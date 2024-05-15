Тарасов вырос из блогера в яркого бойца. Но в топовых лигах у него нет ни шанса

10 мая в Красноярске состоялся яркий турнир ММА Серия – 80, на котором выступали не только профессиональные бойцы, но и представители поп-единоборств. Особенный интерес вызывало противостояние, в котором между собой сошлись Артём Тарасов и Максим «Топор» Щербаков. Российский блогер провёл очередной поединок и одержал красивую победу. Тарасов финишировал более габаритного оппонента уже в первом раунде.

Стоит отметить, что практически все поединки Тарасова проходят буквально как под копирку. На первых же минутах он бросается вперёд и пытается перевести оппонента в партер. А дальше старается выйти на один из своих излюбленных приёмов. Раньше Артём практически постоянно ловил возможность для рычага локтя. В последнее же время Тарасов немного поменял тактику. И две последние победы были добыты удушением сзади. Но даже при этом блогер выглядит довольно предсказуемо, придерживается одного и того же шаблона. С Топором это сработало.

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Проблемы Тарасова всё равно видны невооружённым взглядом. Например, их обнажил недавний поединок с Али Хейбати в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Там Артём попытался провести рычаг локтя уже на первой минуте. Но довести приём до конца так и не получилось. В итоге Хейбати полностью перехватил инициативу и доминировал. Али добился победы судейским решением. А Тарасов потерпел очередное неприятное поражение.

У Тарасова есть целый ряд проблем, с которыми он пытается справляться. В частности, наблюдается пробел в плане выносливости. Практически все поединки Артёма завершаются досрочно. А в последних раундах он часто начинает «плыть». Поэтому сложно даже представить, как Тарасов мог бы чувствовать себя в потенциальном титульном пятираундовике. При этом природные данные у Артёма очень неплохие. Поэтому многие считали, что он вполне мог бы проявить себя на высоком уровне. Но это ощущение выглядит обманчивым.

АРТЁМ ТАРАСОВ Фото: MMA Series

Тарасов вряд ли смог бы пробиться в топовые лиги. Он имеет проблемы с выносливостью, есть пробелы в технике. А ещё Артёма стала губить предсказуемость. Все прекрасно понимают, что именно готовит блогер. Он всегда старается перейти в партер, а потом провести приём. В стойке же Тарасов сталкивается с серьёзными трудностями. В топовых лигах много бойцов, умеющих классно защищаться от тейкдаунов. И для Артёма они могут стать неразрешимой задачей.

Тарасов очень комфортно чувствует себя в поп-MMA. Он получает удобных соперников и разбирается с ними. А вот топовые лиги не станут церемониться с бойцом. Они будут давать оппонентов, с которыми Артёму будет сложно. И в плане выносливости, и в плане технического оснащения. Поэтому представить его в ACA, RCC или AMC Fight Nights, откровенно говоря, невозможно. В поп-MMA же он чувствует себя великолепно. Тарасов умеет делать шоу, закатывать яркие пресс-конференции, конфликтовать и даже устраивать массовые драки. Поэтому в топовые промоушены России он и сам вряд ли рвётся.