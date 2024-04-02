Конора проверяют на допинг чаще всех. В UFC больше не доверяют Макгрегору

Конор Макгрегор – самый яркий боец UFC. И он продолжает привлекать к себе всеобщее внимание даже тогда, когда ирландец не выходит в октагон. Все ждут возвращения Ноториуса в клетку. Но пока, видимо, он продолжает испытывать проблемы с допингом. Похоже, организация хочет окончательно убедиться в том, что Конор чист. Неспроста ведь на протяжении всего 2023 года он настойчиво избегал любых контактов с USADA. И, судя по информации из некоторых источников, именно Макгрегор стал причиной разрыва агентства с промоушеном.

Интернет-портал Bloody Elbow сообщил, что ирландец стал самым тестируемым на допинг бойцом промоушена с начала 2024 года. После разрыва отношений с USADA лига начала сотрудничество с программой Drug Free Sport. По информации издания, Макгрегор в этом году прошёл уже пять тестов на допинг. И это всего лишь за три месяца. С одной стороны, ситуация звучит оптимистично для фанатов ирландца. Ноториус действительно проходит необходимые проверки, вернулся в пул. С другой – пока нет конкретных новостей о том, что Конор собирается провести поединок. Более того, дата потенциального противостояния с Чендлером постоянно сдвигается, а реальной причины названо так и не было.

Конор Макгрегор Фото: Eric Alonso/Getty Images

Стоит отметить, что сам Макгрегор лишь дополнительно подогревает сомнения в том, что он действительно в форме, сможет пройти тестирование и получить допуск к поединкам. В последнем интервью он сообщил, что хочет хотя бы до конца года провести бой в UFC. А ведь осталось целых девять месяцев!

Конор Макгрегор бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе «В моём контракте осталось несколько боёв, надеюсь, в этом году у меня получится вернуться, потому что год только начался. Так что у нас есть время, чтобы организовать бой и провести лагерь. Я уверен в этом, и переговоры продолжаются».

При этом можно сделать и вывод о том, что уровень тестирования в UFC существенно снизился после перехода на сотрудничество с новой программой проверки на допинг. В мае прошлого года журналист Джед Гудман сообщал об информации от USADA. И согласно его данным россиянин Магомед Анкалаев с начала 2023 года сдал 10 допинг-проб. Чаще Анкалаева тесты сдавали лишь четыре бойца – Чарльз Джонсон (15), Джон Джонс (13), Пауло Коста (12) и Марлон Вера (11). 15 тестирований за пять месяцев – это очень высокий показатель. Теперь же цифры намного скромнее.

И всё-таки вызывает большие вопросы то, что ирландец является самым тестируемым бойцом в UFC. Чаще всего допинг-агентства начинают активно проверять на допинг перед выходом в клетку. А ведь в 2024 году прошло уже несколько крупных номерных турниров, некоторые спортсмены успели подраться дважды. И всё-таки самый тестируемый – Конор. Либо лига окончательно устала ждать возвращения ирландца и решила взять дело на жёсткий контроль. Либо он продолжает испытывать проблемы и вызывать подозрения.

Конечно, все фанаты смешанных единоборств очень хотят, чтобы Макгрегор наконец-то вернулся в октагон и всё-таки провёл несколько поединков в UFC. Но пока информация выглядит слишком спорно, а поводов для оптимизма не так много. И всё-таки хочется верить, что Конор на самом деле уже активно тренируется и проводит лагерь. А лига готовит громкий анонс, который может перебить даже весь хайп UFC 300. Если же всё прозаично, а Ноториус просто имеет проблемы с допингом, можно переставать ждать возвращения ирландца. Скорее, следующий поединок он проведёт уже не в UFC. А может быть, и вовсе переберётся в бокс.