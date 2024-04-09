Перейра — уникальный чемпион. Два пояса за семь боёв и тренировки с «обрусевшим» Сигалом

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Его главными действующими лицами должны стать Алекс Перейра и Джамал Хилл, которые сойдутся в главном бою вечера. Бразильский боец вообще считается уникальным чемпионом организации. Он буквально переписывает историю лучшей лиги на планете. И прямо сейчас Перейра является одним из самых интересных бойцов организации. Поэтому никого не должно удивлять то, что именно Алекс занял место в главном бою юбилейного события от UFC.

Алекс, как кажется, провёл свой первый поединок в лиге совсем недавно – 6 ноября 2021 года. Именно тогда он в красивом стиле разбил Андреаса Михайлидиса. Быстро стало понятно, что бразилец станет ярким лицом среднего веса. И он штамповал одну победу за другой. На пути Перейры пали Бруну Силва и Шон Стрикленд, после чего он получил свой первый титульный шанс. Звучит фантастически, но с момента попадания в UFC до первого боя за пояс прошло чуть больше года.

Первый же титульный шанс обернулся успехом. Перейра в пятом раунде брутально вырубил Исраэля Адесанью. А ведь соперник шёл на серии из пяти удачных защит, выглядел просто превосходно. Но Алекс в очередной раз продемонстрировал свою нокаутирующую мощь, а также получил третий бонус за четыре поединка в UFC. Правда, затем случился реванш, в котором бразилец потерпел поражение. Но останавливаться на этом Перейра не собирался. Он продолжил удивлять фанатов смешанных единоборств.

Алекс Перейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Перейра перебрался в полутяжёлый вес. И забрал чемпионский пояс всего за два поединка. Сначала в претендентском бою раздельным решением получилось разбить Яна Блаховича. А затем Алекс нокаутировал Прохазку и повесил на плечи чемпионский пояс новой весовой категории. Всего лишь за семь поединков бразилец смог забрать два титула UFC – такого организация ещё не видела. Именно по этой причине Перейра стал главной звездой нового дивизиона, быстро затмил всех остальных представителей. И даже тех, кто на протяжении длительного времени пытался пробиться к чемпионскому поясу.

Перейра – уникальный чемпион. Он может прибавить за сутки 10 килограммов, прямо перед боем. Способен вырубить практически любого соперника, преодолел огромные проблемы с алкоголем в молодости. Отдельно стоит отметить, что Алекс славится своими перформансами перед поединками. Он приходит на взвешивание в национальных костюмах, готовит яркие образы. И этим довольно неплохо компенсирует проблемы с трэш-током.

А ещё Перейра тренируется со Стивеном Сигалом, получает советы от настоящей легенды. Конечно, на спарринги актёра уже не хватает. Но при этом легенда часто присутствует на занятиях, а также раздаёт советы. Сигал оставил внушительный след в мире единоборств. Он является мастером айкидо, имеет чёрные пояса по карате, дзюдо и кендо. Поэтому Стивен помогает Алексу оттачивать ударную технику. А ещё Сигал активно занимается политической деятельностью… в России. Он является членом партии «Справедливая Россия – За правду», а также специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям. В ноябре 2016 года Стивен получил российское гражданство.

Перейра – яркий чемпион. Пусть он и не блещет трэш-током, но в октагоне превращает каждый свой бой в настоящее зрелище. Поэтому и главный поединок на UFC 300 нельзя пропускать ни при каком раскладе. Алекс имеет возможность вновь доказать всем, что его история в лучшем промоушене на планете – уникальная.