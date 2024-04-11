Юбилейный турнир, 12 чемпионов и бой за титульник с Махачевым. Где смотреть UFC 300

Дата и время турнира UFC 300
В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В предварительном карде пройдёт женский поединок Холли Холм и Кайлы Харрисон. Там же состоится дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе, его соперником станет Келвин Каттар. А Иржи Прохазка будет биться с Александаром Ракичем. В главном же карде в претендентском поединке зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс с Исламом Махачевым.
Затем в октагоне сойдутся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. У них на кону будет стоять пояс BMF.
В соглавном поединке вечера за титул в женском минимальном весе сразятся чемпионка Вэйли Чжан и Сяонань Янь. А в главном событии вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра и Джамал Хилл.
Время начала – 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.
Прямая трансляция турнира UFC 300
Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 300
Алекс Перейра – Джамал Хилл;
Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
Бо Никал – Коди Брандейдж;
Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
Иржи Прохазка – Александар Ракич;
Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
Джессика Андраде – Марина Родригес;
Холли Холм – Кайла Харрисон;
Содик Юсуфф – Диего Лопес;
Бобби Грин – Джим Миллер;
Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт.
Материалы о турнире UFC 300
Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
Прогноз на бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян
Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем бое легковесов Арман Царукян — Чарльз Оливейра.
«Не могу ставить против Оливейры. Он был чемпионом, и у него по-прежнему менталитет победителя. Я определённо склоняюсь к его победе. Не знаю точно, как он победит, но для меня исход очевиден», — сказал Пейдж на своём YouTube-канале.
Свой прогноз оставил и российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев.
«Оливейра — Царукян — это хороший бой. Для меня тут 50 на 50, не знаю, кто победит, у обоих есть хорошие шансы. Хочу посмотреть этот бой. Я побил обоих, расстроил обоих, и оба хотят реванша со мной», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.
Также прогнозом на бой поделился российский боец UFC Ринат Фахретдинов.
«У Армана все шансы. Я думаю, он выиграет, и мне почему-то кажется, что досрочно», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.