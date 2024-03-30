Проиграла бой и пропала без вести. Осетинская спортсменка не выходит на связь уже 47 дней

10 февраля мир российских единоборств потрясла ужасная новость – после соревнований по тайскому боксу в Каспийске бесследно пропала Анна Цомартова. 22-летняя студентка ростовского юридического вуза приехала в Дагестан на первенство. А на самом турнире потерпела первое поражение за 10 лет, причём уступила в финале, о чём рассказали родственники девушки. После этого спортсменка отправилась погулять по набережной и бесследно исчезла. Прошло уже 47 дней, но никакой информации о местонахождении Цомартовой по-прежнему нет. А поиски начинают приобретать всё бо́льшие масштабы.

Изначально информации о ситуации практически не было. Но в дело активно включилась полиция. И по камерам видеонаблюдения удалось установить, что прямо перед исчезновением Анна прогуливалась по берегу Каспийского моря. Стоит отметить, что в Дагестан девушка приехала не одна. Она была на соревнованиях с младшим братом, который тоже выступает за сборную города. Тем злополучным вечером Анна отдала брату телефон и пошла гулять у моря. Также девушка оставила личные вещи и банковскую карточку.

Очень важно, что прямо перед исчезновением Цомартову запечатлел на видео случайный прохожий. По словам мужчины, они с другом заметили гуляющую девушку на берегу. В тот момент парень просто снимал побережье на свой телефон, хотел поймать красивый кадр. Спортсменка зашла в воду и начала карабкаться по камням, которые были на её пути. Они окликнули девушку, но Анна ничего не ответила и пошла дальше.

В интервью «Газете.Ru» своим комментарием о ситуации поделилась мама спортсменки – Диана Цомартова: «Я живу надеждой, что мы её найдём. Ничего не сделано, никаких действий не было сделано следственным комитетом. Мне надо, чтоб Москва этим занималась, на местном уровне ничего не решится. Я обращалась, и к Бастрыкину я обращалась. Каждый день у нас идёт работа с документами, ни одного дня не бывает, что мы куда-то не пишем, и в ФСБ мы пишем в Москву, и президенту продолжаем писать. У меня только надежда на это. Я не верю, что на местном уровне что-то сдвинется с мёртвой точки. Не сдвинулось месяц и не сдвинется дальше. Только когда будет проверка по всем направлениям из Москвы, тогда что-то мы узнаем. Мы в кошмаре, мы в аду и в ужасе».

За информацию, которая поможет вернуть Аню, семья сначала предложила миллион рублей. А неделю назад родители увеличили вознаграждение до пяти миллионов рублей тому, кто вернёт дочь живой и невредимой. К сожалению, к реальным продвижениям в поисках это не привело. Родственники и волонтёры продолжают ежедневно ждать на побережье и прочёсывать окрестности. Остаётся надеяться на то, что Анна всё-таки вернётся домой.

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