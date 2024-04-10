Весь мир верит в победу Царукяна. Но Оливейра не раз заставлял всех замолчать

В ночь на 14 апреля на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе состоится долгожданный юбилейный турнир UFC 300. Помимо двух титульных поединков и боя за пояс BMF, ивент подготовил ещё ряд интереснейших поединков, среди которых противостояние двух легковесов из топ-5 дивизиона — Чарльза Оливейры и Армана Царукяна.

Оба идут после побед нокаутом над Бенеилом Дариушем — Оливейра нокаутировал американца в июне прошлого года, а Арман сделал то же самое в декабре. Несмотря на то что Чарльз — бывший чемпион UFC и первый номер лёгкого дивизиона, Царукян считается явным фаворитом поединка, и многие болельщики и эксперты ожидают, что российско-армянский боец разберётся с бразильцем и станет главным претендентом на пояс чемпиона.

Сам Царукян тоже максимально в себе уверен и уже нацеливается не просто на Оливейру, а на будущий реванш с Исламом Махачевым: «Это бой мечты — он был чемпионом и защищал свой пояс, так что для меня это как бой за титул. Он первый номер в рейтинге, и это претендентский бой, так что я в восторге. Хочу показать всем, что нахожусь на другом уровне и могу побить Махачева. Это будет безумное противостояние — кто разбирается в ММА, точно его не пропустит. Мой прогноз — финиш в первом раунде, победа техническим нокаутом».

Арман Царукян Фото: Cooper Neill/Getty Images

Лёгкий вес сейчас в принципе считается самым сильным и конкурентным в UFC, так что неудивителен и интерес к этому поединку. На стороне Армана будут молодость, гораздо более развитые навыки в борьбе и хорошая победная серия. Ключ Армана в том, чтобы чаще применять борьбу. С учётом того, что Царукян довольно вынослив, а бой продлится три раунда, есть смысл попробовать прессинговать Оливейру. Ещё Махачев перед титульным боем с Чарльзом не раз акцентировал внимание на том, что под прессингом бразилец чувствует себя некомфортно и быстро ломается.

Безусловно, Царукян хорошо спрогрессировал и в стойке, но в этом аспекте Оливейра выглядит предпочтительнее. Так что нет большого смысла тягаться с экс-чемпионом в разменах, потому что он бьёт довольно тяжело, а ещё при этом сам отлично умеет выживать даже в патовых ситуациях. Надо помнить, что Царукяна серьёзно потрясал Хоаким Силва, боец не уровня топ-15. Причём это был не лаки-панч, а заготовленная комбинация, которую бразилец применял не один раз в том поединке.

Кроме того, Оливейра — элитный джитсер, который невероятно опасен на земле, так что с ним всегда есть угроза сабмишена, даже если Чарльз находится на спине. Да и просто было бы глупо не ожидать угрозы от рекордсмена UFC по количеству финишей (20) и по количеству сабмишенов (16). Это уже должно заставить серьёзно отнестись к оппоненту.

Сам Оливейра тоже выглядит вполне уверенным в себе. Он не так давно упустил титульный шанс, получив травму за неделю до реванша с Махачевым, так что спокойно принял бой с Царукяном, чтобы не простаивать слишком долго. А ещё Чарльз слегка завёлся после слов Царукяна: «Он говорит много всякой ерунды. Говорил, что я слабак, но я падал в нокдауны, вставал, шел вперёд и побеждал нокаутом. Ещё он говорил, что у меня нет голода, что мне это больше не нужно, но он понятия не имеет, как сильно я хочу снова стать чемпионом. Я номер один в этом дивизионе, удерживаю рекорды по наибольшему количеству сабмишенов и бонусов. Просто посмотри на мою историю, и ты поймёшь, что говоришь дерьмо.

Конечно, я хочу его нокаутировать или засабмитить. Худшее, что может случиться — оставить это на усмотрение судей, так что я всё время буду искать возможность для финиша. Арман очень крут, у него хорошая ударка и тейкдауны, но я на 100% готов к этому. Я не беспокоюсь о том, что Арман может предложить — важно лишь то, что могу предложить я и поднята будет моя рука».

Бой за право реванша с Махачевым однозначно станет одним из украшений турнира UFC 300. И выделить здесь фаворита очень сложно. Оливейру ни в коем случае нельзя списывать со счетов, бразилец ещё вполне в порядке и способен пошуметь в этом дивизионе, удивив мир в очередной раз. Ему ведь не впервой быть андердогом. И списывали со счетов его тоже неоднократно, а потом расплачивались за это.

Тем более сейчас на кону статус претендента на пояс, это дополнительная мотивация. А ещё Чарльз — рекордсмен по бонусам, и это значит, что яркий поединок тоже стоит ожидать.