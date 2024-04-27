Бивол шесть лет не никого не нокаутирует. Почему так происходит?

1 июня в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый для российских любителей бокса поединок. Два непобеждённых российских боксёра – Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол – сойдутся в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Бетербиев и Бивол уже давно правят в дивизионе. После того как Сергей Ковалёв утратил все свои титулы, Артур и Дмитрий забрали их себе. Бивол владеет поясом WBA с 2017 года и провёл уже 11 защит титула. Бетербиев же постепенно собрал у себя три других пояса, и, конечно, объединительного поединка было не избежать. Разговоры о нём ходили уже давно, и вот наконец он состоится.

Бетербиев и Бивол – два непобеждённых боксёра, при этом совершенно разных по стилю. Если Артур славится своей физической мощью и нокаутирующей силой, 20 нокаутов всё же о многом говорят, то Дмитрий – техничный боксёр с высоким интеллектом. За плечами у Бивола большая любительская карьера, хотя и высоких результатов в ней Дмитрий не достиг. Но зато забрал лучшее из любительского бокса в профессионалы и отлично этим пользуется.

Вы наверняка много раз слышали, что Бивол – олицетворение известной советской школы бокса. Да, бои Дмитрия не радуют зрителей нокаутами, в последний раз российский чемпион побеждал досрочно больше шести лет назад. Но ему это и не нужно: стиль Дмитрия, в отличие от Артура Бетербиева, строится не на желании нокаутировать соперника.

Бивол старается максимально доминировать в ринге. У Дмитрия прекрасная скорость, которая помогает ему в боях с панчерами. Например, в поединке с Жаком Паскалем, который был очень заряжен на нокаут, Дмитрий за счёт быстрых ног и природной скорости избегал сложных ситуаций и уверенно перебил соперника с дистанции.

У Бивола прекрасная техника, с этим спорить глупо. Да, в каких-то моментах она напоминает любительский бокс, но при этом приносит свои плоды. Дмитрий грамотно чувствует дистанцию, умеет поддавливать соперника и работать серийно. Интересно, что при таком энергозатратном стиле у Бивола не заканчивается бензин: он работает в своём темпе до гонга или же до момента, когда соперник уже просто не выдерживает и падает.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол умеет подстраиваться под соперника. В каких-то поединках, как, например, в его последнем бою с Линдоном Артуром, Дмитрий просто задавил соперника своим прессингом, постоянными атаками, не давая британцу ни сантиметра дистанции. А в бою с Саулем Альваресом, который славится как раз агрессивной манерой ведения боя, Дмитрий отлично отработал вторым номером, просто в издевательской манере перебив одного из лучших боксёров P4P. Многие писали, что Бивол сводил Канело в школу отечественного бокса, и так случается со всеми соперниками Дмитрия.

Бивол очень любит работать серийно, причём делает это очень разнообразно. Дмитрий старается поджимать соперника к канатам, после чего разряжается сериями, меняя этажи атак. Да, эти удары не такие мощные, чтобы нокаутировать оппонента, но тоннаж делает своё дело. Бивол берёт именно количеством точных попаданий, ни в одном поединке Дмитрия вы не найдёте статистику, в которой он уступил сопернику по количеству выброшенных ударов. Бивол – это такая техничная машина, которая гнёт свою линию.

Ну и, конечно, боксёрский интеллект Дмитрия находится на высочайшем уровне. Он, пожалуй, самый умный боксёр своего дивизиона. Бивол никогда не рискует, не идёт в ненужные размены, не ведётся на провокации. У него всегда есть собственный план на бой, которого он придерживается, но при этом Дмитрий умеет перестраиваться, если это необходимо в поединке.

Поединок Бивола и Бетербиева – это, конечно, поединок стилей. Артур станет действовать агрессивно, в свойственной ему манере, и будет полагаться на физическую мощь. У Бивола же задача будет заключаться в том, чтобы избежать разменов и за счёт скорости и работы ног перебить оппонента. Когда встречаются два таких разноплановых боксёра, за поединком всегда интересно наблюдать: у кого же из них получится навязать сопернику свой бой? А в случае с Биволом и Бетербиевым дополнительной интригой служит тот факт, что оба умеют блестяще гнуть свою линию, оба имеют «0» в графе поражений и оба находятся в шаге от титула абсолютного чемпиона мира.