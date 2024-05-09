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Василий Ломаченко — Джордж Камбосос, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард, кто фаворит, Имам Хатаев

Перезагрузка Ломы или «лебединая песня»? Где смотреть бой Ломаченко — Камбосос
Сергей Сорокин
Превью боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос
Аудио-версия:
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Василий попытается завоевать пояс IBF и вернуться в топ.

Дата и время турнира

12 мая в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Также на турнире пройдут два титульных боя и поединок с участием Имама Хатаева. Непобеждённый боксёр из России встретится с Ричардом Болотником.

Начало турнира запланировано на 14:00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе ESPN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос;
Эндрю Молони — Педро Гевара;
Нина Хьюз — Чернека Джонсон;
Имам Хатаев — Ричард Болотник;
Джозеф Гудолл — Файга Опелу;
Хеми Ахио — Лукас Браун.

Материалы о турнире

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
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Ломаченко — Камбосос: последний шанс Василия вернуть титул чемпиона. LIVE
«Ко мне приехали советские убийцы». Ради титула Ломаченко нужно победить шумного парня «Ко мне приехали советские убийцы». Ради титула Ломаченко нужно победить шумного парня
«Я старый, моя карьера почти завершилась». Не рано ли Ломаченко собрался на пенсию? «Я старый, моя карьера почти завершилась». Не рано ли Ломаченко собрался на пенсию?

Прогноз на бой Василий Ломаченко — Джордж Камбосос

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, венесуэлец Хорхе Линарес, встречавшийся на ринге с Василием Ломаченко, высказался о его предстоящем титульном поединке с австралийцем Джорджем Камбососом.

«Думаю, Ломаченко победит в этом бою. Я должен поставить на Ломаченко. Я наблюдал за Камбососом много раз, и он отлично смотрится в зале, на тренировках. Там он чемпион мира, но на ринге он другой.

Он просто не делает то, что делает в зале. Он весь сосредотачивается на подготовке и всё оставляет в зале. Вот почему я ставлю на Ломаченко», — приводит слова Линареса издание ProBox TV.

Боксёр полулёгкого веса Арнольд Хегай также поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественником Василием Ломаченко и представителем Австралии Джорджем Камбососом.

«Думаю, Василий всё-таки выиграет. Но, вероятно, мы действительно немного поспешно решили, что титул уже на Украине. Но Вася, как мне кажется, выиграет. Это ведь очень большой шанс для него. И ещё я уверен, что со стороны Василия не будет такой же недооценки Камбососа, которая была у Теофимо Лопеса», — приводит слова Хегая пресс-служба Национальной лиги профессионального бокса Украины.

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