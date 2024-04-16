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Роман Богатов, карьера, следующий бой, Богатов угрожал судье, Brave CF промоушен, увольнение из UFC, титульный поединок

Глупое увольнение из UFC не похоронило карьеру. Богатов вновь претендует на пояс
Игорь Некрасов
Богатов вновь претендует на пояс
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Теперь Роман покоряет другой промоушен — Brave.

В промоушене Brave CF традиционно выступают много российских бойцов. Одним из них является Роман Богатов – экс-чемпион М-1. Кроме того, он выступал в UFC. Правда, его карьеру в лучшей лиге мира вряд ли можно назвать успешной: россиянин проиграл один бой и со скандалом покинул лигу. Зато после этого Богатов сумел найти себя в другом промоушене – Brave.

Роман дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2016 году у себя на родине – в Оренбурге. После двух побед Богатов оказался в лиге М-1, где отлично себя зарекомендовал. Пять побед подряд, четыре из которых были добыты сабмишенами, вывели Романа на титульный поединок. В 2019 году он одолел единогласным решением судей Рубенилтона Перейру и стал новым чемпионом организации. А после этого были две успешные досрочные защиты титула в поединках с Мичелом Сильвой и Микаэлем Лебу.

Роман Богатов (слева)

Роман Богатов (слева)

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

С рекордом 10-0 Роман оказался в лучшей лиге мира, и российские фанаты смешанных единоборств связывали с ним большие надежды. Но дебют в UFC получился, мягко говоря, не лучшим. Российский боец встретился с опытным бразильцем Леонардо Сантосом. В этом бою Богатов устроил настоящий перформанс со знаком «минус». Роман умудрился четыре раза нарушить правила. Сначала он ткнул бразильца в глаз, затем дважды его удары пришлись в пах, а кульминацией стал запрещённый удар коленом, когда Сантос сидел на полу.

Марк Годдард, судивший тот бой, не раз терпел выходки Богатова и предупреждал россиянина устно. Но последнее нарушение вынудило его наказать Романа, причём рефери снял сразу два балла. В конце поединка Богатов пытался финишировать уставшего бразильца, понимая, что по очкам он этот поединок проиграл. Но Сантос выстоял и победил единогласным решением судей – все рефери отдали победу Леонардо со счётом 29-26.

После боя Богатов упражнялся в сарказме в социальных сетях, выкладывая свои нарушения, не соглашаясь с судейскими замечаниями. А после этого пригрозил Марку Годдарду.

«Марк Годдард, ты скотина. Просто подожди, пока я найду тебя вне октагона», — написал Роман, отметив аккаунт рефери.

Подробности конфликта Богатова в UFC:
«Я тебя найду вне октагона!» Российский боец UFC угрожает знаменитому судье Годдарду
Фото
«Я тебя найду вне октагона!» Российский боец UFC угрожает знаменитому судье Годдарду

Однако никаких реакций со стороны Годдарда не последовало, зато нашёлся ответ у руководства лиги – контракт с Богатовым был расторгнут в одностороннем порядке. Неясно, послужили ли виной этому угрозы в адрес Годдарда или же выступление Богатова совершенно не впечатлило боссов UFC. Так или иначе, перспективный россиянин остался за бортом лучшей лиги мира, проведя там всего один поединок.

Поединок с Сантосом состоялся летом 2020 года, но уже через полгода Богатов нашёл вариант для продолжения карьеры и оказался в Brave CF. Поражение не смутило Романа и не выбило его из колеи. Российский боец выкинул из головы ситуацию с Годдардом и начал новую главу своей карьеры. Он попал в лигу, которая буквально изобиловала соотечественниками.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

В Brave Богатов ворвался с победы решением судей над Нуржаном Акишевым, после чего также решением победил Абдулмуталиба Гаирбекова и вышел на титульный поединок. В октябре 2022 года Богатов в тяжёлом пятираундовом поединке одолел Тай Кюн Кима, став чемпионом Brave в полулёгком весе.

Brave — кузница потенциальных звëзд смешанных единоборств:
Круче, чем все российские лиги? Как в Brave штампуют новых звёзд для UFC
Круче, чем все российские лиги? Как в Brave штампуют новых звёзд для UFC

Удержать пояс надолго Богатов не сумел. В своём последнем поединке Роман проводил первую защиту нового пояса против Немата Абдрашитова и проиграл единогласным решением судей.

Тем не менее Богатов является одним из самых ярких представителей не только полулёгкого дивизиона, но и всей лиги Brave. Роман имеет отличные навыки и нацелен вернуть свой пояс чемпиона уже в ближайшем будущем.

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