммерсом Асхабов очень часто отвечал на вопросы о своём рекорде и строил большие планы: «Хочу сделать три боя в этом году, три боя – в следующем. Сделаю рекорд 30 или 31-0, выиграю пояс и завершу карьеру. Не хочется оставаться в спорте всю жизнь. Есть ли цель обогнать Хабиба? Если честно, нет споров с ним по поводу рекорда. Но я давно хотел сделать 30-0 и завершить карьеру».

В итоге всё пошло совсем не по плану бойца, и, возможно, больше в боях мы его не увидим. Во всяком случае, очень сложно представить его триумфальное возвращение. История Асхабова, который хотел сделать рекорд 30-0, а ещё грозился достать нынешнего чемпиона Илию Топурию, завершилась грустно. Как минимум в UFC.