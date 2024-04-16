Глупое увольнение из UFC не похоронило карьеру. Богатов вновь претендует на пояс

В промоушене Brave CF традиционно выступают много российских бойцов. Одним из них является Роман Богатов – экс-чемпион М-1. Кроме того, он выступал в UFC. Правда, его карьеру в лучшей лиге мира вряд ли можно назвать успешной: россиянин проиграл один бой и со скандалом покинул лигу. Зато после этого Богатов сумел найти себя в другом промоушене – Brave.

Роман дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2016 году у себя на родине – в Оренбурге. После двух побед Богатов оказался в лиге М-1, где отлично себя зарекомендовал. Пять побед подряд, четыре из которых были добыты сабмишенами, вывели Романа на титульный поединок. В 2019 году он одолел единогласным решением судей Рубенилтона Перейру и стал новым чемпионом организации. А после этого были две успешные досрочные защиты титула в поединках с Мичелом Сильвой и Микаэлем Лебу.

Роман Богатов (слева) Фото: Jeff Bottari/Getty Images

С рекордом 10-0 Роман оказался в лучшей лиге мира, и российские фанаты смешанных единоборств связывали с ним большие надежды. Но дебют в UFC получился, мягко говоря, не лучшим. Российский боец встретился с опытным бразильцем Леонардо Сантосом. В этом бою Богатов устроил настоящий перформанс со знаком «минус». Роман умудрился четыре раза нарушить правила. Сначала он ткнул бразильца в глаз, затем дважды его удары пришлись в пах, а кульминацией стал запрещённый удар коленом, когда Сантос сидел на полу.

Марк Годдард, судивший тот бой, не раз терпел выходки Богатова и предупреждал россиянина устно. Но последнее нарушение вынудило его наказать Романа, причём рефери снял сразу два балла. В конце поединка Богатов пытался финишировать уставшего бразильца, понимая, что по очкам он этот поединок проиграл. Но Сантос выстоял и победил единогласным решением судей – все рефери отдали победу Леонардо со счётом 29-26.

После боя Богатов упражнялся в сарказме в социальных сетях, выкладывая свои нарушения, не соглашаясь с судейскими замечаниями. А после этого пригрозил Марку Годдарду.

«Марк Годдард, ты скотина. Просто подожди, пока я найду тебя вне октагона», — написал Роман, отметив аккаунт рефери.

Однако никаких реакций со стороны Годдарда не последовало, зато нашёлся ответ у руководства лиги – контракт с Богатовым был расторгнут в одностороннем порядке. Неясно, послужили ли виной этому угрозы в адрес Годдарда или же выступление Богатова совершенно не впечатлило боссов UFC. Так или иначе, перспективный россиянин остался за бортом лучшей лиги мира, проведя там всего один поединок.

Поединок с Сантосом состоялся летом 2020 года, но уже через полгода Богатов нашёл вариант для продолжения карьеры и оказался в Brave CF. Поражение не смутило Романа и не выбило его из колеи. Российский боец выкинул из головы ситуацию с Годдардом и начал новую главу своей карьеры. Он попал в лигу, которая буквально изобиловала соотечественниками.

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В Brave Богатов ворвался с победы решением судей над Нуржаном Акишевым, после чего также решением победил Абдулмуталиба Гаирбекова и вышел на титульный поединок. В октябре 2022 года Богатов в тяжёлом пятираундовом поединке одолел Тай Кюн Кима, став чемпионом Brave в полулёгком весе.

Удержать пояс надолго Богатов не сумел. В своём последнем поединке Роман проводил первую защиту нового пояса против Немата Абдрашитова и проиграл единогласным решением судей.

Тем не менее Богатов является одним из самых ярких представителей не только полулёгкого дивизиона, но и всей лиги Brave. Роман имеет отличные навыки и нацелен вернуть свой пояс чемпиона уже в ближайшем будущем.

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