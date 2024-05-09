Перезагрузка Ломы или «лебединая песня»? Где смотреть бой Ломаченко — Камбосос

Дата и время турнира

12 мая в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Также на турнире пройдут два титульных боя и поединок с участием Имама Хатаева. Непобеждённый боксёр из России встретится с Ричардом Болотником.

Начало турнира запланировано на 14:00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе ESPN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос;

Эндрю Молони — Педро Гевара;

Нина Хьюз — Чернека Джонсон;

Имам Хатаев — Ричард Болотник;

Джозеф Гудолл — Файга Опелу;

Хеми Ахио — Лукас Браун.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Василий Ломаченко — Джордж Камбосос

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, венесуэлец Хорхе Линарес, встречавшийся на ринге с Василием Ломаченко, высказался о его предстоящем титульном поединке с австралийцем Джорджем Камбососом.

«Думаю, Ломаченко победит в этом бою. Я должен поставить на Ломаченко. Я наблюдал за Камбососом много раз, и он отлично смотрится в зале, на тренировках. Там он чемпион мира, но на ринге он другой.

Он просто не делает то, что делает в зале. Он весь сосредотачивается на подготовке и всё оставляет в зале. Вот почему я ставлю на Ломаченко», — приводит слова Линареса издание ProBox TV.

Боксёр полулёгкого веса Арнольд Хегай также поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественником Василием Ломаченко и представителем Австралии Джорджем Камбососом.

«Думаю, Василий всё-таки выиграет. Но, вероятно, мы действительно немного поспешно решили, что титул уже на Украине. Но Вася, как мне кажется, выиграет. Это ведь очень большой шанс для него. И ещё я уверен, что со стороны Василия не будет такой же недооценки Камбососа, которая была у Теофимо Лопеса», — приводит слова Хегая пресс-служба Национальной лиги профессионального бокса Украины.