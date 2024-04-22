Чемпионат Европы по боксу, возвращение Минеева, сын Кости Цзю в ринге. Главные бои недели

Новая неделя — новые события в мире единоборств, и на этот раз дело не ограничивается профессиональным боксом и боями в ММА. Главное событие недели — чемпионат Европы по боксу, где ждём яркого и результативного выступления от сборной России. Кроме того, после небольшой паузы возвращаются турниры UFC, где есть за кем последить. Очередной боксёрский бой проведёт сын легендарного Кости Цзю — Никита.Также есть любопытные поединки в кулачной лиге BKFC, где выступит российский боец, плюс возвращается Владимир Минеев. Но выступит он в бою по правилам кикбоксинга. Представляем вам главные события в мире единоборств, которые состоятся с 22 по 28 апреля.

18-28 апреля. Чемпионат Европы по боксу

18 апреля в Белграде (Сербия) стартовал чемпионат Европы по боксу, где сборная России выступает под своим флагом и куда наша команда привезла очень мощный состав. Турнир начался на прошлой неделе, но всё самое важное пройдёт на этой. Уже с 24 апреля начнутся четвертьфинальные поединки, которые уложатся в два дня. 27 апреля состоятся полуфиналы, а 28 апреля — финалы. Высока вероятность, что большинство наших бойцов доберётся до решающих стадий, так что следить за их выступлениями необходимо.

24 апреля. Никита Цзю – Данило Креати

24 апреля в Сиднее (Австралия) состоится большой боксёрский турнир. Его украшением должен стать поединок, в котором выступит Никита Цзю (8-0). Непобеждённый сын Кости сразится с Данило Креати (8-1). Предыдущий бой 25-летний Цзю провёл в ноябре 2023 года против Дилана Биггса. Никита разбил соперника техническим нокаутом в пятом раунде. За счёт победы в бою с Биггсом сын Кости стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него это первый пояс в профессиональной карьере.

Никита Цзю Фото: Robert Cianflone/Getty Images

26 апреля. Дмитрий Кудряшов — Леонардо Робутти

26 апреля в Москве пройдёт очередной турнир серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок между бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии WBА Дмитрием Кудряшовым и аргентинцем Леонардо Робутти. Кудряшов последний бой на профессиональном ринге провел в 2022 году, а его рекорд в последних пять боях — 2-3. Тем не менее Дмитрий умеет вырубать — 25 побед из 26 одержаны нокаутами, так что российский боец попытается вернуться на победную серию. Робутти — опасный, но не настолько опытный соперник, поэтому у Кудряшова все шансы на победу.

Дмитрий Кудряшов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

27 апреля. Майк Перри — Тьягу Алвес

В эти выходные в Лос-Анджелесе пройдёт очередной турнир кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship. Главной звездой здесь давно считается бывший боец UFC Майк Перри. В смешанных единоборствах он не блистал, но нашёл себя в кулáчке. Перри уже неоднократно бился со звёздами — Майклом «Веномом» Пейджем, Люком Рокхолдом, Эдди Альваресом. Впечатляющий список. Теперь в соперниках ещё один бывший боец UFC Тьягу Алвес. Бразилец уже давно там не выступает, а до того провёл в главном промоушене мира 14 лет. Теперь в свои 40 он проверит себя в бою с Майком Перри, который считается явным фаворитом.

27 апреля. Евгений Курданов — Джулиан Лэйн

На этом же турнире BKFC выступит российский боец Евгений Курданов. Это его второй бой в лиге. Дебют состоялся полтора года назад, и тогда Курданов проиграл решением Горьяну Славески. В своё время Евгений повлиял на популярность кулачных боёв в России, но после переезда в США его карьера складывается не очень хорошо: поражение в дебюте, крайне редкие выступления. Курданов попытается вернуться на победную серию в бою с Джулианом Лэйном. Это экс-боец ММА, который уже давно в BKFC (рекорд 5-7). Так что есть неплохая возможность сделать себе имя и начать выступать почаще.

С 27 на 28 апреля. Матеус Николау — Алекс Перес

После мощнейшего юбилейного турнира в UFC отдохнули и возвращаются к турнирам чуть попроще. В ночь на 28 апреля в «Apex» пройдёт очередной ивент, который возглавят «мухачи» — Матеус Николау и Алекс Перес. Николау считался одним из тех, кто совсем скоро может подраться за титул, но бразилец давненько топчется на пороге топ-5. В этом году ему дважды назначали бой с Манелом Капе — и дважды он срывался по разным причинам. В этот раз на замену португальцу вышел экс-претендент на титул Алекс Перес. В марте он проиграл Мухаммаду Мокаеву близким решением судей, а теперь уже возглавляет турнир и попытается вернуться на победную тропу, заодно ворвавшись в топ-5.

С 27 на 28 апреля. Райан Спэнн — Богдан Гуськов

В соглавном событии вечера пройдёт бой полутяжеловесов. Боец из Узбекистана Богдан Гуськов проводит всего третий под эгидой промоушена, но уже получает неплохой шанс забраться в топ-15. Гуськов встретится с 11-м номером рейтинга Райаном Спэнном. Богдан в последнем бою нокаутировал Зака Паугу, а вот у Спэнна сейчас не лучшие времена — два поражения подряд от Никиты Крылова и Энтони Смита. Судя по всему, это проверка для Райана — либо ты ещё тянешь и остаёшься в топе, либо отдаёшь своё место новичку.

Богдан Гуськов Фото: Zuffa LLC via Getty Images

С 27 на 28 апреля. Вёрджил Ортис — Томас Дюлорме

В профессиональном боксе на этой неделе относительно тихо. Однако в ночь на 28 апреля во Фресно (США) пройдёт боксёрский вечер, который возглавил поединок между Вёрджилом Ортисом-младшим и Томасом Дюлорме. Это полусредняя весовая категория и отличная проверка для молодого проспекта Ортиса. Пока у него 20-0 в профессионалах, и все победы были досрочными. Томас Дюлорме более опытный боец, крепкий джорнимен, как раз для таких проверок. Томас не бился почти два года, но в последнем поединке выиграл у Абрахама Перальты и закрыл серию из трёх поражений. Шансы Ортиса кажутся более предпочтительными, а потом Вёрджил может повышать уровень оппозиции.

28 апреля. Владимир Минеев — Константин Глухов

28 апреля в Ульяновске состоится вечер профессионального кикбоксинга от ФКР PRO. Главным событием этого ивента станет противостояние двух титулованных кикбоксёров Владимира Минеева и Константина Глухова. Оба известны также как бойцы ММА, но являются выходцами из кикбоксинга. Минеев в последнее время не бился в смешанных единоборствах и в последнем поединке выиграл у Ивана Штыркова именно в кикбоксинге. Глухов не выступал с июня 2023 года, тогда он победил Михаила Газзаева на турнире AMC Fight Nights. Теперь оба собираются устроить шоу для любителей кикбоксинга.