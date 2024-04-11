Юбилейный турнир, 12 чемпионов и бой за титульник с Махачевым. Где смотреть UFC 300

Дата и время турнира UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В предварительном карде пройдёт женский поединок Холли Холм и Кайлы Харрисон. Там же состоится дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе, его соперником станет Келвин Каттар. А Иржи Прохазка будет биться с Александаром Ракичем. В главном же карде в претендентском поединке зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс с Исламом Махачевым.

Затем в октагоне сойдутся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. У них на кону будет стоять пояс BMF.

В соглавном поединке вечера за титул в женском минимальном весе сразятся чемпионка Вэйли Чжан и Сяонань Янь. А в главном событии вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра и Джамал Хилл.

Время начала – 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Прямая трансляция турнира UFC 300

Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 300

Алекс Перейра – Джамал Хилл;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Иржи Прохазка – Александар Ракич;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт.

Материалы о турнире UFC 300

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Прогноз на бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем бое легковесов Арман Царукян — Чарльз Оливейра.

«Не могу ставить против Оливейры. Он был чемпионом, и у него по-прежнему менталитет победителя. Я определённо склоняюсь к его победе. Не знаю точно, как он победит, но для меня исход очевиден», — сказал Пейдж на своём YouTube-канале.

Свой прогноз оставил и российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев.

«Оливейра — Царукян — это хороший бой. Для меня тут 50 на 50, не знаю, кто победит, у обоих есть хорошие шансы. Хочу посмотреть этот бой. Я побил обоих, расстроил обоих, и оба хотят реванша со мной», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Также прогнозом на бой поделился российский боец UFC Ринат Фахретдинов.

«У Армана все шансы. Я думаю, он выиграет, и мне почему-то кажется, что досрочно», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.