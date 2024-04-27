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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, когда бой, кто фаворит, где смотреть трансляцию, бокс в Саудовской Аравии

Бивол шесть лет не никого не нокаутирует. Почему так происходит?
Игорь Некрасов
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Аудио-версия:
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Дмитрий разбирается с соперниками и без ярких финишей.

1 июня в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый для российских любителей бокса поединок. Два непобеждённых российских боксёра – Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол – сойдутся в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Бетербиев и Бивол уже давно правят в дивизионе. После того как Сергей Ковалёв утратил все свои титулы, Артур и Дмитрий забрали их себе. Бивол владеет поясом WBA с 2017 года и провёл уже 11 защит титула. Бетербиев же постепенно собрал у себя три других пояса, и, конечно, объединительного поединка было не избежать. Разговоры о нём ходили уже давно, и вот наконец он состоится.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бетербиев и Бивол – два непобеждённых боксёра, при этом совершенно разных по стилю. Если Артур славится своей физической мощью и нокаутирующей силой, 20 нокаутов всё же о многом говорят, то Дмитрий – техничный боксёр с высоким интеллектом. За плечами у Бивола большая любительская карьера, хотя и высоких результатов в ней Дмитрий не достиг. Но зато забрал лучшее из любительского бокса в профессионалы и отлично этим пользуется.

Подробнее о предстоящем поединке:
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Бою Бивола и Бетербиева – быть! Россияне ударили по рукам и сразятся за уникальный пояс

Вы наверняка много раз слышали, что Бивол – олицетворение известной советской школы бокса. Да, бои Дмитрия не радуют зрителей нокаутами, в последний раз российский чемпион побеждал досрочно больше шести лет назад. Но ему это и не нужно: стиль Дмитрия, в отличие от Артура Бетербиева, строится не на желании нокаутировать соперника.

Бивол старается максимально доминировать в ринге. У Дмитрия прекрасная скорость, которая помогает ему в боях с панчерами. Например, в поединке с Жаком Паскалем, который был очень заряжен на нокаут, Дмитрий за счёт быстрых ног и природной скорости избегал сложных ситуаций и уверенно перебил соперника с дистанции.
У Бивола прекрасная техника, с этим спорить глупо. Да, в каких-то моментах она напоминает любительский бокс, но при этом приносит свои плоды. Дмитрий грамотно чувствует дистанцию, умеет поддавливать соперника и работать серийно. Интересно, что при таком энергозатратном стиле у Бивола не заканчивается бензин: он работает в своём темпе до гонга или же до момента, когда соперник уже просто не выдерживает и падает.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол умеет подстраиваться под соперника. В каких-то поединках, как, например, в его последнем бою с Линдоном Артуром, Дмитрий просто задавил соперника своим прессингом, постоянными атаками, не давая британцу ни сантиметра дистанции. А в бою с Саулем Альваресом, который славится как раз агрессивной манерой ведения боя, Дмитрий отлично отработал вторым номером, просто в издевательской манере перебив одного из лучших боксёров P4P. Многие писали, что Бивол сводил Канело в школу отечественного бокса, и так случается со всеми соперниками Дмитрия.

Бивол очень любит работать серийно, причём делает это очень разнообразно. Дмитрий старается поджимать соперника к канатам, после чего разряжается сериями, меняя этажи атак. Да, эти удары не такие мощные, чтобы нокаутировать оппонента, но тоннаж делает своё дело. Бивол берёт именно количеством точных попаданий, ни в одном поединке Дмитрия вы не найдёте статистику, в которой он уступил сопернику по количеству выброшенных ударов. Бивол – это такая техничная машина, которая гнёт свою линию.

Бой Бивола и Бетербиева — это битва стилей:
Бивол и Бетербиев представляют два разных стиля. Их бой — то, за что мы любим бокс
Бивол и Бетербиев представляют два разных стиля. Их бой — то, за что мы любим бокс

Ну и, конечно, боксёрский интеллект Дмитрия находится на высочайшем уровне. Он, пожалуй, самый умный боксёр своего дивизиона. Бивол никогда не рискует, не идёт в ненужные размены, не ведётся на провокации. У него всегда есть собственный план на бой, которого он придерживается, но при этом Дмитрий умеет перестраиваться, если это необходимо в поединке.

Поединок Бивола и Бетербиева – это, конечно, поединок стилей. Артур станет действовать агрессивно, в свойственной ему манере, и будет полагаться на физическую мощь. У Бивола же задача будет заключаться в том, чтобы избежать разменов и за счёт скорости и работы ног перебить оппонента. Когда встречаются два таких разноплановых боксёра, за поединком всегда интересно наблюдать: у кого же из них получится навязать сопернику свой бой? А в случае с Биволом и Бетербиевым дополнительной интригой служит тот факт, что оба умеют блестяще гнуть свою линию, оба имеют «0» в графе поражений и оба находятся в шаге от титула абсолютного чемпиона мира.

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